Lina Tejeiro y Greeicy cautivaron las redes sociales con sensuales fotos en Miami

Para Lina Tejeiro y Greeicy, 2024 fue un año particularmente intenso. Por un lado, la llanera formó parte de La casa de los famosos Colombia como presentadora para la plataforma ViX, que coprodujo la primera temporada del programa de telerrealidad y la contrató junto con Roberto Velásquez para presentar la previa y el after de la emisión central, a cargo del Canal RCN. Tras su final, Tejeiro anunció que tendría su primer papel protagónico en la televisión colombiana en la nueva versión de la telenovela Nuevo rico, nuevo pobre, de Caracol Televisión, que recientemente terminó sus grabaciones.

En lo que se refiere a la vallecaucana, inició el año como parte del jurado de La Voz Kids y poco después lanzó su tercer álbum de estudio Yeliana, con el que presentó el que hasta la fecha es uno de sus espectáculos más ambiciosos en el Movistar Arena y que la mantuvo de gira por el resto del año, sumándose a colaboraciones. Entre medio, su relación con Mike Bahía, las preguntas sobre cuándo será su esperado matrimonio y sus fiestas con Shakira o Fariana no pasaron desapercibidas.

Tratándose de un año tan ajetreado para ambas, se pusieron de acuerdo para desconectarse por unos días de sus obligaciones y eligieron Miami como su destino. En el proceso, ambas mujeres dejaron sin aliento a sus miles de seguidores con su belleza, y cada una en sus cuentas oficiales publicó imagenes del buen rato que pasaron juntas en la Ciudad del Sol, acompañadas de Kai, el hijo de Greeicy con Mike Bahía.

“Coleccionando atardeceres y recuerdos”, escribió Tejeiro, mientras que la cantante describió el encuentro como “un poquito de agüita salada y un atardecer de sueño pa seguir con nuestros encuentros inolvidables”, recordando a sus fanáticos en Venezuela y Chile que prontó se presentará en vivo en ambos países.

Las dos vistieron sendos trajes de baño (Tejeiro eligió uno color agua marina, mientras que Greeicy apostó por uno de color blanco), luciendo sus figuras sin ninguna clase de complejos y despertando no solo elogios por su belleza, sino el deseo de otras figuras de la farándula de sumarse a las reuniones de ambas.

“Ay nooo juntémonos”, “Yo tenía el cuerpo así, pero me lesioné la rodilla”, “Qué hermosa eres mi Fernandita”, “Perfecta ella”, “Dios mío qué mujerón”, “Amor mío, por qué sales tan sensual”, “Necesito yatesito en Miami soon”, “El cuerpo de tu vidaaa! Divinaasssss“, “Radiantes”, fueron algunas de las reacciones que más interacciones alcanzaron desde que ambas compartieron las imágenes de su encuentro. Ni siquiera Mike Bahía se resistió a escribir en la publicación de su pareja y escribió en los comentarios “Auxilioooo”.

Lina Tejeiro contó qué fue lo más dificil de regresar a la actuación con ‘Nuevo rico, nuevo pobre’

Semanas atrás, la llanera que se caracteriza por mantener una interacción constante con sus fans en redes sociales, aprovechó para realizar una dinámica de preguntas y respuestas, en la que respondió algunas inquietudes. Una de las preguntas que más llamó la atención fue la de qué fue lo más dificil de volver a la actuación. Al respecto, Tejeiro respondió:

“Tengo que contarles algo. Por estos días me he sentido como conflictuada, como que revuelta, porque ya estamos en la recta final de este proyecto y a mí me está dando como guayabito, como tusa. Aunque estoy muy cansada porque vengo muy cansada desde febrero que hice La casa de los famosos Colombia con Vix, pues yo no descansé, a las dos semanas de terminar allá me vine a trabajar aquí y no he tenido descanso, por eso hay días que digo: ‘Quiero descansar’, pero en este momento, a pesar de ese cansancio, tengo tusa. Hay algo que me está doliendo en el pecho, no quiero que se acabe”, confesó.