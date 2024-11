Roy Barreras reveló quiénes están detrás de la campaña de desprestigio en su contra: “Esto ya no es político”

El embajador Roy Barreras negó que tenga relación alguna con Mario Andrés Urán, al que relacionan con las EPS intervenidas - crédito Colprensa

El embajador de Colombia en Reino Unido, Roy Barreras, vive una tormenta política por los señalamientos que lo vinculan con las presuntas irregularidades en EPS intervenidas por Gobierno de Gustavo Petro; específicamente, por su relación con Mario Urán, empresario señalado de desviar recursos públicos a EPS. Por ello, tomó acciones legales contra quienes han hecho, según indicó, una campaña de desprestigio en su contra.

“(...) radica denuncia penal por injuria y calumnia contra quienes lo vinculan con el escándalo de corrupción en las EPS. Barreras, que conoció a Urán hace 14 años durante su tiempo como funcionario gubernamental, afirma que no tiene ninguna relación con las actividades actuales de Urán. Urán es conocido en el ámbito de la salud por su trabajo en varias entidades privadas, como Roche y otras compañías farmacéuticas, y su participación en foros y gremios del sector. Además, él ha compartido con Barreras preocupaciones familiares relacionadas con la desaparición de su tío, el magistrado Carlos Horacio Urán, durante los eventos del Palacio de Justicia”, expresó el documento de la acción legal.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El saliente superintendente fue quien denunció las irregularidades en algunas EPS intervenidas - crédito Supersalud

Barreras enfatizó en que las acusaciones que sugirió inicialmente la usuaria Juliana Palacio, en X, son completamente injuriosas y hace parte de activistas políticos de bodega. Asimismo, solicitó que sea el saliente superintendente Nacional de Salud, Luis Carlos Leal, funcionario que denunció las irregularidades, quien mencione las personas implicadas en los presuntos actos corruptos, de la que Barreras no sería partícipe.

“Es evidente. Ahí están los trinos calumniosos. Y son activistas políticos de bodega. Lo que he pedido es que citen a Luis Carlos Leal (con quien hace años no hablo, pero creo que es un funcionario honesto) y que es quien hizo las denuncias y, por tanto, debe saber quienes son realmente los implicados para que certifique que yo no tengo absolutamente nada que ver en esos asuntos y pare la desinformación y la desviación de la información apuntando a inocentes en lugar de a quienes realmente sean culpables de las supuestas irregularidades”, expresó el embajador de Colombia en Reino Unido a Blu Radio.

Roy Barreras destacó las capacidades y herramientas que tiene Colombia para la transición energética - crédito Procolombia

Del mismo modo, Barreras aseveró que los señalamientos no hacen parte del tinte político, sino de un delito grave: “La oficina jurídica en estos asuntos de difamación será quien informe a los medios lo pertinente. Esto ya no es político, porque la calumnia y la difamación son delitos. Destruyen impunemente la honra de la gente. Y además hacen equivocar y desviar la atención de la opinión y de los medios serios”.

Cabe señalar que, en una publicación en X, que data del primero de noviembre de 2024, la usuaria Juliana Palacios señaló a Mario Andrés Urán como “la ficha de Roy Barreras”, acusándolo de ser “el cerebro de toda la crisis en el sistema de salud” y de una red de corrupción que, según ella, desfinancia el sector y afecta a los colombianos.

Por su parte, la defensa del embajador enfatizó que Barreras solo tiene conocimiento de Urán por sus trabajos previos en el sector salud. Aseguraron que “desconoce por completo las actividades personales y laborales actuales de Mario Urán”. Además, sostuvieron que es Urán quien debe aclarar todo ante la Fiscalía.

En la demanda, los abogados de Barreras también solicitaron una medida de protección para Barreras, a quien consideran víctima de “una campaña sistemática de desprestigio”. Argumentaron que este paso busca sustentar “su solicitud a las plataformas sociales para bloquear y suspender a los usuarios que sirven como vehículos en la operación de desprestigio denunciada”.

Juliana Palacio, señalada de injuriosa por Roy Barreras, aseguró que no se dejará "intimidar" - crédito @JuliPalacio/X

Luego de conocer las acciones legales, Palacios reiteró su acusación y afirmó que no se dejará intimidar por el embajador. “Aquí el que tiene que poner la cara es usted. No sea sinvergüenza. Claro, aprovechando que ahora tienen su fiscal. A mí no me va a silenciar”, expresó en un mensaje en X.