J Balvin hizo llorar a su hijo Río y publicó el video

Así quedó registrado en las redes sociales con un divertido, pero emotivo clip - crédito @siguelelapista/IG

J Balvin enterneció las redes sociales con una reciente publicación, en la que compartió un momento que al principio pretendía generar risas con su hijo Río, pero terminó en susto para el menor.

Durante las celebraciones por la temporada de Halloween, el cantante paisa apareció en su casa con una peluca sobre su cabeza, lo que para muchos de sus seguidores despertó risas.

Sin embargo, la peluca resultó ser un poco extravagante para el menor y lo que pretendía ser una broma para Río, se convirtió en lágrimas.

De acuerdo con Balvin, la peluca que decidió ponerse para uno de sus videos, era parte del disfraz que llevaría Valentina Ferrer como la cantante estadounidense Cher, por lo que al verlo con el cabello falso estalló en llanto y se escondió debajo de una de las mesas de la sala.

J Balvin y Río se roban el show en las redes sociales con tierna publicación - crédito @valentinaferrer/Instagram

En medio del llanto, el menor comparó la peluca del intérprete de Ginza y Mi gente con uno de los personajes de una película de Disney -Mulán- y un dragón que acompaña a la heroína china.

Asimismo, en el clip se puede escuchar a Valentina preguntarle al pequeño Río qué es lo que está pasando con papá y posteriormente, a la modelo argentina con la peluca sobre su pelo compartiendo más tranquilamente con su hijo.

“Río está llorando porque me parezco a Mulán”, dice Balvin, mientras Río dice que no es así, sino que lo compara con Mushu, el dragón que la acompaña, a lo que el artista replica “Ah, bueno, ahora soy Mushu”.

Las reacciones de los internautas no tardaron en aparecer, por lo que algunos no dudaron en dejar su opiniones respecto a la reacción que tuvo el pequeño con comentarios, como: “Tan hermoso Río, los niños siempre serán motivo de diversión”; “jajaja la inocencia de los niños, si yo viera a mi papá en esas me pongo a llorar también, pero de pensar otra cosa”; “los niños nunca deberían crecer, son la inocencia en pasta”, entre otros.

La sorpresa de los paisas en el Metro de Medellín

El artista destacó algunos de los avances en el transporte público - crédito Metro de Medellín

Durante el último fin de semana de octubre, J Balvin sorprendió a sus seguidores en su natal Medellín al aparecer a bordo del transporte público que moviliza a la capital antioqueña. A través de sus redes sociales, él mismo subió el clip mostrando cómo paseó en una de las cabinas del Metrocable.

En el video se le puede ver junto a todo su equipo de trabajo y saludando a las personas que se encuentra en el camino. Del mismo modo, acompañó esta curiosa publicación con el siguiente mensaje: “Tu usuario preferido ¿Quién no ama el metro de Medallo?”, adicional a esto, agregó el hashtag Kirs R. Esto se sumó a la ola de comentarios en redes donde afirmaban que estaría planeando un nuevo proyecto en la ciudad que lo vio crecer.

Feid, Maluma, J Balvin, Karol G, Dfzm, Dfzm, Ryan Castro y Ovy on the drums estarán juntos en +57 - crédito @karolg/Instagram

Durante el recorrido por el sistema de transporte integrado de la ciudad, fue abordado por personal operativo que quiso saber cuánto tiempo había pasado desde su último viaje en metro, a lo que respondió que: “En el Metro, uy, hace rato, la verdad hace rato fue por ahí unos 10 años. Sí, un poquito más. Yo creo que de 12 años”.

Esta visita del paisa de acuerdo con sus seguidores, tendría mucho que ver con el proyecto musical en el que estaría trabajando junto a varios de sus colegas antioqueños entre los que están Karol G, Maluma, Ryan Castro, Feid que llevaría por nombre +57 y que pondría a los seguidores del reguetón a bailar en las discotecas, con lo mejor del talento local.