Cómo cuidarsu mascota de los efectos de la pólvora en diciembre y Año Nuevo

La pólvora puede ser perjudicial para las mascotas debido al ruido, los destellos y los efectos químicos - crédito VisualesIA

En Colombia, durante las celebraciones de diciembre y Año Nuevo, el uso de la pólvora es bastante común, lo que puede ser perjudicial para las mascotas debido al ruido, los destellos y los efectos químicos que esta actividad genera.

La quema de pólvora, en general, puede causar quemaduras, intoxicaciones y otros problemas de salud para los humanos, pero también un impacto ambiental negativo por la contaminación del aire, el ruido excesivo y los daños que trae a los animales, no solamente domésticos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

De acuerdo con el portal especializado en mascotas, Supermanada, el ruido ensordecedor de los fuegos artificiales y la luminosidad intensa puede afectar a los pájaros, a los animales silvestres, y también a las mascotas, las cuales, a causa del humo, el ruido y las luces pueden sufrir estrés, miedo o alcanzar incluso la muerte.

Consecuencias

Audición sensible: los perros y los gatos tienen un sentido del oído más desarrollado que el de los seres humanos, y los ruidos pueden causarles dolores físicos y emocionales.

Ansiedad y pánico: los ruidos intensos y repentinos desencadenan muchas veces ataques de pánico, estrés y ansiedad, lo que los lleva a esconderse, a temblar, a jadear, a vocalizar excesivamente, y hasta a convulsionar.

Lesiones: durante los episodios de pánico, las mascotas pueden intentar escapar, y en el proceso, extraviarse o lesionarse.

Problemas de salud: no todos aparecen inmediatamente, pero el sistema inmunológico tiende a debilitarse, aumentando la susceptibilidad a sufrir enfermedades.

Mantenga a sus mascotas dentro de la casa, en un área tranquila, lejos del ruido de los petardos - crédito VisualesIA

Cómo cuidar a las mascotas de los efectos de la pólvora

Mantenerlas en un lugar seguro y tranquilo

Se recomienda cerrar puertas y ventanas. Mantenga a sus mascotas dentro de la casa, en un área tranquila, lejos del ruido de los petardos.

Además, se debe crear un ambiente cómodo: usar cortinas gruesas para reducir el impacto visual de las explosiones, y si es posible, poner música suave o sonidos relajantes para enmascarar los ruidos fuertes. Busque en internet opciones de música relajante para animales y encontrará una gran variedad apta para perros y gatos.

Proporcionarles calor

En algunos casos, las personas pueden usar una bufanda o una prenda para abrazar a su animal de compañía, así producirá que su perro o gato se sienta menos vulnerable. Este tip se puede hacer dependiendo de su animal y su comportamiento.

No dejarlas solas

Las mascotas pueden asustarse mucho con los ruidos, por lo que es importante estar cerca de ellas durante las celebraciones. Esto les proporcionará seguridad y comodidad.

Proporcionarles un refugio seguro

Cajas o camas acolchonadas: Algunos animales, especialmente los perros, buscan refugio en lugares pequeños y oscuros cuando se asustan. Proporcionales una cama cómoda o una caja donde se sientan seguros.

Las mascotas pueden asustarse mucho con los ruidos, por lo que es importante estar cerca de ellas durante las celebraciones - crédito iStock

Uso de productos calmantes

Comprar collares o sprays antiestrés. Hay productos como collares o sprays con feromonas que ayudan a calmar a las mascotas. Algunos animales se benefician también de los suplementos naturales de valeriana o pasiflora, pero siempre consulte con un veterinario antes de usarlos.

Evitar contacto con pirotecnia

No permitirles acercarse a la pólvora. Los animales no deben estar cerca de donde se están detonando los petardos, ya que no solo les asusta el ruido, sino que pueden sufrir lesiones si llegan a ingerir alguna parte de los fuegos artificiales.

Prevenir accidentes

Evitar el acceso al exterior. Si vive cerca de zonas donde se lanzan fuegos artificiales, asegúrese de que las mascotas no puedan salir de la casa o del jardín, porque pueden escapar aterradas y correr hacia el tráfico o perderse.

Además, deben tener su identificación actualizada. Asegúrese de que sus mascotas tengan su collar con identificación (nombre y teléfono) o un microchip, por si se asustan y se pierden.

Atención veterinaria

Si su mascota muestra signos de ansiedad severa, como temblores, ladridos excesivos, salivación, o intentos de escapar, consulte a un veterinario. En algunos casos, el especialista puede recomendar un tratamiento o medicación para controlar el miedo y la ansiedad.