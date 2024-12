Él es el talentoso hijo de César Augusto Londoño que tiene casi la misma edad que la esposa del comentarista deportivo

Él es David Londoño, el talentoso y guapo hijo de César Augusto Londoño que tiene casi la misma edad de la esposa del comentarista deportivo - crédito @cesaralo/Instagram

David Londoño es apuesto y talentoso hijo de César Augusto Londoño que se roba elogios en redes sociales en donde comentan que es más atractivo que su padre: “La réplica, pero versión mejorada”.

Además, llama la atención la edad del único heredero del periodista deportivo pues tiene casi los mismos años que la nueva esposa del comentarista que se dio una nueva oportunidad en el amor con una mujer mucho menor que él.

Pese a que no siguió los pasos de su papá en los medios de comunicación ni en el área del deporte, David Londoño si tiene una amplia y destacada carrera en la televisión como cineasta y libretista, de hecho, estuvo detrás de los guiones de la serie del Canal RCN que ahora es tendencia en Netflix, Rojo Carmesí, historia que escribió a cuatro manos con su madre, Adriana Suárez, la exesposa de César Augusto Londoño.

David Londoño, hijo de César Augusto Londoño esa el orgullo del comentarista deportivo pese a que no siguió sus pasos - crédito @cesaralo/Instagram

“Él es director de cine siendo peladito. Vive entre México y Colombia y hoy trabaja con la mamá haciendo series de televisión. Está trabajando, por ejemplo, en la nueva serie de RCN, la que va a salir próximamente ‘Rojo Carmesí’. La escriben los dos”, compartió César Augusto sobre la profesión de su hijo con la que se acercó más a la mamá que a él.

Si bien no coinciden en sus profesiones, padre e hijo si comparten la misma pasión por el fútbol, tanto así que ambos han asistido a siete copas del mundo, además, de ser compañeros de viajes y confidentes, algo que consiguen gracias a su amor, pues ambos tienen agendas complicadas, especialmente David que divide su trabajo entre México, Estados Unidos y Colombia.

“Siempre ha sido el mejor papá del mundo. Es un papá que siempre hizo todo a través del amor, de la paciencia, también me inculcó una pasión profunda por las artes, por el mundo, por la belleza, por el fútbol, y siempre me empujó a disfrutar la vida, a creer en mis sueños”, declaró el único hijo del periodista de 65 años cuando estuvo como invitado al programa Bravíssimo de Citytv.

César Augusto Londoño habló de su hijo David Londoño que siguió los pasos de su madre, la libretista Adriana Suárez - crédito @bravissimocity/Instagram

Por su parte, el comentarista deportivo respondió a la intervención de su heredero con elogios. “David ha sido un pelado increíble. Él es el que me enseña, sabe lo que no está escrito. Le dejé una herencia chévere, la de del amor evidentemente, pero sobre todo la de la lectura. Es una persona que lee mucho y escribe súper bien. Lo mejor que me ha pasado en la vida, es él, mi amigo, mi compañero de vida, viajes, coincidencias y diferencias, mi razón de ser y mi ilusión”.

“Que hermosura parecen hermanos ❤️”, “son igualitos jejeje mil bendiciones”, “donde hay un buen papá hay un buen hijo”, “donde hay un buen papá hay un buen hijo”, “César es un crack en todas las áreas”, ”se pueden prestar la ropa”, “todo un galán de telenovela”, son algunos de los comentarios que el dejan a Londoño cuando publica fotos al lado de su hijo.

Quién es la exesposa de César Augusto Londoño

En 1998 el arquitecto de profesión, pero que desde muy joven se inclinó por el mundo informativo contrajo matrimonio con Adriana Suárez, madre de único hijo al que llamó David.

César Augusto Londoño presumió el amor que se tienen con su hijo David Londoño - crédito @cesaralo/Instagram

Por la influencia taurina de su natal ciudad, César y su hijo intentaron iniciarse en el mundo de los novillos como toreros, pero rápidamente dejaron esta pasión a un lado por el riesgo y los sustos que pasaron.

“Muchas veces los hijos buscan ser como sus padres, todo depende de lo que les enseñen desde jóvenes, además, como se dice popularmente, ‘de tal palo tal astilla’. Tengo contacto con él prácticamente todos los días, estamos en permanente relación, es un hijo maravilloso, me siento muy orgulloso de él por todo lo que hace, ha hecho y significa para mí”,

La distancia no ha fracturado la relación entre César y David, por el contrario los ha fortalecido, él no deja de aprender de su hijo, de verlo como el niño pequeño al cual llevaba en sus brazos, de verlo como el joven al cual apoda ‘Flaco’. A pesar de la distancia, César no deja de pensar en su compañero de viaje, en su amigo de aventuras.

“Hay que ponerse un poco en la piel de los hijos, la vida cambia, el mundo cambia de una manera vertiginosa, la juventud de hace 20 o 30 años no es la misma que hay hoy. Hay cambios radicales, el mundo te ofrece otras alternativas, por eso hay que ponerse en la posición de ellos sin dejar de educarlos, la mejor manera de enseñar es con el ejemplo”, concluyó.

Adriana Suarez madre de David y exesposa del periodista manizaleño está radicada en México desde donde trabajo junto a su hijo en libretos y guiones para diferentes producciones en las que destacan El último matrimonio feliz y Todos quieren con Marilyn.