Alberto Linero arrasó con la narración de la victoria de Unión Magdalena contra Llaneros: lo hizo en modo ‘Dios’

Su debut como narrador deportivo ha sido bien recibido por sus seguidores, destacándose por su pasión y conocimiento del juego - crédito @TeacherDios/X

Alberto José Linero, más conocido como el padre Linero, debutó como narrador deportivo durante la transmisión del partido entre Unión Magdalena y Llaneros a través del canal de YouTube de Blu Radio.

Su relato, que acompañó la contundente victoria del Unión por 4-0 en el partido de ida de la final del segundo semestre del torneo de la B, generó una gran cantidad acogida entre sus seguidores. Según el medio mencionado, la transmisión logró los 2.100 usuarios conectados en vivo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Sergio Musella, narrador y comentarista de fútbol, publicó en su cuenta personal de X el video de la narración en “nivel Dios” del padre Linero, en el que escribió lo siguiente: “Sí, el “Padre” Linero es narrador de fútbol, por si no lo sabían. Antes de colgar los hábitos, narraba en una emisora local de Barranquilla y partidos de segunda división en Caracol. Y aún sigue como narrador, además, es muy bueno”, expresó el periodista, destacando la labor del ahora panelista del medio mencionado.

Según el medio mencionado, la transmisión logró los 2.100 usuarios conectados en vivo - crédito @plinero/Instagram

El partido de ida no solo fue significativo por el resultado, sino también por la emotiva narración de Linero, que, además de ser periodista, es escritor, docente y conferencista internacional. Su debut como narrador deportivo ha sido bien recibido por sus seguidores, en el que se destaca por su pasión y conocimiento del juego, lo que ha añadido un toque especial a la transmisión del encuentro.

El Unión Magdalena, dirigido por el experimentado Jorge Luis Pinto, se impuso con claridad en un estadio lleno de aficionados que sueñan con el regreso del equipo a la Primera División del fútbol profesional colombiano. Los goles del equipo, conocido como el Ciclón, fueron obra de Jannenson Sarmiento, quien anotó dos veces, y de Ruyeri Blanco y Cristian Sención.

Hay que destacar que, incluso con la victoria, el camino hacia el ascenso aún no está asegurado. Por eso, el Unión Magdalena deberá reafirmar su superioridad en el partido de vuelta que se jugará el próximo martes 3 de diciembre de 2024, a las 8 p. m. en el estadio Bello Horizonte de Villavicencio. En caso de ganar el título del segundo semestre, tendrá la oportunidad de disputar la Gran Final anual, donde ser deberá enfrentar una vez más a Llaneros en busca del ascenso a la A.

El Unión Magdalena, con esta victoria, da un paso importante hacia su objetivo de regresar a la máxima categoría del fútbol colombiano, pero aún debe superar el desafío en Villavicencio para asegurar su lugar en la final anual. La expectativa es alta entre los seguidores del equipo, quienes esperan que el Ciclón mantenga su buen rendimiento y logre el ansiado ascenso.

Linero asegura que mientras las parejas no pongan su felicidad individual como prioridad, los divorcios seguirán en aumento - crédito @plinero/Instagram

Por otra parte, el exsacerdote, en una entrevista con Caracol Televisión, dio su punto de vista sobre los errores que comenten las personas cuando viven en pareja, pues asegura que existen parejas que están juntas por compromiso y no por amor.

Frente a esa idea, Linero asegura que mientras las parejas no pongan su felicidad individual como prioridad, los divorcios seguirán en aumento, por lo que asegura estar de acuerdo cuando las parejas deciden divorciarse. “A nosotros no nos enseñaron a trabajar en equipo, y yo creo que es lo primero, la vida se reduce en equipos y a nosotros no nos formaron en eso, en la familia, en el trabajo, en las amistades, en todo esto lo que encontramos son equipos y no sabemos trabajar juntos”, expresó el exsacerdote.

Además, Linero agregó que existe un imaginario erróneo dentro de la sociedad para que las personas piensen en las relaciones como algo obligatorio para no ser señalado como lo diferente, por lo que considera que la soltería a la edad que debe ser respetada como algo común. “Tenemos la idea de que las parejas es una obligación y no es así. La gente quiere que todo el mundo este casado y hay gente que no y eso hay que valorarlo, Hay muchas personas que se me acercan preocupados porque no se han casado, y yo los felicito y les pido que disfruten”, dijo.