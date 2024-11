Alejandra Borrero reveló cuál es el beso más inolvidable que recibió en una producción: se lo dio un reconocido cantante

La actriz reveló cual fue el mejor beso que recibió siendo actriz - crédito @alejaboficial/Instagram

La actriz y directora Alejandra Borrero es uno de los talentos de la televisión colombiana mejor recordados por su talento frente a la cámara, después de haber pasado por más de treinta producciones en el país y haber compartido set con los grandes de la actuación.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

En la misma línea, fue en una entrevista con Los Impresentables, de Los 40 Colombia, que Borrero confesó que el beso más “rico” que recibió siendo actriz fue por uno de los cantantes colombianos más famosos globalmente, pues aseguró que antes de rodar la escena practicaron el beso, pero ella lo sintió real.

Alejandra Borrero recordó que su mejor beso fue con Carlos Vives - crédito Infobae.

“El mejor fue de la boca de Carlos Vives... tenía esa boquita, ¡Dios mío!, además, estaba joven y llegaba con esos shorts cortitos, pero, ¡por favor!, el caso es que llegó la escena del beso, lo estábamos practicando, y el director nos dice: ‘pero corten’, y nosotros metido en el papel, qué delicia”, recordó Alejandra.

Aunque en la primera posición tiene al cantante samario, confesó que el actor venezolano Ernesto Calzadilla con el que compartió set en el 2009. “Otro que besarme muy rico era mi venezolano Ernesto Calzadilla, cuando estábamos en Amor en custodia, pero más allá de eso esto es un trabajo”, añadió la actriz.

En medio de la entrevista, Valentina Taguado de Los 40 Colombia la preguntó a Alejandra si existía una técnica para dar un beso que no era real, pero que pareciera real, a lo que la actriz confesó que ella siempre ha dado las cachetadas y los besos de verdad.

La actriz confesó que los besos y cachetadas siempre las hace reales en el set - crédito @alejaboficial/Instagram

“Pues yo doy las cachetadas de verdad y los besos de verdad. Cuando hicimos por ejemplo Rosario Tijeras con Flora Martínez, pobrecita, teníamos la escena en el cementerio, y ahí había una escena de una cachetada... tuvimos que repetir la escena 20 veces y esa mujer, recibió toda esa cantidad de cachetadas”, dijo la actriz.

Alejandra recordó que por un momento Flora le pidió que fingieran el golpe, a lo que ella se negó. “En un momento me dijo que no aguantaba más, y le dije que era esa mi plano y le di más cachetadas”, añadió la caleña.

Alejandra habló del proceso de envejecer ante la cámara

La actriz también fue invitada al pódcast Menopáusicas y qué algunos detalles sobre cómo ha afrontado el machismo y la vejez, siendo famosa, además de confesar cómo la menopausia ha sido un reto en los últimos años.

En medio de la entrevista, la actriz relató cómo ha sido perder su juventud en medio del éxito y la fama: “Estaba haciendo una serie para Netflix, y los de maquillaje me preguntaron si no me había hecho nada en la cara. Yo me quedaba mirando al espejo y les dije que corro la silla, porque entre menos cerca estoy del espejo, menos arrugas me veo”.

La actriz aseguró que, como mujer, nunca ha podido sentirse agradada con su apariencia, situación que, según ella, también afecta a otras colegas. Además, explicó cómo fue su primera experiencia con la menopausia: “A los 50 años me dio mi primer calor, y yo pensaba que eso era mental... nunca más se me quitaron los hijueputas calores”.

La actriz confesó que envejecer ante la cámara no ha sido fácil, pero acepta la vejez - crédito Colprensa.

“De verdad, nadie sabe lo que uno siente, a veces yo digo que me quiero desnudar y tirarme al piso frío, a veces uno en función con el vestido de mangas largas empieza a sudar como loca, además traté de solucionarlo de manera natural, intenté de todo, pero un día me dijeron que me tomara unas hormonas y se me quitó”.

La actriz mencionó que además de los terribles calores, siente que su estado del humor cambio y ahora se considera más explosiva, “yo siento que las que hemos sido tranquilas en la vida, cuando nos llega esto nos da una ira, una ira de esas que uno se quiera comer al mundo, y es que yo tengo unas amigas que con cualquier cosa lloran”, explicó.