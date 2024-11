Hijo de Diomedes Díaz volvió a ser internado en una UCI: “Sigamos en cadena de oración”

Miguel Ángel Díaz, hijo del Cacique de La Junta, volvió a ser puesto en coma inducido, según reportó su madre - crédito @yolarincon/Instagram y Colprensa

Desde el pasado 22 de octubre los seguidores de Diomedes Díaz permanecen en vilo luego de que se conociera que uno de los hijos del “Cacique de la Junta”, Miguel Ángel Díaz, sufrió una serie de complicaciones de salud que lo mantenían debatiéndose entre la vida y la muerte en la unidad de cuidados intensivos (UCI) de la Clínica Universitaria Méderi, en Bogotá.

Yolanda Rincón, madre de Miguel Ángel, contó en detalle a la revista Vea los problemas que viene atravesando el hombre de 39 años desde que era joven. “A la edad de 22 años perdió sus riñones, estuvo en diálisis 3 años y con la ayuda de Dios yo le doné uno de mis riñones, pero este ya cumplió su ciclo y en enero de este año entra nuevamente a diálisis peritoneal”, comentó.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Por esta razón, su estado de salud se debilitó durante el último año, llevando a que durante su última internación lo pusieran en coma inducido mientras los doctores le colocaron un respirador artificial con el fin de tratar de estabilizarlo.

Desde que era joven, Miguel Ángel Díaz sufre de problemas renales, que se agravaron en 2024, por lo cual necesita un transplante de riñón - crédito @rafaelmariadiaz/Instagram

Durante ese lapso sufrió cuatro paros respiratorios, motivo por el que sus esperanzas de vida eran mínimas. Sin embargo, el pasado 29 de octubre Yolanda Rincón anunció en su cuenta de Instagram que Miguel Ángel despertó del coma y los doctores esperaban que se estabilizara su situación médica antes de proceder con el trasplante de riñon que necesitaba. Pero apenas unos días después las cosas volvieron a complicarse para el hijo del cantante vallenato.

Así lo confirmó la mamá de Miguel Ángel en su cuenta de Instagram, a través de la cual reporta a los “diomedistas” lo que sucede con la salud de su hijo. Según publicó, el equipo médico de la Clínica Méderi tomó la decisión de volver a conectarlo a un respirador artificial para poder estabilizarlo y así realizar el trasplante de riñón.

La mamá de Miguel Ángel Díaz, hijo de Diomedes Díaz, aseguró que no pierde la fe en el milagro de la recuperación del cantante vallenato - crédito @yolarincon/Instagram

“Hoy el equipo médico de la UCI clínica Méderi decide entubar nuevamente a mi hijo 💔pero mi fe sigue intacta, se que Dios se glorificara en su vida. Y hará un milagrosobrenatural y creativo 🙏No hay nada difícil para El y si él lo quiere, él lo hará” escribió Yolanda en una publicación acompañada de una fotografía de la madre junto al intérprete de El tapabocas o El último vuelo del cóndor.

Además, la mujer le pidió a todos los fans tanto del Cacique como de Martín Elías que siguiera rezando por su salud. “Sigamos en cadena de oración por favor 🙏familia, amigos”, escribió.

Elder Dayán, hijo de Diomedes Díaz, reveló método de composición del ‘Cacique de La Junta’

Con motivo del lanzamiento de su álbum El Cantor el pasado 29 de octubre (en el que se incluyó El Interior, un tema escrito por el propio Diomedes Díaz), el hijo del Cacique pasó por Tropicana para la promoción de su álbum y contó cómo su papá componía canciones. “Mi papá no escribía y, a veces, no terminaba las canciones; por eso, me tocó completar este sencillo”, comentó.

La revelación del cantante vallenato, que prepara su concierto gratuito en Barranquilla donde compartirá con el público los 19 temas que componen su trabajo discográfico acompañado del acordeonero Lucas Dangond, causó sorpresa entre los seguidores de la dinastía Díaz, pero según confesó Elder, eso se debía a lo espontaneo que era su proceso creativo.

“A mi papá le llegaba la inspiración de repente y se ponía de una vez a cantar. Repetía y repetía el pedazo hasta que se lo aprendía y luego hacía lo mismo con el siguiente hasta que completaba la canción, pero lo hacía de memoria”, explicó.