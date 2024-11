Fiscalía respondió a Vicky Dávila por apertura de noticia criminal: “No tiene calidad de caso priorizado”

Vicky Dávila aseguró que no está relacionada con Pegasus - crédito Infobae

La periodista y directora de la revista Semana, Vicky Dávila, denunció estar siendo víctima de una presunta persecución judicial por parte de la Fiscalía General de la Nación, liderada por Luz Adriana Camargo, debido a se dio apertura a una noticia criminal por una denuncia que se instauró en la que se le relaciona con el software Pegasus. El denunciante responde al nombre de Orlando José Serpa Teherán.

Dávila cuestionó a la Fiscalía por la apertura de la noticia criminal, asegurando que no tiene nada que ver con el sistema de espionaje, que se presume habría servido para que develara presuntas irregularidades relacionadas con la campaña del presidente Gustavo Petro.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

“La fiscal de bolsillo de Petro me abrió una noticia criminal con el único propósito de intimidarme y callarme como periodista. La denuncia presentada da vergüenza, pero más vergüenza da que la Fiscalía actúe con tal celeridad prestándose a una infamia”, aseveró la comunicadora.

Ante las críticas públicas que hizo Dávila por el caso, la Fiscalía se pronunció en X, asegurando que es respetuosa de la libertad de expresión y de la libertad de prensa. Eso incluye el no vulnerar el secreto profesional que tienen los periodistas, que no están obligados a revelar sus fuentes de información.

De igual manera, explicó que la investigación en su contra no está priorizada. “El estudio de la denuncia interpuesta en contra de la periodista NO tiene calidad de caso priorizado, sino que correspondió por reparto a uno de los despachos locales de la Unidad EDA-PRIORIZACIÓN (calificación de la dependencia, no del caso)”, detalló.

En desarrollo...