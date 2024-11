Andrea Petro le contestó a Álvaro Uribe después de asegurar que ella lo invitó a reflexionar: “Esperamos otro café”

Andrea Petro consolidó su relación con el expresidente Álvaro Uribe - crédito @andreapetro91/Instagram - Centro Democrático/sitio web

La entrevista de Andrea Petro con el programa Los informantes de Caracol Televisión llamó la atención de la opinión pública y generó reacciones cruzadas en el ámbito político colombiano, ya que, la hija del presidente Gustavo Petro sorprendió al expresar admiración por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, conocido antagonista político de su padre, calificándolo como “un gran líder”, situación que él agradeció y que ella no dudó en responder.

Andrea Petro, empresaria y conocida por su independencia en temas políticos, fue consultada sobre si había algún político de derecha que admirara. Sin dudarlo, mencionó a Uribe: “Yo respeto mucho a Uribe. Es un verdadero político, es un verdadero líder y es una persona inteligente. Es un líder de verdad. Hay personas que nacen, es que los líderes (...) eso no se aprende, nacen con eso”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Sus palabras, valoradas por algunos como un intento de conciliación entre sectores políticamente antagónicos, encontraron una respuesta inmediata en el expresidente Uribe.

En X, el ex jefe de Estrado expresó: “Debo agradecer las generosas palabras de @andreapetro91. El ideal es una democracia con opciones diferentes y búsqueda de aproximaciones. Cuando la diferencia de las ideas no sea conciliable, no se debería pasar a la polarización de agresividad personal. Las palabras de Andrea me profundizan esa reflexión que tanto quisiera cumplir”.

El expresidente Álvaro Uribe se sintió alagado por las palabras de Andrea Petro, hija del mandatario, sobre su liderazgo - crédito @AlvaroUribeVel/X

Con este mensaje, el exmandatario y líder de derecha enfatizó en su visión de una democracia menos concentrada y en la posibilidad de un diálogo que no derive en confrontaciones personales.

Andrea Petro respondió de inmediato, al señalar que el país necesita más diálogo para superar la polarización y expresando su deseo de que, en un futuro cercano, el expresidente Uribe y su padre, el presidente, se reúnan nuevamente para conversar tomando un café.

“El país no puede seguir polarizado. Un diálogo constructivo entre partes es benéfico para tod@s los colombianos. Esperamos otro café entre ustedes dos”, dijo la hija del presidente en X.

Andrea Petro respondió al expresidente Álvaro Uribe - crédito @andreapetro91/X

El mensaje de la hija mayor del presidente generó diversas reacciones, tanto positivas como negativas. Algunos elogiaron su habilidad para reconocer que Uribe es un buen líder a pesar de las diferencias ideológicas, mientras que otros lo calificaron de hipócrita.

Este fue el primer café entre el presidente Petro y Álvaro Uribe Vélez

El esperado encuentro entre el presidente Gustavo Petro y la oposición liderada por el expresidente Álvaro Uribe no consiguió avances significativos sobre la reforma a la salud, que sigue siendo un tema de fuerte división política. La reunión, realizada en el Palacio de Nariño el 23 de noviembre de 2023, como aceptación de un café, dejó claras las posturas enfrentadas: el Centro Democrático insistió en la necesidad de retirar la reforma, mientras que el gobierno afirmó que, sin el apoyo de la oposición, la reforma podría salir adelante igualmente.

El debate fue uno de los temas más polémicos en el Congreso, donde la reforma aún no ha superado el segundo debate. Luis Jorge Hernández, experto en Salud Pública, advirtió en diálogo con LAUD 90.4 FM que, si el Gobierno no cede en puntos clave, podría ser difícil conseguir el apoyo de otras bancadas para el proyecto. A pesar de esto, Alfredo Mondragón, vocero del Pacto Histórico, señaló que no será el último encuentro entre el Gobierno y la oposición, aunque el panorama podría ser más burocrático que resolutivo.

Gustavo Petro durante un encuentro con el expresidente Álvaro Uribe en la Casa de Nariño - crédito Presidencia

Desde su cuenta en X, el presidente Petro destacó que los puntos de acuerdo entre las partes incluyen el fortalecimiento de la formación en ciencias de la salud, la lucha contra el clientelismo en los hospitales y el impulso de un sistema de salud preventivo; sin embargo, el futuro de la reforma dependerá de los avances que se logren en el Congreso.