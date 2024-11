Juan Fernando Cristo defendió proyecto que busca la descentralización del país: “No se ha discutido a la carrera”

El ministro del Interior colombiano, Juan Fernando Cristo, aseguró que se busca discutir la Ley de competencias en Colombia - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

El proyecto de acto legislativo que busca fortalecer el Sistema General de Representaciones (SGR) mediante la descentralización del país y por medio del incremento de las transferencias que hace la Nación a los departamentos, distritos y municipios, fue aprobado en su sexto debate en la plenaria del Senado de la República.

El objetivo principal de la iniciativa es impulsar la autonomía de los municipios, departamentos y distritos, lo que implica un “rediseño institucional del Estado”. “Se seguirá evaluando y estudiando para hacer cada día un mejor proyecto. Y que abramos el camino para la discusión histórica de la Ley de competencias en Colombia frente al Estado central y los departamentos y municipios. Hoy este Senado ha dado un paso adelante para acabar este centralismo que tanto daño le ha hecho al país”, aseguró el ministro del Interior, Luis Fernando Cristo, citado por el Senado.

El jefe de la cartera salió en defensa del proyecto tras conocer una columna de opinión del exministro de Minas y Energía Carlos Caballero Argáez, en la que lanzó algunas críticas a la iniciativa. De acuerdo con Cristo, no es correcto dejar que el ordenamiento territorial continúe “en las mismas”, puesto que no ha servido para cerrar brechas entre los habitantes ni para alcanzar la paz.

El proyecto busca incrementar las transferencias que se hacen a departamentos, distritos y municipios - crédito Luisa González/Reuters

Contrario a lo expuesto en la columna, el ministro indicó que el proyecto de acto legislativo no fue discutido rápidamente, sino que los congresistas se han tomado el tiempo para debatirlo. “El AL no se ha discutido a la carrera, es a la carrera como se ha criticado, sin conocer la iniciativa. Desde julio del año pasado se presentó la primera vez por parte de un grupo de senadores. En esa ocasión, por tiempos, no alcanzó a tramitarse, pero comenzó su discusión”, detalló en su cuenta de X.

Eso quiere decir que la propuesta está siendo debatida hace más de un año tanto en el Congreso de la República como en audiencias públicas.

Por otro lado, aseguró que los “economistas” le agradan y que muchos de los firmantes de la carta son sus amigos. No obstante, aclaró que hay algunos que tienen una visión distinta del país, sobre todo, centrada en Bogotá y no en los territorios. A pesar de eso, aclaró que sus perspectivas son necesarias para debatir sobre la ley de competencias.

El ministro Juan Fernando Cristo aseguró que la aprobación del proyecto permitirá modificar la organización territorial y fiscal - crédito Senado

El exministro en cuestión aseguró que el país tendría serias consecuencias si el proyecto llega a ser aprobado en la Cámara de Representantes, entre ellas, el no poder “modificar la organización territorial y fiscal de la Nación”. Sin embargo, el jefe de la cartera difiere con este punto de vista.

Según detalló en su cuenta de X, todas las problemáticas relacionadas con la corrupción, el orden público y la inseguridad en el país ya están presentes y son consecuencia de un Estado centralista y “asfixiante. Eso, justamente, es lo que busca solucionar la iniciativa, garantizando autonomía a los territorios y no desde Bogotá.

“Estamos de acuerdo en que Colombia tiene un problema fiscal de fondo más allá de esta iniciativa. Algunos “técnicos” pretenden endilgarle a una reforma que aún no se aprueba y solo comenzará a aplicarse en el 2027 la responsabilidad de la actual situación fiscal, evadiendo sus propias responsabilidades (...). Se trata de redistribuir competencias y recursos en los próximos 12 años”, afirmó el ministro Cristo.

El proyecto podría ayudar a resolver los problemas de orden público, inseguridad y corrupción en Colombia - crédito Colprensa

Insistió entonces que la aprobación del proyecto en la Cámara de Representantes sí permitirá modificar la organización fiscal y territorial, para lo que será necesario trabajar en una Mesa Nacional de Concertación en la que varios funcionarios puedan participar. Congresistas, alcaldes, empresarios, Fecode, trabajadores, economistas, la misión de descentralización y el Gobierno nacional tomarán decisiones al respecto.