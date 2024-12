Martina enfrenta la frustración y no presenta su plato en ‘MasterChef Celebrity’: “Tuve demasiadas dificultades en la elaboración de la masa”

Martina, la peligrosa se arriesgó con su preparación en reto de MasterChef, pero sus planes no salieron como esperaba - crédito Canal RCN

En la intensa recta final de Masterchef Celebrity, la competencia se ha vuelto más desafiante que nunca.

El pasado episodio, que tuvo como protagonistas a los seis mejores cocineros de la temporada, dejó a los espectadores con un momento inesperado: Martina, conocida como ‘la Peligrosa’, vivió una jornada de frustración al no poder entregar su plato al jurado, una situación inédita en su recorrido por el programa.

El reto planteado a los participantes fue claro: preparar un plato libre donde el huevo brillara como ingrediente principal.

Este tipo de desafíos pone a prueba la creatividad de los cocineros y su capacidad de manejar el tiempo, la técnica y la presión de la competencia.

Para Martina, que ha demostrado ser una de las concursantes más arriesgadas, esta fue una oportunidad para destacarse con una propuesta ambiciosa.

Con una visión clara de lo que quería lograr, Martina decidió preparar un raviolón, un tipo de pasta que ya había elaborado con éxito en un reto anterior junto a Ilenia Antonini.

Sin embargo, esta vez quiso llevarlo un paso más allá al emplear una técnica de masa multicolor, algo que anteriormente había recibido elogios del chef Nicolás de Zubiría. Pero la ejecución de su idea no salió según lo planeado.

El proceso de elaboración del raviolón fue un desafío desde el inicio. Martina enfrentó complicaciones al intentar unir las piezas de masa pintadas con diferentes colores. “Esto no me está dando, la máquina se está comiendo la pasta”, expresó la concursante en un momento de evidente frustración. Pese a sus intentos por solucionar el problema amasando a mano, el resultado final no fue el esperado: la pasta se rompió al momento de cocinarla.

A medida que el tiempo avanzaba, Martina intentó improvisar un plan B. Sin embargo, ya era demasiado tarde. Sin un plato que presentar, la concursante se vio obligada a enfrentar al jurado con las manos vacías, algo que nunca antes había sucedido en su paso por el programa.

En el atril, Martina explicó las dificultades que enfrentó durante la preparación. “Dediqué demasiado tiempo a la creación de la masa, y cuando quise cambiar de estrategia ya no me alcanzó el tiempo para hacer algo más”, confesó. Aunque sus palabras reflejaban su decepción, el jurado de MasterChef aprovechó la oportunidad para darle una lección sobre perseverancia.

“En MasterChef, no importa el nivel de frustración que tengas, siempre debes presentar algo”, le señaló Jorge Rausch, recordándole que la competencia es tanto una prueba culinaria como un ejercicio de resiliencia. Si bien los jueces también reconocieron el esfuerzo que había puesto en su idea inicial y la animaron a no rendirse en los próximos retos. “No pasó nada, vamos para delante”, añadió Rausch, mostrando empatía y motivación hacia la participante.

Martina, conocida por su valentía al tomar riesgos, ha demostrado ser una cocinera comprometida y apasionada. Sin embargo, este tropiezo evidencia que incluso los más fuertes pueden sucumbir a la presión en momentos críticos. Su decisión de no presentar un plato también es un recordatorio de cómo la frustración puede nublar el juicio, algo que el jurado quiso resaltar con sus palabras de aliento.

En redes sociales, los seguidores de MasterChef Celebrity no tardaron en expresar su apoyo a Martina. Muchos destacaron su valentía al intentar una técnica tan compleja y su sinceridad al admitir sus errores frente al jurado.

Por su parte, sus compañeros de competencia también se solidarizaron con ella. Aunque la competencia se intensifica a medida que se acerca la final, los lazos entre los participantes siguen siendo evidentes, y muchos se mostraron comprensivos ante la difícil jornada que vivió Martina.

Con el Top 6 cada vez más cerca de la gran final, los televidentes esperan ansiosos ver cómo Martina y sus compañeros enfrentan los próximos desafíos. ¿Logrará Martina redimirse y sorprender al jurado con una preparación que refleje su talento y creatividad? Solo el tiempo lo dirá, pero lo que es seguro es que su espíritu competitivo sigue intacto.