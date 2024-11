Nairo Quintana lanzó fuerte llamado en el Congreso por recorte presupuestal para el deporte

El ciclista colombiano destacó su participación en el programa Jóvenes en Paz, enfatizando que los jóvenes necesitan tomar bicicletas y balones, no armas - crédito Luisa González/REUTERS y @suarezvacca/X

El martes 19 de noviembre, el ciclista colombiano Nairo Quintana fue galardonado con la Orden de la Democracia Simón Bolívar, la más alta distinción que otorga la Cámara de Representantes, en reconocimiento a su destacada y larga trayectoria en el ciclismo y su invaluable aporte al deporte en Colombia.

El evento tuvo lugar en el Salón Elíptico del Congreso y fue presidido por el representante Wilmer Castellanos, que entregó la condecoración al campeón del Giro de Italia y la Vuelta a España.

Nairo recibió este premio que, además de resaltar sus logros deportivos, subraya el impacto que su carrera ha tenido en la imagen internacional de Colombia, inspirando a nuevas generaciones de atletas. Sin embargo, más allá de este reconocimiento, el ciclista boyacense aprovechó la ocasión para hacer un llamado de atención sobre una problemática que considera de suma importancia: el recorte presupuestal que afectará al sector deportivo en 2025.

Nairo Quintana exigió más apoyo para el deporte colombiano

En su intervención, Nairo destacó el programa Boyacá Raza de Campeones, que lleva más de 10 años promoviendo el ciclismo en su región - crédito BoyacaRazaDeCampeones/Facebook

En su intervención ante los miembros del Congreso, Quintana expresó su preocupación por los recortes que afectarán a los deportistas y a las instituciones que promueven el deporte en el país. Según el ciclista, esta decisión podría tener un impacto negativo en el desarrollo de jóvenes talentos, quienes dependen de la inversión pública para seguir formándose y alcanzar grandes logros.

“Así como ven tantas problemáticas que surgen en nuestro país, los invito a que en este momento vean por nosotros. Estamos presentándonos ante un gran recorte presupuestal hacia los deportistas, hacia el Ministerio del Deporte y aquí nadie ha escuchado nada, nadie ha sabido nada y nadie habla sobre ello”, señaló Quintana, visiblemente preocupado por la situación.

El pedalista boyacense destacó que a lo largo de su carrera ha enfrentado numerosas dificultades, pero siempre ha trabajado arduamente para superarlas. Sin embargo, subrayó que el apoyo del gobierno es crucial para que los deportistas colombianos puedan seguir alcanzando éxitos internacionales. “Históricamente hemos traído muchísimas dificultades, que día a día hemos venido trabajando no solo en la bicicleta, por dar los buenos resultados, sino también nos hemos puesto los guantes y el sombrero para trabajar por nuestros jóvenes”, afirmó.

El ciclista boyacense hizo un llamado urgente al Congreso para que preste atención al recorte presupuestal que afectará a los deportistas en 2025 - crédito X

Además, hizo referencia a su involucramiento en programas de apoyo a jóvenes talentos, como el programa Boyacá Raza de Campeones, una iniciativa que lleva más de 10 años promoviendo el ciclismo y el deporte en la región de Boyacá. “Orgulloso de haber sido uno de los creadores de este programa, ya llevamos más de 10 años, entramos para el año 11″, dijo, destacando la importancia de estos proyectos para cambiar las vidas de los jóvenes a través del deporte.

El deportista también aprovechó su intervención para hacer un llamado al Gobierno nacional y a los congresistas sobre el programa Jóvenes en Paz, que busca ofrecer alternativas a los jóvenes que viven en zonas de conflicto y que podrían verse tentados a unirse a grupos armados ilegales. Nairo, que en su juventud también vivió en un entorno desafiante, expresó su deseo de que los jóvenes de Colombia encuentren en el deporte una forma de superación.

“Nosotros no queremos tomar un arma para decir, ahora queremos un mes de sueldo para dejar las armas, no queremos eso, queremos tomar una pelota de fútbol, una pelota de básquet, queremos tomar una bicicleta y de esa manera cambiar las vidas como me pasó a mí. Hoy no lo pido por Nairo, hoy pido por nuestros deportistas”, afirmó el ciclista, instando a los legisladores a invertir en el deporte como una herramienta de paz y de desarrollo para las nuevas generaciones.

Nairo Quintana aprovechó su premiación para pedir más apoyo a los programas que promueven el deporte como herramienta de cambio social - crédito X

Nairo Quintana, renovado con el Movistar Team para 2025

Por otro lado, en el ámbito deportivo, Quintana también confirmó que continuará su carrera en el Movistar Team durante la temporada 2025. A través de un video compartido en sus redes sociales, el ciclista colombiano oficializó su renovación con el equipo español, con el que ha vivido grandes momentos en los últimos años. “Hola amigos, quiero comentarles que ya es el fin de la temporada, pero sobre todo un momento especial para mí y contarles a todos que sigo con la piel del Movistar Team para el 2025. Así que vamos a disfrutar, como lo hemos hecho este año y que sea un mejor año. Nos vemos en la carretera, nos vemos en la tele”, expresó Nairo en el mensaje.

Nairo Quintana confirmó que correrá por otro año más con los colores del Movistar Team - crédito Movistar Team

Con su mirada puesta en 2025, Nairo Quintana no solo sigue cosechando éxitos en la carretera, sino que también se ha convertido en una voz influyente que pide por un mejor futuro para el deporte colombiano.