Vicky Hernández se encuentra internada en una clínica de Bogotá y sembró preocupación: esto es lo que se sabe

Vicky Hernández, reconocida por su destacada trayectoria en el teatro, cine y la televisión colombiana durante seis décadas, causó preocupación luego de aparecer en una fotografía en redes sociales publicada por su colega y amigo, el actor Jorge Cao, en la que aparece sentada en una silla, asistida por una enfermera y usando un tubo de oxígeno.

La publicación no tardó en generar inquietud y preguntas sobre las causas que la llevaron a estar internada en el centro médico. El actor cubano radicado en Colombia entregó un parte de tranquilidad asegurando que la actriz se encuentra “bien de ánimo” y se recupera satisfactoriamente. Al parecer, la actriz se sometió a una compleja cirugía de cambio de vértebras cervicales.

Este delicado procedimiento se realiza por lo general para tratar condiciones como la compresión de nervios o el dolor crónico en la espalda. Debido a que el tiempo de recuperación es siginficativo, Vicky seguirá internada, según dijo Cao en declaraciones recogidas por el citado medio.

Distintas figuras del medio como Martha Isabel Bolaños, Carolina Sabino o Lorena Meritano se reportaron en la publicación de Cao para enviarle sus mejores deseos a la intérprete de 79 años, al igual que decenas de personas que recordaron su trayectoria e impacto en la televisión colombiana.

Cabe señalar que en 2022 la actriz nacida en Tulua decidió retirarse de la actuación para cuidar de su salud, aunque eso no le impidió participar en el largometraje Del otro lado del jardín, estrenado en la plataforma Max a finales de octubre y en la que fue coprotagonistas junto a Julián Román.

“Ahora hay mucho talento joven, ellos son los que están apareciendo en las novelas, en cine y teatro, yo no tengo ningún interés ya de figurar, ni de aparecer en los diarios, en la televisión, eso se acabó para mí. La actuación tiene otros protagonistas, la juventud está allí esperando, mi papel en las tablas y en la televisión ha finalizado”, manifestó Hernández durante una entrevista con El Nuevo Siglo.

A lo largo de su carrera destacó por su trabajo en la televisión con papeles emblemáticos en Azúcar, Don Chinche, Romeo y Buseta, La casa de las dos palmas, Pandillas, guerra y paz, Escobar el patrón del mal y La traicionera.

Además, destaca su amplia participación en películas, algo no muy usual entre los actores y actrices colombianos. Sus papeles en Cóndores no entierran todos los días, La toma de la embajada, Crónica de una muerte anunciada, La estrategia del caracol, Satanás o Prueba de vida, en la que compartió pantalla con Russell Crowe y Meg Ryan.

‘Del otro lado del jardín’ una reflexión sobre la eutanasia

Dirigida por Daniel Posada, la película estrenada el pasado 25 de octubre en Max se centra en la historia de un poeta (interpretado por Julián Román) que ayuda a su mamá (interpretada por Vicky Hernández) a terminar con el sufrimiento que le generaba una enfermedad terminal.

El largometraje es una adaptación de la novela del mismo nombre escrita por Carlos Framb, que fue acusado de homicidio agravado por la muerte de su mamá en 2007, en un momento en que no se había reglamentado la eutanasia en Colombia (si bien fue despenalizada en 1997).

Sobre la película, el director señaló que la producción era una oportunidad para dar un debate público acerca de la eutanasia y los juicios sociales que persisten alrededor del tema, a pesar de que existe reglamentación para esta práctica desde 2017.

“Del otro lado del jardín, es una película que habla sobre la vida, la muerte, la eutanasia, el suicidio, los derechos del individuo y, sobre todo, de los juicios que como seres humanos tendemos a hacer desde el lugar en el que nos encontramos, desconociendo la historia que ha llevado a cada uno de nosotros a las decisiones que hemos tomado. La relación entre los protagonistas invita a mirar al otro, a la compasión, la empatía, y al respeto incondicional al otro de ejercer su libertad”, comentó.