Seguidores de Maluma tienen una petición: “Junto firmas para que Maluma se rape como en “Dirty Boy”

La versatilidad en el estilo ha sido una característica distintiva de Maluma desde el inicio de su carrera. Conocido tanto por sus éxitos musicales como por su audacia en el mundo de la moda, el artista colombiano sorprende a sus seguidores con cada cambio de apariencia.

Aunque en los últimos días, un aspecto de su estilo ha generado una oleada de solicitudes en sus redes sociales. Muchos de sus seguidores están pidiendo que regrese a uno de sus looks más icónicos: el ‘look calvo’. La inesperada respuesta de Maluma a esta petición ha provocado revuelo y especulación entre sus más de 63 millones de seguidores en Instagram.

Maluma no es ajeno a experimentar con su apariencia. Desde el cabello largo y suelto hasta cortes más estructurados y modernos, cada estilo que adopta el cantante se convierte rápidamente en tendencia. Aunque hay un estilo que sus seguidores parecen recordar con especial cariño: su etapa ‘calva’ de hace varios años, cuando Maluma adoptó un look más sencillo, casi rapado, que lo acompañó durante su álbum Dirty Boy. Este look, que muchos de sus fans consideran como “el clásico Maluma”, es el que ahora quieren ver de vuelta.

Todo comenzó cuando una seguidora publicó una imagen en redes sociales en el que anunciaba:

“Junto firmas para que Maluma se rape como en “Dirty Boy”. Este mensaje, que rápidamente se hizo viral, fue compartido por el propio Maluma en su cuenta de Instagram, donde sus historias se llenaron de reacciones y comentarios de seguidores que apoyaban la iniciativa. A lo largo de las horas siguientes, la etiqueta #MalumaCalvo se extendió por varias plataformas, con usuarios compartiendo fotos y videos antiguos del artista para recordar el estilo.

La reacción del artista: entre la sorpresa y la consideración

La respuesta de Maluma, lejos de ser un simple “sí” o “no”, ha dejado a sus seguidores aún más intrigados. El cantante compartió en sus historias de Instagram una serie de mensajes donde reaccionaba a las peticiones con un emoji pensativo. Este pequeño gesto fue suficiente para avivar las expectativas, ya que algunos lo interpretaron como una señal de que podría estar considerando la posibilidad. Aunque no hizo comentarios directos, el hecho de que no rechazara la idea ha sido motivo de esperanza para sus fans, quienes continúan esperando alguna confirmación.

Los seguidores de Maluma saben bien que el artista presta atención a los detalles y es conocido por estar en contacto constante con su base de fans. Cada cambio de look que adopta parece reflejar una etapa en su vida personal o profesional, lo que ha llevado a muchos a especular que este podría ser el momento perfecto para regresar a sus raíces.

Además, el revuelo que ha generado el tema ha abierto la puerta a un diálogo en redes sociales sobre cómo la imagen de un artista puede impactar tanto a su audiencia como a su carrera.

El último cambio: de la melena al corte

Este nuevo interés de los seguidores por el look calvo del artista parece haber surgido luego de su más reciente transformación. Hasta hace un par de semanas, Maluma había estado luciendo un cabello largo, que llegaba casi hasta sus hombros, un look que mantuvo durante gran parte del último año. En un movimiento sorpresivo, el cantante decidió cortar su melena. Con el anuncio de su cambio de imagen, las redes se llenaron de comentarios y algunos de sus seguidores expresaron su deseo de ver un cambio aún más radical, pidiéndole que se rapara de nuevo.

Maluma compartió una publicación en la que aparecía vistiendo la camiseta de la Selección Colombia, acompañada de la frase “Hoy merecemos ganar solo porque me corté el pelo. Que viva mi Sele”. Este post desató una ola de reacciones de sus seguidores, quienes celebraron su cambio de look y aprovecharon la ocasión para reiterar sus deseos de que el cantante regresara a su estilo calvo.