Epa Colombia puso a su papá a escuchar la polémica canción ‘+57′: “Lo demás no importa

Gerardo no dudó en dar su opinión sobre el tema que estrenó Karol G junto a otros reguetoneros - crédito @epa_colombia/IG

Las redes sociales continúan reaccionando a la canción que estrenó recientemente Karol G junto a otros reguetoneros, entre los que destacan Feid, Maluma, J Balvin y Ryan Castro. Varias figuras del entretenimiento han dejado sus comentarios al respecto, en los que afirman que el sencillo es una oda a la prostitución infantil y el consumo de drogas.

Sin embargo, otros personajes del entretenimiento digital, como Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia, expresaron su opinión sobre la composición musical. En esta ocasión, la empresaria le pidió a su papá, Gerardo, que escuchara la canción y diera su punto de vista, lo cual generó algunas reacciones en redes sociales.

'La Bichota' finalmente habló sobre la controversia que causó su nuevo tema "+57" junto a Feid, Maluma y J Balvin - crédito @maluma/Instagram

En el clip se ve al padre de la bogotana atento al televisor mientras escucha el tema. Cuando la canción termina, Barrera Rojas no duda en preguntarle: “Papi, ¿qué piensa de la canción que acaba de escuchar de Karol G?”. El hombre responde que, aunque no sabe de música, percibe que la letra es algo enredada y difícil de comprender, aunque añade: “Me parece bien”.

Tras la respuesta de su papá, Epa Colombia comentó: “A mi papá le pareció la canción una chimba, y mientras a mi papá le parezca una chimba la canción, lo demás no importa”, con el característico sentido del humor de la empresaria.

Asimismo, la empresaria no dudó en enviarle un mensaje de apoyo a la Bichota, debido a los constantes comentarios negativos que recibió por el lanzamiento musical.

Feid, Maluma, J Balvin, Karol G, Dfzm, Dfzm, Ryan Castro y Ovy on the drums estarán juntos en +57 - crédito @karolg/Instagram

Las reacciones de los seguidores de Epa Colombia no tardaron en aparecer, por lo que rápidamente dejaron mensajes como: “Pa los gustos los colores y cada quien que escuche lo que quiera”; “la canción solo habla de pepas, trago y niños volándose de la casa a la rumba”; “dejen que cada quien quiera oír lo que quiere, nadie tiene que estar condicionado a X o Y tema”, entre otros.

Karol G respondió a las críticas por la canción

La cantante colombiana, intérprete de éxitos musicales como Bichota, TQG y Mañana será bonito, podría estar viviendo una de sus épocas más oscuras, tras el lanzamiento de +57. Aunque había guardado silencio ante los comentarios negativos, la paisa prefirió no guardar más silencio al respecto y en una publicación a través de sus InstaStories, emitió un comunicado en el que se disculpó por lo ocurrido.

Inicialmente, agradeció a sus seguidores por el apoyo que recibió ante la ola de críticas y se escudó en el hecho de que se malinterpretaron varias líneas de la canción, que tenía otro objetivo para Giraldo.

Karol G se pronunció sobre las críticas que recibió por su canción '+57' - crédito @karolg/IG

“Siempre agradecida con quienes me siguen y me apoyan, quienes conocen mi proyecto, las intenciones de mi trabajo y las causas cercanas a mi corazón, esas que me mueven, apasionan y por las que trabajo día a día con amor y responsabilidad. Sí me importa mi gente y soy una persona que día a día busco como involucrarme en proyectos donde yo misma pueda extender mi bendición e impactar de una forma positiva”, escribió la artista.

Del mismo modo, la antioqueña se hizo responsable por todo lo que ha ocurrido alrededor del sencillo e incluso, hizo referencia a que se hayan utilizado publicaciones falsas sobre mensajes que “supuestamente” escribió en X y que posteriormente eliminó “cuenta que no uso hace más de seis meses”.

Y agregó: “Desafortunadamente, se sacó de contexto la letra de una canción con la que buscaba celebrar la unión entre los artistas y poner a bailar a mi gente. Ninguna de las cosas dichas en la canción tiene la dirección que le han dado, ni se dijo desde esa perspectiva, pero escucho, me hago responsable y me doy cuenta de que todavía tengo mucho por aprender. Me siento muy afectada y me disculpo de corazón”.