Basuras por montón y una persona de la tercera edad que dejaron atrás: las denuncias que opacan el Giro de Rigo en Antioquia

La despedida del Toro de Urrao no estuvo exenta de problemas en la logística, según denuncias ciudadanas - crédito montaje realizado con pantallazos de @ColombiaOscura_ y @Mafalda_2020_ / X

Tras el paso de 11.000 ciclistas por las montañas antioqueñas, en el evento que marca el final de carrera deportiva del Toro de Urrao, Rigoberto Urán, la denuncias por problemas con la logística no se hicieron esperar en redes sociales.

Y es que, a pesar de haber dado un impulso a la economía y promover el deporte entre los antioqueños, la vía en la que novatos y deportistas consagrados decidieron poner a prueba su habilidad en la cicla quedó llena de basura:

Un mar de botellas se vio en la vía entre Barbosa y Concepción - crédito @ColombiaOscura_ / X

“El Giro de Rigo promueve la economía, el deporte, el turismo, pero muy poca cultura ciudadana. Estas son imágenes del Alto de la raya, en la vía entre Barbosa y Concepción. (se ve) Una cantidad impresionante de residuos que ya, precisamente, están yendo a las alcantarillas. Hacemos un llamado de atención a los deportistas y sus acompañantes, para que sean más conscientes”, lamentó un ciudadano.

Sin embargo, no es la única queja que dejó atrás la carrera ideada por el ciclista del que RCN produjo una novela en vida, pues, una mujer identificada como Anny Ruiz se cuestionó en X, el que un hombre de la tercera edad haya sido dejado atrás sin ninguna supervisión o ayuda:

El hombre, según dicen, ronda los 67 años - crédito @Mafalda_2020_ / X

“Este señor se llama, Don Antonio. Un adulto mayor de 67 años que pagó una inscripción superior a un millón de pesos para hacer parte de toda la logística que ameritaba el “Giro de Rigo” ¿Cómo es posible que después de 3 horas del paso por Rionegro, el Señor se encuentre completamente solo? ¿No creen ustedes que todos los inscritos merecían toda la atención durante el evento?”.

Reportes de los que aún no se tiene un pronunciamiento especial, pero que se espera, sean aclarados en el transcurso de la semana para evitar rumores y nuevas denuncias virales.

Así se despidió Rigoberto Urán del ciclismo:

El escenario del estadio Atanasio Girardot de Medellín fue testigo de la emotiva despedida de Rigoberto Urán del ciclismo profesional, evento que congregó a 8.000 seguidores y donde el exciclista colombiano recibió la Medalla Categoría Oro, el máximo reconocimiento otorgado por la Alcaldía de Medellín, según informó el medio. En una noche llena de homenajes, el cierre estuvo marcado por la presencia de su esposa, Michelle Durango, quien lo acompañó en este tributo a sus dos décadas de carrera.

“Perdimos el oro en Londres, pero ganamos el oro en Medellín”, bromeó Urán al recordar su medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Su espontaneidad y alegría, características que lo hicieron muy querido, fueron visibles mientras agradecía por todo lo que le permitió vivir su pasión por la bicicleta: “Gracias, bicicleta. Gracias a ti pude lograr mucho, pude sacar adelante a mi familia, pude luchar e inspirar a todo un país”.

El Toro de Urraó se despidió de su carrera junto a 11.000 ciclistas y aficionados que recorrieron las montañas antioqueñas - crédito Christian Hartmann

El homenaje incluyó un espectáculo de drones, que formaron una bicicleta y proyectaron en el cielo el mensaje “Gracias, Rigo”, dando paso a un concierto del cantautor colombiano Carlos Vives, quien interpretó ‘El orgullo de mi patria’ y ‘La Bicicleta’, vistiendo una camiseta de Go Rigo Go. El ambiente festivo fue compartido por la bicicrocista Mariana Pajón, triple medallista olímpica, quien destacó: “La ciudad está de fiesta y Latinoamérica completa también. Vinimos a celebrar lo que es Rigo, no solamente su carrera sino su ser”.

Durante el día, Urán participó en su “última rodada” con una nueva edición del Giro de Rigo, una carrera para aficionados, que también contó con figuras del ciclismo como los españoles Alejandro Valverde y Joaquim ‘Purito’ Rodríguez. “Es un orgullo compartir equipo con Rigo”, afirmó ‘Purito’, sorprendido por la magnitud del evento: “No me imaginaba que una carrera así fuera posible”. Valverde, por su parte, subrayó el impacto de Urán: “Estar con él siempre ha sido una alegría. Lo que ha dado a este país ha sido muchísimo”.

Previo a esta despedida, el ‘Toro de Urrao’ fue saludado por ciclistas activos y retirados, como Daniel Felipe Martínez, Sergio Higuita, Santiago Buitrago y Fernando Gaviria, quienes recordaron sus logros, como los subcampeonatos del Giro de Italia y el Tour de Francia. Urán, quien sufrió una fractura en la cadera que lo obligó a abandonar la Vuelta a España 2024, vistió las camisetas de varios equipos a lo largo de su carrera, incluyendo Team Tenax, Sky Procycling (Ineos Grenadiers), Quick Step y EF Education.