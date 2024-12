Intento de feminicidio en Bogotá: joven de 24 años se encuentra en estado crítico tras brutal ataque de su expareja

La víctima vivió años de acoso y violencia por parte de su expareja - crédito Luisa González/Colprensa

Leidy Castro Diaz, una joven de 24 años, se encuentra en estado crítico tras ser apuñalada por su expareja, Jhon Alexander Camacho, en el barrio Juan Pablo II de la localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá. Según informó Caracol Radio, el ataque ocurrió el 4 de diciembre cuando Camacho, desobedeciendo una orden de caución en su contra, llegó a la casa de Leidy buscando a su hija en común. Al enterarse de que la niña estaba en Villavicencio con sus abuelos, el hombre reaccionó violentamente.

La familia de Leidy había advertido previamente a las autoridades sobre el comportamiento agresivo de Camacho. Danna Castro, hermana de la víctima, relató al medio citado inicialmente que Leidy había vivido años de acoso y violencia por parte de su expareja, quien incluso la había mantenido encerrada durante su embarazo.

“Ellos se separaron hace muchos años, pero tienen una hija juntos. Él, desde que eran novios la acosaba, mejor dicho eso, él no la dejaba ni trabajar. La perseguía en el trabajo, le llegaba donde ella estuviera, la universidad. Cuando ella quedó en embarazo la mantenía encerrada, no la dejaba salir, no le daba de comer”, expresó Danna a Caracol Radio.

Leidy Castro se encuentra en estado crítico tras ser atacada por su expareja en su hogar en Bogotá - crédito redes sociales

Danna también mencionó que Camacho había herido a un primo de Leidy en una ocasión anterior. “Armaba shows, chiflaba, tiraba piedras, golpeaba las puertas todos los días. Todos hemos discutido, toda la familia ha tenido inconvenientes con él, con mi hermana, con mi hermano, con mi primo, incluso una vez le propinó una puñalada a mi primo”, agregó.

De acuerdo con el testimonio de Danna Castro, el agresor atacó con violencia a Leidy al enterarse de que no podría ver a su hija: “Mi hermana salió a la calle a lavar un tapete al frente de la casa y el tipo llega y la coge por la espalda y le propina diferentes puñaladas. Le metió dos puñaladas en la espalda, tiene dos puñaladas en el cuello, tiene puñaladas en el pecho, en los brazos y en las piernas”, detalló la familiar de la víctima.

Tras el ataque, la víctima fue trasladada de urgencia al hospital de Meissen, donde tuvo que ser reanimada debido a la gravedad de sus heridas. Actualmente, su estado de salud es delicado. La familia teme que Camacho, que fue capturado y se encuentra en la URI de Molinos, pueda ser liberado pronto, por lo que piden a las autoridades que se haga justicia y que el caso no quede impune.

Familiares de Leidy habían advertido anteriormente sobre el comportamiento agresivo de Camacho - crédito EFE

La Secretaría de la Mujer de Bogotá anunció que se pondrá en contacto con Leidy para activar los protocolos de atención necesarios y brindarle el apoyo requerido. La situación ha generado preocupación y llamado la atención sobre la necesidad de medidas más efectivas para proteger a las víctimas de violencia de género.

Las cifras de feminicidio en Bogotá

La capital del país experimentó un aumento significativo en las valoraciones de riesgo de feminicidio durante 2024. Con base en datos del Instituto de Medicina Legal, entre enero y octubre se realizaron 2.275 evaluaciones, lo que representa un incremento del 146% en comparación con el mismo periodo del año anterior, cuando se registraron 923 valoraciones.

De las valoraciones realizadas este año, el 49% fueron clasificadas como de riesgo extremo, mientras que el 19% se consideraron de riesgo grave. Un 23% se catalogaron como de riesgo moderado y el 9% restante como de riesgo variable. Este aumento en las cifras llevó a las autoridades a tomar medidas para abordar la situación.

Entre enero y octubre de 2024, se realizaron 2.275 evaluaciones de riesgo de feminicidio, un aumento desde las 923 del mismo período en 2023. crédito Colprensa

La Secretaría de la Mujer implementó el Grupo de Género y Prevención del Feminicidio dentro del Consejo Distrital de Seguridad, con el objetivo de fortalecer la respuesta institucional ante este fenómeno. Además, se ha potenciado el equipo del Sistema de Alertas Tempranas (Saat), que ha dado seguimiento a 1.793 mujeres en riesgo de feminicidio durante el mismo periodo.