Entre lágrimas, Aida Victoria Merlano reveló que su nueva pareja la salvó: “Juan David me rescató”

La famosa creadora de contenido Aida Victoria Merlano compartió detalles de su nueva relación, en medio de su aparición en el nuevo pódcast de entrevistas Detrás del silencio de la influenciadora venezolana Mariam Obregón. Allí indicó cómo su actual pareja, Juan David Tejada, la ayudó a superar el difícil momento personal que estaba atravesando después de su ruptura.

La joven barranquillera confesó que, al conocer a Juan David, se encontraba en un estado de vulnerabilidad, sintiéndose “perdida y rota”, pero él le recordó su valor y la motivó a brillar nuevamente. Aunque aclaró que no estaba esperando un “príncipe azul”, después de su mediático rompimiento con el streamer Westcol, sí cree que llegó en el momento indicado.

Durante la conversación con Mariam, Aida Victoria reiteró en viarias oportunidades que, aunque no buscaba entrar en una nueva relación, Juan David se esforzó por demostrarle su interés genuino, lo que la llevó a dejar atrás sus miedos y abrirse a la posibilidad de un nuevo comienzo.

Según le contó a su amiga, él le hizo recordar quién era y la importancia de su propio brillo, algo que ella había olvidado. “Este hombre me quiso invitar a un concierto y me llevo mariachis con flores solo para invitarme al concierto y pues soy un ser humano y siento”, declaró.

“Fue como que me recordó quién yo era y no es lo ideal, te repito: no es como que yo hubiese estado esperando a que viniera el príncipe azul a rescatarme, pero así se sintió porque yo estaba en un hueco horrible y espantoso y, de repente, fue como que esa luz que me recordó y me ayudó a brillar y siento también que de pronto es un hombre que ha brillado tanto en lo suyo, que no está jugando a la dinámica de: ‘Sí, yo quiero estar por encima de ti, te tengo que opacar’, si no que por alguna razón siente que si yo brillo, entonces él puede estar tranquilo”, mostrando los cambios que ha vivido en su percepción de una relación, comparada con su pareja anterior.

Del mismo modo, Aida Victoria reiteró que con todos esos detalles su actual pareja se fue ganando su confianza y cariño: “Me gusta como me siento y me gusta que siento que puedo ser mejor y hubo un momento en el que simplemente me fui sin miedo y dije, pues, mira: este hombre me está queriendo como yo hace rato le pido a Dios que llegue un hombre a quererme”, dijo.

La entrevistada se desató en halagos para su actual pareja: “Sus cualidades, la verdad me gustan mucho. Le vi su sombra, vi sus defectos y es la primera vez en mi vida que te puedo decir que puedo ver a un hombre con sus defectos y con sus virtudes y decir ‘Es perfecto este man’; es igual de humano que yo, tiene también sus cosas que resolver, pero me gusta”.

Ante esta situación, los comentarios de sus seguidores no se hicieron esperar y aunque muchos de ellos la apoyan en este nuevo camino y piden tener una relación similar a la de la influenciadora y el empresario, no faltan aquellos que se desataron en las críticas.

Entre los comentarios más destacados se encuentran: “Soy fan de Aida, pero mka Aida cada man con el que sale dice que por fin encontró el amor de su vida”, “Yo quiero uno que a los días de terminar una relación me salve otro”, “Jajajaja ja lágrimas de cocodrilo” y “Ay no, esa de todos se enamora”.

Esta entrevista permite ver las constantes opiniones encontradas en las redes sociales, pues aunque algunos de sus seguidores empatizan con su historia, otros sugieren que aún tiene que sanar y aprender a estar sola. Sin embargo, Aida Victoria se mostró feliz de haber encontrado a alguien que la quiere y la acompaña en su camino.