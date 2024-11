Karol G se pronunció después de las constantes críticas que recibió su tema ‘+57′: “Me hago responsable”

Qué dijo el público de '+57', la canción Feid, Karol G, Maluma, J Balvin, Blessd, Ryan Castro y DF - crédito @jbalvin

Los seguidores de Karol G finalmente encontraron una respuesta de parte de la Bichota, que se había mantenido al margen de las críticas que recibió su más reciente lanzamiento +57. El tema provocó incluso, que la directora del Icbf, Astrid Cáceres, sobre el contenido de la letra del sencillo, que tenía una frase en particular que decía “mamacita desde los fourteen (14)”, haciendo referencia a la edad de una menor.

“Karol G, Maluma, les invito a que conozcan las horrorosas historias de explotación sexual, violación y asesinato de niñas de 14 años y menos en Medellín, las historias de las sobrevivientes y lo que corean en rumba las expone o las protege. No hay mercado que justifique esta letra”, expresaba la publicación en X de Cáceres, con una alegoría a la crítica de la revista Rolling Stone.

La artista conocida por interpretar temas como Mañana será bonito, Mientras me curo del cora y Tus gafitas, emitió un pronunciamiento después de días de guardar silencio sobre lo que está pasando alrededor de la colaboración que hizo con varios de sus colegas. Según dijo inicialmente la paisa, se siente agradecida con quienes siguen su trabajo y la apoyan, haciendo referencia a las labores sociales que realiza junto con su fundación.

“Siempre agradecida con quienes me siguen y me apoyan, quienes conocen mi proyecto, las intenciones de mi trabajo y las causas cercanas a mi corazón, esas que me mueven, apasionan y por las que trabajo día a día con amor y responsabilidad. Sí me importa mi gente y soy una persona que día a día busco como involucrarme en proyectos donde yo misma pueda extender mi bendición e impactar de una forma positiva”, escribió la artista en la publicación que reposó en sus InstaStories.

En el mismo comunicado que compartió con sus seguidores, la antioqueña aseguró que como artista comprende que está siempre expuesta a la opinión pública, teniendo en cuenta la interpretación que cada uno le da a su contenido como cantante. Del mismo modo, lamentó el hecho que se hayan utilizado publicaciones falsas sobre mensajes que “supuestamente” escribió en X y que posteriormente eliminó “cuenta que no uso hace más de seis meses”.

Y agregó: “Desafortunadamente, se sacó de contexto la letra de una canción con la que buscaba celebrar la unión entre los artistas y poner a bailar a mi gente. Ninguna de las cosas dichas en la canción tiene la dirección que le han dado, ni se dijo desde esa perspectiva, pero escucho, me hago responsable y me doy cuenta de que todavía tengo mucho por aprender. Me siento muy afectada y me disculpo de corazón”.

Finalmente, Carolina Giraldo, nombre de pila de la cantante, no dudó en agradecer el apoyo que recibió de sus seguidores “por su amor y apoyo incondicional”, así como agradeció a los artistas que formaron parte del polémico tema musical: “Guardo en el cora la energía bonita con la que trabajamos ese día”, concluyó la Bichota.

Este pronunciamiento de la paisa trajo algunos mensajes de sus seguidores, quienes no dudaron en replicar con opiniones como: “Esa es la prueba de que no importa que tan bien re comportes haciendo donaciones, fundaciones y trabajo social con mujeres en cárceles, un error así no lo perdonan”; “se disculpa, pero la canción igual va a sonar y algunos la van a corear”; “excelente que se haya pronunciado, da muestra de la clase de mujer que es”; “de los errores se aprende y seguramente, le prestará atención a la próxima letra que intente sacar evitando conflictos”, entre otros.