Sebastián Yatra se disculpó con Shakira por dudar de su concurso y le ayudará a elegir al ganador del carro: “Lo siento”

Sebastián Yatra se retractó al haber dudado de la palabra de Shakira ya hora la ayuda con su concurso - crédito @sebastianyatra y @shakira /Instagram

Sebastián Yatra, primero en enterrarse de las intenciones que tenía Shakira con su carro, un lujoso Lamborghini Urus que ella misma diseñó y con el que apareció en el video de su canción Soltera, dudó de que la cantante fuera capaz de cumplir su promesa de regalarlo a un fan.

Sin embargo, al ver la seriedad de concurso, en el que Alejandro Sanz y Greeicy Rendón ayudan a escoger al afortunado ganador, el artista paisa se disculpó en público, pero además, se unió al selecto grupo de jurados que ya están preseleccionando a los mejores participantes.

“¡‘Sack’ hola! A pesar de mis dudas es cierto, está regalando el carro, eres una mujer de palabra, te admiro y respeto por eso. Les cuento que voy a a estar aquí acompañándola, ya estoy viendo todos los vídeos de la gente para ver quién se gana el Lamborghini de Shakira así que mucha suerte a todos”, comentó Sebastián Yatra a través de una historia en su cuenta oficial de Instagram donde le contó a sus seguidores que hace parte del jurado que junto a la cantante barranquillera elegirán el video que mayor cause impacto.

Sebastián Yatra se unió a Shakira para ayudarla a elegir al ganador del Lamborghini Urus que regalará la cantante - crédito @sebastianyatra/Instagram

Esta dinámica, diseñada por la propia Shakira, busca reconocer el talento y la originalidad de sus seguidores, quienes para conseguir quedarse con el costoso premio, deberán grabar y enviar clips bailando la canción Soltera con ideas que destaquen por su creatividad, ya que los llamativos serán los que evalúe el jurado del que ahora hace parte el intérprete de Tacones rojos.

La idea de premiar a un seguidor suyo le surgió a la cantante que prepara su gira Las mujeres ya no lloran world tour el día que daba un paseo por Miami junto a su amigo Sebastián Yatra a bordo del exclusivo Lamborghini Urus color morado, pues luego de subir un contenido en el que ambos artistas se disfrutaron el tema Las de la intuición, la barranquillera expresó su deseo.

Sin embargo, Yatra quien elogio el diseño y comodidad del vehículo no creyó que la artista realizara tan grande regalo a un fanático. “¿Será verdad? no la creo capaz”, dijo en ese momento.

Entre risas y propuestas audaces se desarrolló el intercambio entre ambos artistas - crédito @shakira/Instagram

“Viví momentos difíciles y alegres, reflexioné, reuní fuerzas, canté canciones con mis hijos y celebré la amistad. (...) El carro, la ropa, las cosas materiales... No nos transforman: los vínculos, sí. La familia, los amigos, los vecinos. Este carro ahora quiero regalarlo a alguien que lo disfrute, como lo disfruté yo. Es mi forma de agradecer tanto amor y acompañamiento y de recordar que no fue lo material lo que me ayudó, sino esas personas que amo”, explicó Shakira el día que publicó la noticia junto a una foto del vehículo en sus redes sociales.

¿Quiénes escogerán al ganador del carro de Shakira?

Luego de que los concursantes a quedarse con el Lamborghini superaran las expectativas de la barranquillera, la cantante reveló que iba a pedir ayuda para elegir los cinco finalistas aumentando el nivel de exigencia por la calidad de los jueces invitados, siendo el primero en confirmarse el cantante español Alejandro Sanz, amigo personal de la artista que dijo en broma “El concurso del carro ese me lo voy a llevar yo”.

Shakira completa el jurado con Sebastián Yatra para que el ayude a seleccionar el ganador de su carro - crédito @shakira /Instagram

El siguiente en revelarse fue el DJ Steve Aoki (que estuvo de visita en Colombia con un DJ Set en el Centro de Eventos Autopista Norte el pasado 15 de noviembre) también ayudará a juzgar los videos de los usuarios que decidieron participar para elegir a los finalistas. “Voy a ayudar a Shakira a ver los videos para elegir al ganador de su carro. ¡Vamos!”, comentó Aoki en la grabación, visiblemente entusiasmado.

Posteriormente se sumó Greeicy Rendón: “Bueno, voy a estar junto a Shaki viendo videos, a ver qué tan creativos están siendo, a ver quién es el que se va a merecer este lambo que ella está regalando. Yo voy a hacer mi video a ver si me lo gano. Voy a estar viendo los videos, los veremos juntas a ver qué...”, expresó la caleña en su perfil de Instagram y Ahora, Sebastián Yatra.

Una vez anunció que el concurso iba muy en serio, la cantante dio a conocer las condiciones para participar. Todos los aspirantes a quedarse con el vehículo deben ser mayores de 18 años, residentes legales en los Estados Unidos, y deben registrarse en la web oficial, elcarrodeshakira.com, y subir allí un video bailando al ritmo de Soltera. Dicbo video también debe publicarse en TikTok o Instagram utilizando el hashtag #elcarrodeshakira.