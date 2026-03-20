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Migración Colombia enfrenta colapso en El Dorado por alta demanda y desata largas filas en pleno puente festivo

El aumento de viajeros por el puente festivo saturó los controles migratorios y generó horas de congestión, aunque la operación se normalizó progresivamente durante la jornada

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Largas filas en el Aeropuerto
Largas filas en el Aeropuerto El Dorado generaron alarma entre viajeros por el riesgo de perder vuelos internacionales - crédito redes sociales/X

Las largas filas en el Aeropuerto El Dorado encendieron las alertas entre viajeros durante la mañana del viernes 20 de marzo. Imágenes compartidas en redes sociales mostraron pasillos llenos y tiempos de espera que generaron preocupación, especialmente entre quienes temían perder sus vuelos internacionales.

Sin embargo, hacia el transcurso del día, la situación empezó a cambiar. Las autoridades y operadores del aeropuerto reportaron que el flujo de pasajeros se estabilizó y que los procesos migratorios comenzaron a operar con normalidad, luego de varias horas marcadas por la congestión.

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El aumento en el flujo
El aumento en el flujo de pasajeros al inicio del puente festivo y antesala de Semana Santa saturó la terminal aérea en Bogotá - crédito Aeropuerto El Dorado

El episodio coincidió con un momento de alta movilidad. El inicio del puente festivo, antesala de la temporada de Semana Santa, disparó el número de viajeros que salían del país. A esto se sumó el desplazamiento de personas que planeaban asistir a conciertos internacionales en los próximos días, lo que terminó presionando aún más la operación en la terminal aérea.

De acuerdo con información de Migración Colombia a Semana, el incremento en la demanda fue el principal detonante del colapso temporal. “se reporta normalidad en las salidas internacionales del aeropuerto El Dorado. Las filas reportadas más temprano se dieron por el alto flujo de pasajeros, teniendo en cuenta el inicio del plan éxodo por el puente festivo”, indicó la entidad.

La acumulación de viajeros no solo se explica por quienes parten desde Bogotá. El Dorado funciona como uno de los principales puntos de conexión del país, lo que implica que recibe pasajeros en tránsito provenientes de otras ciudades. En jornadas de alta demanda, esta dinámica puede intensificar los tiempos en los controles migratorios.

La congestión afectó también a
La congestión afectó también a pasajeros en tránsito, pues El Dorado es un punto clave de conexión para otras ciudades del país - crédito Europa Press

Desde Opain, concesionario encargado de la operación del aeropuerto, confirmaron que la congestión se concentró entre la tarde del jueves 19 de marzo y las primeras horas del viernes 20. No obstante, aseguraron que, una vez superado el pico, el sistema retomó su ritmo habitual.

Durante las horas más críticas, varios usuarios reportaron filas extensas que se extendían por los pasillos de la terminal internacional. Las imágenes, difundidas ampliamente en plataformas digitales, reflejaban la tensión de quienes intentaban avanzar con rapidez mientras el reloj corría en su contra.

Este tipo de escenarios no es nuevo en temporadas de alta movilidad. Puentes festivos, vacaciones y eventos internacionales suelen coincidir con aumentos significativos en el número de pasajeros, lo que pone a prueba la capacidad operativa del aeropuerto y de las entidades encargadas de los controles.

En ese contexto, las autoridades reiteraron una recomendación clave: anticiparse. Llegar con al menos tres horas de anticipación para vuelos internacionales sigue siendo una de las medidas más efectivas para evitar contratiempos, especialmente en fechas de alta demanda.

Las imágenes de largas filas
Las imágenes de largas filas y pasillos llenos en El Dorado se viralizaron en redes, reflejando la tensión de los usuarios - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

Más allá del episodio puntual, lo ocurrido vuelve a poner sobre la mesa los retos logísticos que enfrenta la principal terminal aérea del país. El Dorado no solo concentra una gran parte del tráfico internacional, sino que además articula buena parte de las conexiones nacionales, lo que amplifica cualquier variación en el flujo de pasajeros.

A pesar de la congestión registrada en las primeras horas del día, la operación logró normalizarse sin que se reportaran afectaciones mayores en los itinerarios. Para muchos viajeros, la experiencia quedó como una advertencia sobre la importancia de planear con margen de tiempo suficiente. Con la cercanía de la Semana Santa, se espera que el movimiento en el aeropuerto continúe en niveles elevados. Por eso, tanto autoridades como operadores insisten en la preparación previa como la mejor herramienta para enfrentar jornadas de alta demanda.

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