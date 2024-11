Marbelle y Pipe Bueno preparan colaboración especial para un concierto inolvidable en diciembre

Marbelle y Pipe Bueno anuncian colaboración sorpresa para un concierto en diciembre - crédito Pipe Bueno / Facebook

Marbelle y Pipe Bueno generaron expectativa al anunciar una colaboración especial. La cantante de música tecnocarrilera, reconocida por su trayectoria en la música con éxitos como Adicta al dolor y Amor sincero, ha estado activa en la escena musical tanto como solista como parte del grupo Planchando el despecho. Este proyecto la ha llevado a recorrer diversas ciudades de Colombia junto a otras figuras del entretenimiento, lo que ha limitado su tiempo disponible. Sin embargo, la cantante asegura disfrutar cada uno de sus compromisos.

Los artistas revelaron que se tendrán un encuentro especial en el próximo concierto del caleño, programado para el 13 de diciembre en el Movistar Arena de Bogotá. Durante la grabación de episodios de La Descarga, la cantante reveló su participación en el evento, según declaraciones del propio Pipe Bueno, que expresó su entusiasmo por la noticia.

El intérprete de Te hubieras ido antes, quien también ha estado involucrado en la organización del concierto, compartió su emoción al confirmar la participación de Marbelle. En un video, el cantante bromeó sobre la dificultad de coordinar la colaboración, pero destacó la importancia del evento denominado “El tercer round”, que promete ser memorable.

En "El tercer round", Pipe Bueno tendrá como como invitados a Jhonny Rivera, Marbelle, Yeison Jiménez entre otros - crédito Pipe Bueno / Instagram

“Ustedes ya saben, pues esta noticia tan chimba. Vea casi que no. Cuando nos ponemos así en un escenario tan importante, juepucha. Yo la llamé para el primero, para el segundo, pero es que el tercero… Eso yo iba a decir el tercer polvo, mentiras jajaja. Mi corazón dolido aún se muere por ti”, expresó el también actor mediante sus redes sociales. Este concierto promete ser una experiencia inolvidable para los asistentes, quienes podrán disfrutar de una sorpresa preparada por ambos artistas.

La colaboración entre Marbelle y Pipe Bueno ha despertado interés no solo por la música, también por la expectativa de lo que ambos artistas tienen preparado para el público. Aunque los detalles específicos de la sorpresa no han sido revelados, Marbelle adelantó que no solo se tratará de cantar, sino de ofrecer algo más a los asistentes.

Este anuncio llega en un momento en que la artista oriunda del Valle del Cauca participa activamente como jurado en La Descarga, un programa del canal Caracol, lo que ha mantenido su presencia en los medios. A pesar de su apretada agenda, la cantante se muestra entusiasmada por el concierto y la oportunidad de compartir escenario nuevamente con el empresario de 32 años, pues cabe recordar que, en época de pandemia, ambos artistas ofrecieron un show virtual a sus seguidores. La expectativa crece entre los seguidores de los dos cantantes, quienes esperan con ansias el evento de diciembre. La colaboración promete ser un hito en sus carreras y un espectáculo que dejará huella en el público.

Concierto de Marbelle y Pipe Bueno promete ser una experiencia memorable en diciembre - crédito Pipe Bueno / Facebook

Pipe Bueno se ríe de memes que lo vinculan con muertes de famosos

En otro contexto, Pipe Bueno abordó con humor la serie de memes que lo vinculan con la muerte de figuras famosas en medio de una entrevista con la emisora La Kalle. Los internautas han creado una teoría conspirativa en la que aseguran que el artista se fotografía con celebridades que están próximas a fallecer, como Legarda, Jota Mario Valencia y Vicente Fernández. Ante la pregunta de una oyente sobre si estos memes le molestan, el prometido de Luisa Fernanda W respondió que le causan gracia y que incluso sus amigos cercanos le envían estos memes pidiéndole que se tome fotos con ciertas personas.

La teoría de los memes comenzó hace unos meses, cuando usuarios de redes sociales empezaron a notar que Andrés Felipe Giraldo Bueno, nombre real del cantante había compartido fotos con varias personalidades que fallecieron poco después. Aunque la situación podría ser incómoda para algunos, el cantante decidió tomarlo con humor. “Al principio me quedé como ‘¿Qué está pasando aquí?’. Pero después ya me dio risa y ahora hasta yo los comparto”, comentó Bueno el interprete de Cupido falló.

Pipe Bueno enfrentó con humor las teorías conspirativas que lo asocian con muertes de celebridades - crédito redes sociales

La respuesta del artista generó una ola de comentarios en redes sociales, donde muchos usuarios expresaron su apoyo a la oyente que hizo la curiosa pregunta, afirmando que ella había expresado lo que muchos colombianos pensaban. La situación ha convertido a Pipe Bueno en un fenómeno viral, demostrando una vez más el poder de las redes sociales para crear y difundir teorías humorísticas.