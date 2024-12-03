Cayeron tres integrantes de Los Inquisidores en Tolima: son acusados de secuestrar y desaparecer a una comerciante en Cundinamarca

El operativo de captura se dio en una finca ubicada en zona rural del municipio de San Luis, Tolima - crédito Departamento de Policía Cundinamarca

Tres presuntos integrantes (dos hombres y una mujer) del grupo de delincuencia común (GDC) conocido como Los Inquisidores, fueron detenidos en el municipio de San Luis, Tolima, tras una operación coordinada por la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación.

El resultado se dio a conocer la mañana del martes 3 de diciembre de 2024.

A los hoy detenidos, se les acusa de ser los responsables del secuestro y desaparición forzada de la comerciante Ángela María Chisacá Bogotá, que se presentó el 12 de julio de 2023 en su vivienda de Girardot, Cundinamarca.

El secuestro fue parte de un plan organizado al detalle. La víctima fue llevada en su propio vehículo, el cual apareció incinerado al día siguiente (13 de julio 2023) en la vereda Camalá, zona rural del municipio de Flandes, Tolima.

El 9 de agosto del mismo año, los secuestradores exigieron un rescate de 5.000 millones de pesos, enviando como prueba de vida una imagen de Chisacá encadenada y con vestimenta militar. Pero la liberación de la comerciante nunca se dio.

Alias El Gordo fue uno de los tres detenidos - crédito X y Departamento de Policía Cundinamarca

Tras estos eventos, las autoridades desplegaron una intensa investigación judicial y de inteligencia, que incluyeron más de 500 horas de análisis de videovigilancia, mapeo de la ruta seguida por los secuestradores, testimonios de la ciudadanía (20 entrevistas) y múltiples diligencias (35) de registro volntarias, entre otras.

Con esta información, el Gaula de la Policía logró recopilar suficiente evidencia que permitió a la Fiscalía solicitar y obtener órdenes de captura por los delitos de desaparición forzada, secuestro extorsivo, incendio y concierto para delinquir.

La operación culminó con el arresto de tres personas, el decomiso de tres armas de fuego, municiones y seis celulares. Una de las personas arrestadas es alias El Gordo, que fue señalado como el cabecilla de Los Inquisidores, el grupo apuntado como principal responsable de retener y desaparecer a Ángela María Chisacá.

Este grupo delincuencial también actuaría como presunto dinamizador en la venta de estupefacientes en Ibagué (Tolima).

La mamá de la comerciante no alcanzó a darse cuenta de quiénes entraron a la casa para llevarse a su hija - crédito X y Departamento de Policía Cundinamarca

Por si fuera poco, alias El Gordo, que era “el encargado de delegar roles específicos para secuestrar y extorsionar a la familia de la víctima”, destacó el coronel Andrés Serna Bustamante, comandante del Departamento de Policía Cundinamarca (Decun).

Asimismo, El Gordo “es desmovilizado del Bloque Tolima de las AUC (conocidas en ese momento como Autodefensas Unidas de Colombia) en el año 2005″ y también registra “por los delitos de tráfico de estupefacientes, amenazas, violencia contra servidor público y daño en bien ajeno”.

Las detenciones se realizaron como parte de los esfuerzos de la Policía Nacional para combatir el crimen organizado en la región, reforzando su compromiso con la seguridad pública. La comunidad es instada a reportar cualquier actividad sospechosa a través de los canales de emergencia pertinentes.

Para esto se invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho que atente contra la integridad de la ciudadanía o ponga en riesgo el bienestar de las comunidades, comunicándose a través de la línea 123.

Los tres delincuentes y los elementados incautados fueron dejados a disposición de la autoridad judicial competente, recalcó el coronel Serna - crédito Decun

Lo que se sabía hasta el momento tras secuestro de la comerciante

Este resultado se dio a conocer también junto al gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, a pocos días de celebrarse lo que hubiera sido el cumpleaños número 40 de Ángela María Chisacá Bogotá, que se celebra el 12 de diciembre.

De hecho, el 12 de diciembre de 2023, cuando se completaron cinco meses de su secuestro y desaparición, se conocieron algunos detalles en medio de la angustia de sus familiares, quienes en ese momento no se explicaban el por qué de los hechos.

Chisacá Bogotá salió de la residencia a bordo de su propio vehículo, un Toyota Corolla de color rojo con los vidrios polarizados, tal y como quedó en los registros de las cámaras de seguridad que fueron el punto inicial de las pesquisas que condujeron hacia los tres detenidos.

“Hasta el momento todo es incertidumbre, lo único que sabemos es que ella fue extraída del conjunto y no más, no logramos entender qué pasó con ella. A ella la sacaron en la noche, pero yo ya me había acostado a dormir, entonces me queda difícil saber con exactitud o creer en lo que dicen las personas de a qué horas fue que sucedió todo”, le contó en su momento a Semana la mamá de Chisacá.

La mujer habría sido raptada en la noche del 12 de julio, la Policía recibió la denuncia en la madrugada del 13 de julio. Twitter/Policía Nacional.

En su momento se llegó a ofrecer una recompensa de 22 millones de pesos a quien brindara información que condujera al paradero de la mujer, pero esto nunca surtió efecto. Chisacá Bogotá era propietaria de un local de comidas conocido como Di’María Pizza Artesanal y tiene dos hijas.

Por las dos jóvenes, agregó la mamá, “nunca hubiera abandonado a sus hijas, eran su vida”. Se espera que con el material probatorio y los demás detalles se pueda enviar de forma definitiva a estas tres personas, que quedaron a disposición de la autoridad competente.