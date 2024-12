Se conocen otros supuestos chats entre Juan Felipe Rincón y una menor de edad: “Para que veas que puedo engañar”

Revelan chats de Juan Felipe Rincón, hijo del inspector General de la Policía, asesinado en Bogotá - crédito redes sociales y Colprensa

En la tarde del domingo 24 de noviembre de 2024, Juan Felipe Rincón, hijo del inspector General de la Policía Nacional, general William Rincón, falleció de manera violenta en el barrio Quiroga, en Bogotá. Según Medicina Legal, el joven de 21 años murió luego de recibir un disparo en el tórax.

Una semana después, se han conocido muchos detalles del caso, entre ellos, las supuestas conversaciones que el joven mantenía con dos menores de edad.

W Radio reveló nuevos chats que habría tenido Juan Felipe Rincón con una menor de 10 años, pero que en un principio se decía que tenía 8 años.

Según el citado medio, en el inicio de las conversaciones pareciera como si los dos involucrados ya se conocieran. En los chats se preguntan la edad, donde Juan Felipe Rincón dice que tenía 17 años, mientras ella menciona que tiene 12 años.

No obstante, el universitario aseguró que tenía 22 años, a lo que la menor respondió: “Lo sabía, viejito”. A pesar de ello, el intercambio de mensajes siguió de manera fluida, a tal punto que la menor le preguntó si tenía novia, respuesta que fue negativa por parte de Juan Felipe Rincón.

Fragmento de la conversación que habría tenido Juan Felipe Rincón con la menor que fueron revelados por W Radio - crédito W Radio

“A mí me dejan tener novio, pero es mejor estar soltera”, se puede leer en los chats que dio a conocer W Radio. Posteriormente, la menor propone jugar “verdad o reto”, propuesta que fue aceptada por el joven de 21 años. En los chats se lee cómo le pide una nota de voz. Posteriormente, se ve un audio de tres segundos enviado por la menor.

Acto seguido, escribió: “Te reto a que me envíes una foto tuya, pero sin filtro”. Juan Felipe Rincón habría accedido porque en los chats se ve una foto de una visualización enviada por el joven universitario.

Además, se ve cómo presuntamente habrían tenido llamadas. En altas horas de la noche, la menor de edad se despidió y afirmó que no podía conversar más.

Al día siguiente, ella le volvió a proponer al hijo del inspector General de la Policía Nacional a seguir jugando “verdad o reto”. Juan Felipe Rincón aceptó y le pidió que le enviara un video, algo a lo que se negó en un principio, pero tiempo después decidió hacerlo, según lo revelado por el medio mencionado en los chats.

El 16 de noviembre de 2024, la niña le envió una foto con otra menor de 15 años. La niña aseguró que se trata de una “inquilina” de su mamá, y que es una de sus amigas, razón por la cual le preguntó lo siguiente: “Te la puedo presentar”.

Juan Felipe Rincón consultó por la edad de la nueva persona que aparece en la foto, a lo que menor respondió que tenía 18 años, pero tiempo después corrigió: “Mentiras, 16″. Acto seguido, mencionó a una hermana de 12 años, motivo por el cual Rincón volvió a preguntarle la edad, a lo que respondió la menor: “Tengo 11, te mentí antes. Para que veas que puedo engañar a las personas”.

El joven tenía más de 215.000 seguidores en su cuenta de Tiktok - crédito captura de video TikTok

La conversación siguió y Juan Felipe Rincón preguntó: “Eres muy pequeña, contigo no sé de qué hablar”. La menor respondió lo siguiente: “Solo somos amigos, si quieres me bloqueas y ya no te escribo”.

Tiempo después, Juan Felipe Rincón le solicitó que se vieran en persona, por lo que la niña respondió: “Puedes venir al Quiroga, hay un parque al lado de una iglesia y nos podemos ver ahí”. El joven de 21 años comentó lo siguiente: “Mejor si tomas una moto y vienes, yo te regreso si acaso”. Ella se negó, y posteriormente le recordó al joven que era menor de edad y que no le gustaba ir a casas ajenas; sin embargo, Juan Felipe Rincón sostuvo lo siguiente: “No te dije en mi casa, te dije cerca, cielo”.

Qué dice la mamá de la menor

En entrevista con W Radio, Katherine Sotelo aseguró que no tenía conocimiento que su hija tuviera un perfil en Instagram. Además, detalló la forma en que se enteró del cruce de mensajes con el joven de 21 años.

“Mi hija siempre usa mi celular, yo no sabía que ella tenía una cuenta de Instagram, me di cuenta porque la vi nerviosa, le quité el celular y leí todas las barbaridades que le decía Juan Felipe”, indicó la madre de la menor.

La mujer contó al citado medio que, tras preguntarle a su hija, ella le confirmó que se hablaba con Juan Felipe Rincón cuatro días antes de que falleciera el joven. “Me dijo que las fotos o el reto que pedía Juan Felipe sucedió hasta esa mañana”, indicó Sotelo.

Medicina Legal estableció los detalles de la muerte de Juan Felipe Rincón - crédito Colprensa y redes sociales

Y agregó: “Se trataba de un juego que se llamaba verdad o reto. Aquí tengo las conversaciones en donde él le dice a mi hija que lo consienta, él le pide fotos de su vagina y mi hija le dice que ella le manda unas fotos con un emoticón, pero [él] le dice que no porque él ya le ha enviado muchas sin esto. Esto hace referencia a que [él] ya le había enviado fotos de su parte íntima a mi hija”.