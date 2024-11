Laura Londoño y su respuesta ante ser madre otra vez: “Los niños me llenan de una manera inimaginable”

La exitosa vida artística de la antioqueña Laura Londoño la ha llevado a cosechar triunfos dentro y fuera del país, destacándose entre las mejores de su oficio - crédito Canal RCN

La actriz antioqueña Laura Londoño, una de las figuras más destacadas del entretenimiento colombiano e internacional, ha conquistado la pantalla con su talento y los corazones de miles de fanáticos que siguen de cerca cada aspecto de su vida.

Recientemente, Londoño decidió interactuar con sus seguidores a través de Instagram, revelando detalles sobre su vida personal y abordando una de las preguntas que más ha generado curiosidad: ¿tiene planes de agrandar su familia?

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Laura Londoño inició su carrera en la televisión colombiana a los 18 años, debutando en la telenovela Las profesionales, a su servicio, producida por Caracol Televisión. Aunque su gran salto a la fama llegó con su interpretación de Lina Arango en la serie Sin senos no hay paraíso, donde compartió pantalla con Carmen Villalobos.

Desde entonces, su talento y versatilidad le han permitido destacarse en papeles memorables como Julia Escalón en La ley del corazón y Gaviota en la nueva versión de Café con aroma de mujer.

Estas producciones, transmitidas en varios países, le han valido el reconocimiento internacional, consolidándola como una de las actrices más queridas y respetadas de su generación. Además, su incursión en el mundo de los realities la llevó a participar en MasterChef Celebrity España, donde sorprendió a todos al alzarse con el premio mayor, demostrando que su talento no se limita a la actuación.

Laura Londoño, ganadora de 'Masterchef Celebrity 8' - crédito EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD TVE

Durante su participación en el programa culinario, Laura descubrió una nueva faceta de su vida: el amor por la cocina, especialmente como un acto de amor hacia su familia. En una entrevista con Semana, Londoño expresó cómo este aprendizaje impactó su vida:

“Cuando la gastronomía se vuelve un reto a nivel laboral, el aprendizaje más lindo fue adquirir la pasión. Todo el amor que genera preparar los alimentos para mis hijas, decidir qué les preparo, es absolutamente mágico, un mundo que no tenía antes”.

Laura está casada con Santiago Mora Bahamón, primo de la reconocida presentadora Claudia Bahamón, y juntos tienen dos hijas, Allegra y Micaela. La actriz no oculta que su familia es una de sus mayores fuentes de alegría, describiéndola como su refugio y motor.

¿Habrá un tercer hijo en camino? Laura responde

A pesar de su apretada agenda como actriz y madre, Laura Londoño siempre encuentra tiempo para interactuar con sus seguidores en redes sociales. En una reciente dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, uno de sus seguidores le planteó la pregunta que muchos se hacían: “¿Tienes pensado tener más hijos?”.

Recientemente, la actriz interactuó con sus seguidores en Instagram al abrir una caja de preguntas desde su cuenta personal - crédito @londonotlaura/Instagram

La respuesta de la actriz fue honesta y emotiva. Compartió una fotografía de uno de sus embarazos y confesó:

“Los embarazos han sido los momentos más felices de mi vida y los niños me llenan de una manera inimaginable”. También admitió que, aunque no le faltan ganas, por ahora no planea agrandar su familia.

“No creo, porque ser mamá presente, trabajar y no olvidarte de ti como mujer son malabares extenuantes”, afirmó, dejando en claro que el equilibrio entre su vida profesional y familiar es un desafío constante.

Durante esta dinámica se generaron algunas inquietudes y una de ellas generó curiosidad entre sus fans, la cual fue respondida por Londoño con sinceridad - crédito @londonotlaura/Instagram

En una entrevista con El Español meses atrás, Londoño abordó este mismo tema al hablar sobre cómo combina el éxito laboral con el ámbito personal:

“Yo no creo que tenga eso resuelto, ni tengo la clave. Es una búsqueda del equilibrio y del balance, que es difícil y no siempre se consigue”.

Laura Londoño ha construido una carrera admirable, y ha sabido mostrarse como una figura auténtica y cercana a su público. Su sinceridad al abordar temas personales, como sus planes de maternidad y los desafíos de equilibrar la vida laboral con la familiar, la han convertido en un referente para muchas mujeres.

Aunque por ahora no parece haber planes de un tercer hijo, Laura sigue disfrutando plenamente de su vida junto a su esposo y sus dos hijas. Además, su carrera artística continúa en ascenso, explorando nuevos proyectos y consolidándose como una de las actrices más importantes de Colombia.