Catherine Juvinao atacó a Petro por crisis en Icetex: “Utiliza a los jóvenes en campaña para luego darles la espalda”

La polémica que se ha armado alrededor de la propuesta de ley que el ministro de Educación, Juan Rojas, en la que se buscaría hacer una reforma del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Exteriores (Icetex por sus siglas) no ha dejado por fuera a ningún político reconocido en la actualidad.

El presidente Gustavo Petro, en un principio, indicó que esta entidad ya era un banco desde el Gobierno de Álvaro Uribe, puesto que el expresidente había preferido “crear un sistema financiero sobre la educación superior”. En contraposición, la senadora Paloma Valencia indicó que querían acabar con la “cooperación que da el Estado a la educación privada”.

Y es que la polémica por el Icetex inició luego de que el propio ministro de Educación asegurara que él no debía hacer cambios en esta entidad, porque no pertenecía a su sector. No obstante, su nueva idea pareció no gustar a la oposición del gobierno.

En medio de este panorama, horas más tarde, Gustavo Petro volvió a realizar una actualización con base a la propuesta de Rojas Medellín de reformar Icetex: “En un banco tradicional no. En una banca digital del Saber y del estudiante”, escribió el mandatario ante una publicación de El Tiempo en la que se leía que el ministro de Educación pretendía cambiar a Icetex a un banco tradicional.

Luego de que Petro hiciera este comentario, la representante a la cámara Catherine Juvinao indicó que el primer mandatario de izquierda en el país se había aprovechado de los jóvenes de Colombia.

También dijo que Gustavo Petro no creía en la capacidad de los más jóvenes para ver que sus decisiones eran en contra de la Nación: “El presidente Petro cree que los jóvenes no tienen capacidad de ver que su propuesta es puro humo, que dejará en el aire a cientos de miles de estudiantes y los arrojará al sobre endeudamiento en la banca privada”.

Hay que recalcar que muchas personas han dejado en claro que Icetex los tiene penando al no pagar a las entidades educativas el valor de las diferentes matriculas en las carreras que optan por cursar, bien sea en pregrado o en posgrados. Por esta razón, a Juvinao no le temblaron las manos para afirmar por medio de su cuenta de X que Gustavo Petro “utiliza a los jóvenes en campaña para luego darles la espalda”.

Según el ministro de Educación, Icetex ya es una entidad “financiera vinculada al ministerio de hacienda y es vigilada por la superintendencia financiera”, según el decreto 492 del 2020. También afirmó que la idea de este cambio es que sus inversiones se apliquen para “apalancar créditos que (...) se dirijan a financiar la creación de nuevas empresas”.

Por lo anterior, el Icetex no solo financiaría estudios, sino que también haría las veces de prestamistas para que las personas puedan abrir empresas si así lo desean. Rojas Medellín también había indicado a Blu Radio que los estudiantes no podían ser vistos como sujetos de crédito como se hace en los bancos, sino que estas debían verse como personas que buscan acceder a la educación superior.

Además, indicó para el medio radial citado anteriormente que él no pretendía acabar o dañar a la entidad prestamista del gobierno. Según sus palabras: “En ninguna parte se ha dicho que haya un plan para marchitar esta entidad. Así que esto corresponde a un improperio”. Esto lo dijo como parte de su defensa ante los ataques que su comentario, el de no pertenecer a Icetex, generaron en su contra. También dijo que este discurso estaba siendo usado por políticos que se querían lanzar a la presidencia en el 2026.