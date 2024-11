Medio especializado “acabó” con ‘+57′, acusó a los artistas colombianos de apoyar la “narcocultura” y la “sexualización”

El medio especializado arremetió contra los reguetoneros colombianos - crédito @rollingstonecolombia/Instagram

A pesar de que Puerto Rico es el país en el que se volvió popular el reguetón en primera instancia, la exposición de varios artistas colombianos han provocado que se considere a Medellín como la “segunda capital” de este género.

Es por ello que el 7 de noviembre, el estreno de +57, la canción en la que se juntaron por primera vez Karol G, Feid, DFZM, Ovy On The Drums, J Balvin, Maluma, Blessd y Ryan Castro, había generado gran expectativa no solo en Colombia, sino en Latinoamérica.

A pesar de ello, para algunos seguidores de los reguetoneros, la colaboración no terminó siendo lo que se esperaba y criticaron principalmente la letra de la canción.

“Y aunque esa bebita tiene dueño, ella sale cuando quiera. La nota está subiendo y ella perreando en la borrachera, pasa el chorro boca a boca, lo enrola y lo prende, Y si le preguntan que si tiene novio, depende. El culo es de ella y por ende, se prende”, es parte la letra.

Rolling Stone criticó el junte de los colombianos

Rolling Stone, una revista estadounidense dedicada a la música y la cultura, publicó una columna de opinión en la que atacó varios conceptos de la colaboración de los colombianos. “Es gravísimo que, a estas alturas de la conversación sobre la narcocultura y la cultura de la violación, se sigan tocando libremente temas como la sexualización a menores en las canciones”, es parte de la crítica.

En la publicación se destacan los problemas que ha tenido Medellín en los últimos años por ser estigmatizada como una ciudad en la que los extranjeros buscan prostitución y drogas, e indican que esto tendría que haber sido tomado en cuenta por los artistas que representan a la capital antioqueña.

“Sin importar de que género musical se trate, cantar sobre niñas que “están buenas” no está bien y en lugar de romper con la normalización, este sencillo perpetúa la sexualización de menores. Más teniendo en cuenta que, en efecto, la prostitución y tráfico de menores en Medellín es un problema que viene empeorando en los últimos años”, destacó Rolling Stone.

Noel Schajris apoyó al medio internacional

Entre los comentarios sobre la postura de Rolling Stone sobre +57, se destacó la observación de Noel Schajris, puesto que el artista argentino indicó que este tipo de canciones hace que se le dé más importancia a las letras de los sencillos.

“Las Letras si Importan… Y más que nunca”, escribió el argentino, en un comentario que cuenta con más de 600 interacciones hasta el momento.

“Gracias por decir lo que muchos pensamos”, “Que triste que lo que representa a Colombia es esta música” o “La verdad pensé que iban a hacer una canción referente a Colombia o algo así, pero esa canción que sacaron está horrible”, fueron otros comentarios destacados.

Blessd arremetió contra los críticos

Debido a que gran parte de los comentarios sobre la canción han sido negativos a pesar de que el sencillo cuenta con más de seis millones de reproducciones en YouTube, Blessd decidió romper el silencio y a través de su cuenta de X envió un mensaje a los críticos de la producción.

“Amor usted estaba esperando un tema diferente, vaya y escúchelo, y si estaba esperando algo pa Colombia y no, vaya y escuche Colombia tierra querida, y si de pronto no le gustó el tema lo cambia, que hps tan canzones ome. Y a los que les gustó gracias”, escribió “El Bendito” en su cuenta de X.

