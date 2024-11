Sara Uribe confesó por qué decidió separarse de Freddy Guarín: “Yo ya no tenía sueños ni inspiraciones”

La actriz y modelo paisa aseguró que estando en China vivía para otros y por otros y que su decisión de separarse del exfutbolista estuvo permeada por esta situación - crédito @Sara_Uribe/Instagram

Sara Uribe, presentadora de televisión y modelo, en la actualidad es reconocida por su presencia en redes sociales. La comunicadora, nacida el 28 de noviembre de 1987 en Medellín, también es destacada por haber sido esposa del exfutbolista Freddy Guarín.

La presentadora, con experiencia en diferentes canales de renombre en Colombia, vivió una época con el jugador en China, cuando Guarín jugaba para el Shanghai Shenhua, luego de su paso por el Inter de Milán italiano. Desde allí publicaba en redes sociales su vida con el ex selección Colombia y dio a conocer el nacimiento y primeros meses de vida de su hijo, Jacobo Guarín. Los seguidores de la modelo reaccionaban de manera positiva a su vida de pareja, sin saber que detrás de ello, Uribe no vivía bien.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Sara Uribe confesó que, pese a tener a su bebé, la vida en China no la recuerda como una buena etapa - crédito @sara_uribe / Instagram

Freddy Guarín luchaba contra el alcoholismo, según comentó en un capítulo de Los Informantes, de Caracol TV, esto lo alejó de su familia, sus amigos y el fútbol, lo anterior, dado su crecimiento deportivo en el deporte rey. Según comentó: “Yo tenía ya mi familia y ahí era la vaina jodida, sabía que estaba haciendo mal, tanto en la responsabilidad laboral como en la familiar”. Por esta razón, el futbolista aseguró, “perdí el objetivo de un hogar, el objetivo del fútbol ya sentía que no había límites”.

El exjugador también recordó que en el gigante asiático fue donde sus problemas con la bebida se acrecentaron: “En China sí supe lo que era el alcohol de verdad, desde el primer día que llegué me degeneré alcohólicamente. Me levantaba para ir a entrenar y después del entreno, alcohol”, confesó al programa mencionado.

En cuanto a Sara, mientras su exesposo cada vez se alejaba más de ella, la modelo confesó en un pódcast llamado ‘Historias más allá de un diagnóstico’, que fue gracias a su hijo que pudo salir adelante, aunque en un principio “seguí siendo una persona que estaba viviendo por otros y para otros”, haciendo referencia a Guarín. Complementó que “también traté de soltar a una pareja, pues lo ayudaba y estaba para él y yo me empecé a debilitar. Yo ya no tenía sueños ni inspiraciones”.

La presentadora paisa aseguró en el programa mencionado que “la vida se me estaba yendo”, puesto que se veía en un espejo y no lograba ver avances en su vida.

En la actualidad, la modelo tiene sus proyectos personales y comparte en redes sociales su rol como mamá - crédito @sara_uribe/Instagram

Gracias a Jacobo, ella logró rehacer su vida. La decisión de separarse del centrocampista colombiano la tomó cuando su pequeño tenía 8 meses y afirmó que lo hizo para “poder proteger a ese ser, porque yo lo amo con todas mis fuerzas, es un amor que me revuelca todas las entrañas”, afirmó.

No obstante, su bienestar también tuvo que ver en esta decisión, según comentó en el pódcast mencionado, “Lo que yo estoy viviendo no me está haciendo feliz. También están enfermos las personas que nos están rodeando. Tengo que irme, tengo que huir, tengo que buscar un bienestar para él”.

Sara Uribe tiene una finca en la que pondrá un negocio - crédito @sara_uribe/Instagram

Ella mencionó, además, que Jacobo la llenó de vida. Según comentó: “Yo estaba muerta en vida. Fueron cosas muy difíciles, pero siempre hubo la motivación y esa resiliencia de buscar ayuda”. La presentadora y el exfutbolista tuvieron una relación de dos años (2018-2020).

En la actualidad, Sara Uribe tiene un lote en el que construirá una finca que llevará el nombre ‘Villa Sarita’, que, según comentó en redes sociales, es el sueño de toda su vida. Según dijo en un video compartido en septiembre de 2024: “Cuando luchamos por las cosas y las trabajamos demasiado duro, valoramos aún más cuando las tenemos. Bienvenidos a Villa Sarita, un sueño que tuve desde niña y que hoy, al lado de mi papá, se hace realidad”.