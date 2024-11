Amparo Grisales envía duro mensaje sus detractores para que dejen de “insultar inventando pendejadas y con cerebros secos de la envidia”

La diva de divas respondió a detractores en redes sociales - crédito @agrisales333/Instagram

La actriz, presentadora y jurado musical Amparo Grisales no le han gustado algunos comentarios leídos en redes a propósito de su trabajo y de su aparición en producciones recientes como Las muñecas de la mafia 2. La caldense empezó con un consejo para los detractores que han criticado su quehacer profesional:

“A aquellos cuyo único oficio es insultar inventando pendejadas y con cerebros secos de la envidia les aconsejo que se compren una vida. Y si mi brillo les molesta pónganse anteojos bien oscuros”.

Agregó que “soy sana y armoniosa” y concluyó con una frase del recordado Jota Mario Valencia: “Cojan oficio”.

Mensaje de Amparo Grisales para sus detractores - crédito X

La historia detrás de la terminación de la amistad entre Amparo Grisales y ‘El Flaco’ Solórzano

Fernando Solórzano contó cómo la relación que construyó en el set con Amparo Grisales, con quien coincidió en varios proyectos televisivos, llegó a su fin sin aparente causa. “Éramos muy buenos compañeros de rumba”, mencionó.

Luego de que ambos protagonizaran Las muñecas de la mafia, su amistad se fortaleció e incluso la diva de Colombia empatizó con Lorena Altamirano, novia del actor cartagenero. No obstante, de un momento a otro, se distanciaron: “Nos hablábamos seguido, ella conversaba mucho con Lore, se caían muy bien”.

“Amparo ya nos conocíamos de antes, habíamos trabajado en cositas pequeñas, fui como el capataz de una hacienda que ella tenía en una novela y, bueno, nos encontramos como en la rumba”, expresó el actor.

‘El Flaco’ Solórzano reveló por qué se acabó su amistad con Amparo Grisales - crédito Tropicana Colombia/Youtube

Fernando ‘El Flaco’ Solórzano estuvo como invitado al programa radial Cómo Amaneció Bogotá de la emisora Tropicana Colombia donde repasó los principales logros de su carrera artística, con la que se posicionó como uno de los actores con mayor prestigio en la pantalla nacional. Fue así como recordó su papel junto a Amparo Grisales, uno de los narcos más comentados por su nivel de maldad, además de compartir horario estelar al lado la llamada Diva de los colombianos.

En Las muñecas de la mafia el también Dj nacido en Cartagena, Bolívar, le dio vida a ‘Braulio Bermúdez’, un temido capo de uno de los carteles más peligrosos de la región. En dicha producción también apareció la ‘Diva de Divas’, Amparo Grisales, que interpretó a Lucrecia Rivas, exesposa de Braulio y mujer de mucho poder en la serie.

'El flaco' Solorzano y Amparo Grisales acabaron su amistad luego de protagonizar 'Las muñecas de la mafia'

“No éramos tan desconocidos y pudimos hacer clic porque ella es de odios y amores. Durante un tiempo tuvimos frecuencia y nos veíamos, le caía muy bien Lorena, pero el tiempo es así. De pronto se va uno distanciando y se perdió el contacto”, reveló Solorzano.

La nueva producción en la que está trabajando Amparo Grisales

La caldense apareció en la publicidad de Cosiaca, próxima serie de Teleantioquia en la que compartirá pantalla con un elenco que incluye varios talentos de la región como Robinson Díaz, Santiago Alarcón, Ramiro Meneses, y Patricia Grisales, a los que se sumaron las vallecaucanas Adriana Arango y Vicky Hernández.

De momento se desconoce el papel de la que fuera también jurado de Yo me llamo en la telenovela dirigida por Luis Alberto Restrepo, conocido en el medio como Pucheros y que fue el responsable del guion de Rigo, otra producción biográfica que fue un éxito en el Canal RCN. Junto a él estará Sergio Valencia, el ex Maruja, de Tola y Maruja, que se encarga del libreto.

Amparo Grisales habló de la producción con la que regresará a la actuación - crédito @yomellamo/Instagram

Pucheros reveló a Teleantioquia que el proyecto fue un desafío especialmente grande debido a que el material documental sobre el peculiar personaje es escaso, y es a través del “boca a boca” que su historia es bien conocida por todos los paisas.

“Hay muy poco escrito. No hay, o yo no conozco, un libro completo dedicado a él. Se conoce y se recuerda básicamente por tradición oral. Se sabe que tenía muy buen humor, que era recursivo a la hora de comer y de beber gratis porque no era muy amigo del trabajo, y que también era muy hábil con las palabras. Esa es la parte que queremos mostrar de él: el echador de carreta, el que a punta de verbo y de verso conseguía lo que quería, que divertía a muchos, que les sacaba la piedra a otros cuantos, pero que no le hacía mal a nadie”, aseguró el director.