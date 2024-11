Gustavo Petro aseguró que están tratando de asustar a los colombianos porque no quieren que suba los salarios

Durante las jornadas, se espera que los ministros y otros altos funcionarios del gobierno escuchen de manera directa las necesidades y demandas de los ciudadanos - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

En la mañana del 19 de noviembre el presidente Gustavo Petro lanzó una fuerte crítica contra los políticos opositores que han lanzado advertencias sobre, por ejemplo, un apagón nacional consecuencia de una pérdida en la seguridad energética.

Compartió un video en el que el senador Miguel Uribe Turbay se refiere al supuesto apagón. Luego, el senador Wilson Arias, del Pacto Histórico, arremete contra lo que considera “medios de la ultraderecha colombiana”, nombrando a algunos periodistas radiales.

Posteriormente, Arias se refiere al debate por el aumento del salario mínimo, citando a Keynes, y exponiendo que hay economistas al servicio de clases dirigentes que se niegan a contribuir a mejorar la calidad de vida de los más vulnerables.

Wilson Arias defendió aumento sustancial del SMLV - crédito @petrogustavo

“No les crean a estos economistas de pacotilla, de la oligarquía, que vienen a anunciar que el alza del salario mínimo es inflacionaria y que el país y la economía se perjudican. Créanle a Keynes, que decía que en los momentos de crisis hay que aumentar el salario real y darle un estímulo a la economía distribuyendo el ingreso entre los pobres”, señala Arias.

En su trino, el presidente Petro escribió: “Así es como asustan a cualquier parroquiano conmigo, solo porque no quieren que se eleven lo salarios, para poder ganar más, o que no bajen las tarifas de los servicios solo para ganar más, o que no haya pensiones para viejos, solo para ganar más”.

Petro defiende aumento de salario mínimo - crédito @petrogustavo/X

¿En qué va la puja por el salario mínimo en Colombia?

El proceso para definir el salario mínimo en Colombia para el próximo año ya genera controversia. Mientras el Gobierno propone un incremento que podría superar el Índice de Precios al Consumidor (IPC), estimado en 5,8%, los empresarios expresan su preocupación por los efectos que este ajuste podría tener sobre las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).

Colombianos esperan aumento de SMLV para hacer cuentas en 2025 - crédito Colprensa

Rodolfo Correa, presidente de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi), manifestó su inquietud frente a un aumento que exceda el IPC. Según el directivo, este tipo de decisiones podría poner en riesgo la estabilidad de las mipymes, una opinión que compartió en declaraciones para La FM. Además, Correa destacó la necesidad de un diálogo tripartito efectivo entre el Gobierno, los empresarios y los trabajadores, señalando que esta falta de concertación podría dificultar acuerdos satisfactorios.

Por parte del Gobierno, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, explicó que la propuesta se basa en una inflación proyectada para noviembre de 5,2%, a la que se sumaría un punto de productividad, lo que ubicaría el aumento inicial en 6,2%. Bonilla también subrayó que el incremento del salario mínimo no debería ser inferior a la inflación registrada, marcando este porcentaje como base para las negociaciones.

Sin embargo, líderes empresariales han señalado que un ajuste por encima del IPC podría generar complicaciones económicas. María Claudia Lacouture, presidenta de AmCham Colombia, insistió en que el aumento salarial debe reflejar la productividad y la inflación, y sugirió que este no debería superar los dos dígitos para alinearse con las condiciones económicas actuales.

El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ha revelado las cartas del Gobierno - crédito Naturgas

Por su parte, José Ignacio López, presidente de Anif, recordó que el país ya realizó incrementos significativos en años recientes para afrontar la inflación y advirtió que repetir esta dinámica podría no ser viable en este momento.

Las negociaciones comenzarán en las próximas semanas, con el reto de alcanzar un equilibrio entre el bienestar de los trabajadores y la sostenibilidad económica de las empresas. Como es usual, en la recta final de cada año este debate toma una trascendencia innegable ante la siempre abierta posibilidad de que el el salario mínimo sea aumentado vía decreto, en caso de que no se logre una concertación con las partes.