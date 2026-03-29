Las mejores cintas de Prime Video Colombia para ver en cualquier momento

SIN PIEDAD Tráiler Español Latino Subtitulado (2025) Chris Pratt. Créditos: ONE Media Español vía YouTube

¿Sin nada que ver en la televisión?, no te preocupes, la lista semanal actualizada con las películas más reproducidas en Prime Video Colombia ya está disponible.

Desde los clásicos del séptimo arte, hasta los estrenos más recientes, aquí encontrarás todo tipo de filmografía de donde elegir.

La lista se renueva constantemente por lo que no puedes perderte la actualización que incluye las producciones que van ganando terreno.

Top de películas más populares en Prime Video en Colombia

Kali Reis y Chris Pratt en 'Sin piedad'. (Prime Video)

1. Sin piedad (Mercy)

Una exmédica se ve inmersa en una batalla mortal por la supervivencia cuando la mafia irlandesa se hace con el control del hospital en el que trabaja. Cuando su hijo es tomado como rehén, se ve obligada a confiar en su pasado aguerrido y sus habilidades letales después de darse cuenta de que no queda nadie más que ella para resolver la situación. (FILMAFFINITY)

2. Zeta

Tráiler de 'Zeta', la nueva película de Dani de la Torre protagonizada por Mario Casas y Luis Zahera. (Prime Video)

Cuatro ex-oficiales de inteligencia españoles son asesinados al mismo tiempo en distintas embajadas del mundo. El CNI descubre que todos participaron hace 35 años en la oculta “Operación Ciénaga”, que ocurrió en Colombia y donde un quinto oficial de inteligencia el único que ha escapado de los asesinos estuvo implicado. Encontrarle será el primer objetivo para el CNI, que pone al frente de la misión a su mejor miembro: Zeta.

3. Pretty Lethal

'Pretty Lethal' se mete en el ranking de las series más exitosas de la semana. (Prime Video)

Un thriller lleno de acción en el que cinco bailarinas, atrapadas en un bosque remoto camino a un concurso de danza, buscan refugio en una inquietante posada de carretera regentada por Devora Kasimer y deberán convertir su entrenamiento de élite en su única arma para sobrevivir.

4. Cuando el cielo se equivoca (Good Fortune)

Good Fortune presenta un nuevo tráiler.

Gabriel (Keanu Reeves), un ángel bienintencionado, pero bastante inepto, baja a la Tierra con el propósito de ayudar a Arj (Aziz Ansari), un organizador de conciertos en apuros y Jeff (Seth Rogen), un rico inversor de capital riesgo. Aunque las intenciones del angelical Gabriel son buenas, las consecuencias de sus actos no serán las esperadas

5. El colectivo (The Collective)

"The Collective" destaca entre las películas más vistas del momento. (Prime Video)

Un grupo de asesinos justicieros llamado El Colectivo se propone desmantelar una sofisticada red de trata de personas respaldada por una red de multimillonarios intocables. Acorralados, El Colectivo no tiene más remedio que confiar su misión más importante al asesino novato Sam Alexander.

6. El quarterback y yo (Sidelined: The QB and Me)

"Sidelined: The QB and Me" se cuela en el top de las películas más reproducidas del momento. (Prime Video)

Cuando Dallas, una joven y ambiciosa bailarina que sueña con escapar de su pueblo, conoce al quarterback y estrella del equipo, las chispas saltan y la tensión aumenta. Decidida a conseguir una codiciada beca para estudiar danza en una prestigiosa escuela de baile, ella se centra en su futuro, mientras que él se enfrenta a sus propias incertidumbres tras la universidad. A pesar de su innegable química, sus ambiciones enfrentadas y la inminente separación les obligan a enfrentarse a la pregunta más difícil de todas: ¿puede sobrevivir el amor cuando el futuro parece decidido a separarlos?

7. El engaño (The Bluff)

Priyanka Chopra y Karl Urban protagonizan un feroz enfrentamiento con espadas en una dinámica escena de acción de la esperada película 'The Bluff', capturada en un dramático paisaje costero.

Una pirata retirada que vive tranquilamente en una remota isla debe enfrentarse a su pasado y usar sus habilidades letales para salvar a su familia de un implacable asedio cuando su antiguo capitán aparece para vengarse de ella.

8. Cazadores del fin del mundo (Afterburn)

"Cazadores del fin del mundo" se mete en el top de las películas más vistas de la semana. (Prime Video)

Un grupo de cazadores de tesoros postapocalípticos busca reliquias antiguas en una Tierra que ha quedado casi medio destruida por una enorme erupción solar.

9. Terror en Shelby Oaks (Shelby Oaks)

"Terror en Shelby Oaks" se mete en el ranking de las películas más llamativas de la semana. (Prime Video)

Cuando un documentalista descubre una nueva pista perturbadora, la búsqueda desesperada de una mujer por su hermana perdida hace mucho tiempo se convierte en obsesión al darse cuenta de que el demonio imaginario de su infancia puede haber sido real.

10. Equipo demolición (The Wrecking Crew)

(Prime Video)

Un improbable dúo de hermanastros, uno un impulsivo detective y el otro un disciplinado, se ven atraídos por el asesinato de su padre en Hawai, lo que les lleva a un peligroso viaje para desenmascarar una conspiración de largo alcance.

Qué hay en Amazon Prime Video

Amazon es una compañía estadounidense de comercio electrónico que también ha entrado a la batalla por el streaming con Prime Video. (REUTERS/Dado Ruvic)

Prime Video es un servicio de streaming gestionado por Amazon que ofrece películas y series que fue creado en el 2006, al cual se puede acceder con una suscripción de su tienda o bien se le puede contratar como servicio independiente.

Actualmente el servicio de streaming está disponible en más de 200 países y territorios a través de la suscripción de Prime Video o Amazon Prime, que además proporcionan al usuario el servicio de Twitch Prime sin ningún costo adicional. De igual forma, ofrece un servicio adicional llamado Amazon Channels o Prime Video Channels.

Aunque principalmente Prime Video ofrece contenido original de Amazon Studios y MGM Holding, también permite a sus usuarios disfrutar de contenido adquirido, pero su catálogo es menor al que poseen otras grandes competidoras del mercado como Netflix y Disney+, lo que es una gran desventaja, especialmente fuera de Estados Unidos.

Entre algunos títulos de los que se pueden gozar en la plataforma se encuentran Transparente, The Man in the High Castle, The Grand Tour; así como la serie Crisis en seis escenas, protagonizada por Miley Cirus; anime como Dororo; además cuenta con franquicias como Fast & Furious, Jurassic Park, Bourne y El Señor de los Anillos.

Cabe apuntar que algunas de sus producciones originales han recibido nominaciones a los premios Oscar, destacando la película Sound of Metal que es acreedora a dos estatuillas por Mejor Edición y Mejor Sonido. Hoy día suma más de 200 millones de usuarios.