Agencia Stock Models apareció a dar declaraciones acerca de la exmodelo Karina, que cayó en las drogas

Ingrid Karina Sánchez, una mujer que asegura haber sido modelo de la agencia Stock Models, se ha robado la atención de las redes sociales después de aparecer en un video en el que relata su difícil situación viviendo en las calles de Medellín.

Sánchez afirmó hablar siete idiomas y tener tres nacionalidades, pero su vida dio un giro tras sufrir maltrato intrafamiliar y la pérdida de su hija de 7 años de edad.

El caso de Ingrid Karina se viralizó aun más después de que un joven, que se identifica como su hijo, creara una cuenta en Tiktok con la intención de que su madre pueda utilizarla como plataforma para compartir su historia y generar ingresos una vez que se recupere.

Este joven, llamado Juan Antonio, explicó que su madre podría dedicarse a las redes sociales, algo que siempre le ha gustado, para evitar recaer en las adicciones.

La agencia Stock Models, donde Sánchez asegura haber trabajado, ha manifestado su sorpresa ante estas declaraciones. En Red+ Noticias una de las cofundadoras de la agencia expresó que, tras investigar con su equipo, nadie ha podido identificar a Ingrid Karina como parte de su plantilla de modelos.

“Hemos visto el video y averiguado con todo el equipo, pero la verdad nos sorprende porque ninguno la identifica bien. Hablé con el grupo que se encargaba del equipo en Medellín y tampoco, es muy raro si ella dice haber estado en la agencia. No sabemos si está muy cambiada físicamente o qué sucede”, indicó la cofundadora de la agencia.

A pesar de esto, la agencia mostró interés en ayudarla, aunque aún no han logrado reconocerla: “Es una situación muy difícil y nos gustaría ayudar, por supuesto. Apenas nos contaron lo primero que pensamos fue en ayudarla, lo complicado es que no la hemos podido reconocer, pero por supuesto que nos gustaría ayudar”.

El caso de Ingrid Karina no es nuevo en los medios. En 2019, varios reportes, como los de Caracol Radio y La W, documentaron que fue víctima de violencia doméstica por parte de su pareja, Pedro Juan Bonnet, que fue condenado por estos hechos. Sin embargo, Bonnet quedó en libertad, lo que generó críticas por la impunidad del caso.

La historia de Ingrid Karina ha resonado en Colombia y en otros países de Latinoamérica, generando una ola de solidaridad puesto que la mujer ha enfrentado situaciones de peligro en las calles, incluyendo agresiones físicas. Su relato ha conmovido a muchos, especialmente a los habitantes de Medellín, que han sido testigos de su situación actual.

“Animo Karina, seguidora cuenta con oraciones para salir de este infierno”; “Karina todas nuestras oraciones y energía positiva para que todo pase y te recuperes”; “Karina eres muy hermosa Dios te bendiga y te ayude a salir de esa adicción eres una mujer prepara para el futuro te llevaré en mis oraciones y se muchos también van a orar por ti”; “para delante Karina...busca de Dios 🙏 el enmendara tus pasos 🤗”; “Karina estas rodeada de una aura exitosa vamos para delante tu lo puedes bendiciones😇🥰”; “Dios le dará fuerza para salir de ese mundo”; “Pronto Dios hará el milagro en su vida eres una bella mujer y fuerte”, son algunas reacciones en las redes sociales.

En medio de esta situación, el hijo de Ingrid Karina ha compartido imágenes de su madre en sus días como modelo, con la esperanza de que estas pruebas ayuden a validar su historia y a obtener el apoyo necesario para su recuperación.

“Quería aclararles algunas dudas. He leído muchos comentarios y en varios de ellos me preguntan por qué cree esta cuenta (de TikTok). Lo hice para que cuando mi mamá se recupere tenga de que vivir. Muchos adictos cuando se recuperan vuelven a las drogas porque no tienen nada que hacer y nadie que les dé trabajo”, expresó el joven a través de un video.