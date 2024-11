Epa Colombia, aunque dijo que no apoyaría a nadie en ‘La casa de los famosos’, pidió respaldo para Marilyn Oquendo

La empresaria no dudó en pronunciarse sobre su paso por 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @epa_colombia/IG

Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida en el mundo digital como Epa Colombia, habló sobre los motivos por los cuales no estará en La casa de los famosos Colombia.

De acuerdo con la empresaria, estaría “vetada” por algunas marcas que pautan en el reality del Canal RCN, por lo que no le habrían permitido incluso llegar como participante y como marca con sus keratinas.

A través de una dinámica de preguntas y respuestas, la bogotana respondió que no está conforme con las postulaciones de algunas participantes y que si no era su amiga Yina Calderón uno de esos nombres para ingresar, no estaría dispuesta a apoyar a nadie.

Sin embargo, horas más tarde la opinión de Barrera Rojas cambió y decidió expresar su total apoyo por una de las nominadas en las votaciones que abrieron el 4 de noviembre.

Hoy, 4 de noviembre en la emisión de 7:00 p.m. de Noticias RCN, se darán a conocer los resultados y el nombre de quién será el primer habitante de "La casa de los famosos 2" - crédito Canal RCN

Entre los nombres que se destacan están Manuela Gómez, Melissa Gate y Marilyn Oquendo, esta última cantante, creadora de contenido y gran amiga de Luisa Fernanda W.

La opinión de la empresaria de productos capilares está fundamentada en el hecho de que Gómez ya formó parte de Protagonistas de nuestra tele y la otra, es bastante polémica lo que generaría división.