El significado del Día de las Velitas en Colombia según la Biblia: una tradición de origen reliogioso

El Día de las Velitas tiene raíces culturales y religiosas que unen a las familias en torno a rituales de oración y agradecimiento - crédito Imagen ilustrativa Infobae y Colprensa

Con la llegada de diciembre, Colombia se prepara para dar inicio oficial a las festividades navideñas con una de sus tradiciones más queridas: el Día de las Velitas. Este evento, que se celebra el 7 de diciembre, no solo representa un momento de unión familiar, sino también una oportunidad para reflexionar y renovar la esperanza, un simbolismo que tiene profundas raíces en la fe cristiana.

Aunque el significado espiritual se remonta a tiempos bíblicos, la costumbre de encender velas tiene sus raíces en un evento histórico del siglo XIX. En 1854, la comunidad católica se reunió en la Plaza de San Pedro del Vaticano para escuchar el anuncio del Papa Pío IX sobre la proclamación de la Inmaculada Concepción de la Virgen María.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Este documento eclesiástico declaraba que María fue preservada del pecado original desde el momento de su concepción, un dogma central en la fe católica. Durante la ceremonia, los fieles iluminaron la plaza con velas, creando una atmósfera de devoción y recogimiento que dejó una huella imborrable.

La Orden Carmelita Descalza Seglar de Rosario, en Argentina, destaca cómo este acto simbólico trascendió las fronteras vaticanas, convirtiéndose en una tradición que se extendió por diversos países del mundo, entre ellos Colombia.

¿Cuál es el significado del Día de las Velitas según la biblia?

La fecha está estrechamente relacionada con la celebración de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, un dogma proclamado por la Iglesia Católica - crédito Imagen ilustrativa Infobae

El Día de las Velitas está profundamente ligado a un episodio bíblico que relata el momento en que el Arcángel Gabriel anunció a María que sería la madre de Jesús. Este relato, narrado en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos 26 al 31, se considera uno de los pilares de la tradición.

Según el texto sagrado, “Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, en donde se encontraba una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, su nombre era María. Y entrando el ángel a donde ella estaba, dijo: ‘¡Salve, muy favorecida! El Señor está contigo; bendita tú entre las mujeres’”.

El mensaje no solo sorprendió a María, sino que transformó su vida. Ante su asombro, el ángel continuó: “María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y he aquí, concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre: Jesús”. Este anuncio, conocido como la Anunciación, es recordado en el Día de las Velitas como un llamado a la fe y la gratitud.

Un símbolo de unión y espiritualidad en Colombia

En el ámbito religioso, las velas encendidas simbolizan la luz de Dios iluminando los corazones de los fieles - crédito Luis Eduardo Noriega/EFE

En el contexto colombiano, el Día de las Velitas no solo es un homenaje a María y a su papel en la historia cristiana, sino también una celebración profundamente arraigada en las costumbres populares. Familias y comunidades enteras se reúnen para encender velas y faroles, adornando calles, balcones y parques con luces que simbolizan la esperanza, la paz y la unidad.

La celebración también sirve como un momento para recordar valores fundamentales como el amor, la solidaridad y la reconciliación. En muchas regiones del país, las velas se acompañan con oraciones y cantos religiosos, reforzando el carácter espiritual de la festividad.

Además de su carácter religioso, el Día de las Velitas representa un momento especial para agradecer por los logros del año y pedir bendiciones para el futuro - crédito Imagen ilustrativa Infobae

Además, el Día de las Velitas marca el inicio oficial de la Navidad en Colombia, un periodo cargado de tradiciones que giran en torno a la unión familiar, la gastronomía típica y la reflexión sobre el año que termina. Cada vela encendida el 7 de diciembre lleva consigo un mensaje de fe y gratitud. Para los creyentes, representa la luz de Dios guiando sus vidas, un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, la esperanza y la fe prevalecen.