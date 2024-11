Colombiana creó dispositivo que podría salvar la vida de miles de personas con mortal enfermedad pulmonar

La doctora María Artunduaga, una médica colombiana, creó Sylvee, un dispositivo que mide la función pulmonar en tiempo real - crédito Getty Images y Samay

En medio de la alarmante prevalencia de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), una colombiana logró desarrollar una tecnología que podría transformar la forma en que se diagnostican y tratan los problemas respiratorios.

La doctora María Artunduaga, fundadora de la empresa Samay, creó un dispositivo médico que permite medir en tiempo real la función pulmonar, identificar anormalidades y predecir la aparición de EPOC con varios días de anticipación. Este avance ha captado la atención internacional y ha sido reconocido por la comunidad global de tecnología médica.

‘Sylvee’: un dispositivo para prevenir la crisis respiratoria

La EPOC es la tercera causa de muerte a nivel mundial, responsable de 3,23 millones de muertes en 2019, y más del 90% de estas muertes ocurren en países de ingresos bajos y medianos. En Colombia, la EPOC ocupa el cuarto lugar como causa de muerte, con un promedio de 38 fallecimientos diarios y 70.299 diagnósticos anuales. Además, el costo para el sistema de salud es de aproximadamente 850.000 millones de pesos al año.

Sylvee puede predecir la aparición de la EPOC con varios días de anticipación, facilitando una intervención temprana - crédito Samay

La enfermedad es especialmente difícil de diagnosticar, ya que a menudo los pacientes no tienen acceso a equipos médicos especializados y los síntomas, como la tos persistente y la fatiga, pueden ser interpretados como parte del envejecimiento natural o de otras condiciones.

Con este panorama en mente, la médico decidió crear ‘Sylvee’, un dispositivo que permite a los pacientes monitorear su función pulmonar desde la comodidad de su hogar, detectando cualquier anomalía con gran precisión. La tecnología de Sylvee tiene la capacidad de predecir la aparición de EPOC antes de que los síntomas sean graves, permitiendo una intervención temprana y evitando complicaciones severas.

Sylvee permite un monitoreo remoto preciso y ha sido diseñado para ayudar a prevenir crisis respiratorias graves - crédito Samay

“Tras la muerte de mi abuela debido a una crisis respiratoria, empecé a reflexionar sobre la creación de un dispositivo que permitiera a las personas medir su estado de salud desde la comodidad de sus hogares. Mi objetivo era ayudar a prevenir situaciones críticas y facilitar una intervención oportuna que pudiera llevar a los pacientes a un centro médico. Así nació ‘Sylvee’, una tecnología diseñada para ofrecer mayores garantías en el cuidado de la salud respiratoria”, comentó la doctora Artunduaga.

Aunque el dispositivo aún no ha sido lanzado comercialmente, la doctora Artunduaga tiene grandes planes para su expansión. Samay planea introducir Sylvee en el mercado estadounidense en los próximos dos o tres años; mientras que su misión a largo plazo es expandirse a Latinoamérica antes de 2028. En esta región, donde el 90% de las muertes por enfermedades respiratorias ocurren en países en desarrollo, el dispositivo podría tener un impacto enorme, especialmente debido a la alta tasa de personas no diagnosticadas con EPOC.

Reconocimiento internacional

Samay, la empresa de Artunduaga, fue la primera en Latinoamérica en ganar importante reconocimiento internacional - crédito suministrada a Infobae

El impacto de ‘Sylvee’ no ha pasado desapercibido. Gracias a su innovación, Samay, la empresa fundada por Artunduaga, se convirtió en la primera de Latinoamérica en ganar la competencia MedTech Innovator, la aceleradora de dispositivos médicos más prestigiosa del mundo. Este logro representa un hito para la tecnología médica en la región, y la especialista se ha destacado como la primera médica y la primera colombiana en recibir este reconocimiento en los 11 años de historia del programa.

“Samay está abordando una necesidad crítica de monitoreo remoto preciso de los síntomas respiratorios, algo esencial para la mejora de la atención de casi mil millones de personas afectadas por la EPOC en todo el mundo. Este avance tiene el potencial de reducir la carga de costos asociados con esta enfermedad”, expresó Paul Grand, fundador de MedTech Innovator, que destacó la importancia del trabajo de Samay en el ámbito global.

Fundada por la doctora colombiana María Artunduaga, Samay es reconocida por su innovador dispositivo portátil asistido por IA, 'Sylvee' - crédito Samay

Desde junio de 2024, Samay ha estado participando en el programa de aceleración, recibiendo mentoría de grandes compañías como Johnson & Johnson, Siemens, y Life Science Angels. Además, la empresa fue seleccionada entre las 5 mejores de un total de 65 finalistas, consolidándose como un actor clave en la industria de la tecnología médica.

La doctora Artunduaga, con su formación académica en instituciones como Harvard y UC Berkeley, se ha consolidado como una de las principales referentes en el campo de la innovación médica. Su trabajo ha sido reconocido internacionalmente, con más de 60 premios, patentes y publicaciones en revistas de alto impacto como Nature y The New England Journal of Medicine.