Paul McCartney en Colombia: este sería el ‘setlist’ de éxitos del británico en su regreso a Bogotá

Tras meses de espera desde el anuncio y luego de 12 años desde su primera visita en 2012 (con una desazón en medio luego de verse obligado a cancelar su concierto en Medellín en 2017 por baja venta de boletería), Paul McCartney ya está en Bogotá y el próximo viernes 1 de noviembre dará el pistoletazo de salida a un mes cargado de música en vivo como pocas veces en el país.

Pero, más importante aún, será una nueva oportunidad para Colombia de escuchar a uno de los artistas y compositores más importantes del siglo XX. Nuevamente con un repertorio que incluye principalmente canciones de The Beatles junto con una selección de éxitos de su etapa con Wings en los 70 y de su carrera solista, esta presentación se perfila como una de las más relevantes del año en el calendario de conciertos en el país.

Frente al concierto que brindó en 2012, las novedades más destacadas en el setlist incluyen la presencia de Let ‘Em In, uno de sus mayores éxitos de los años 70 con Wings, y la interpretación de In Spite Of All The Danger, tema que Macca grabó durante los años de The Quarrymen, grupo que armó John Lennon y al que se sumó tiempo después de su creación, dando inicio a una de las colaboraciones más prolíficas de la música popular.

En cuanto al repertorio de The Beatles, algunas canciones como Back In The USSR, Eleanor Rigby o Yesterday que sonaron en la primera visita del cantante es muy probable que no las interprete, pues no vienen formando parte de su repertorio en lo corrido del año.

Es ahí donde brillan algunas novedades como Being For the Benefit of Mr. Kite!, Drive My Car, Getting Better, Love Me Do o Now And Then, a las que se sumarán inamovibles como Hey Jude, Let It Be. Helter Skelter, o las canciones que conforman la suite con la que cierra el álbum Abbey Road, del que viene interpretando durante la gira Golden Slumbers, Carry That Weight y The End.

De todos modos, no hay que descartar que McCartney tenga alguna sorpresa guardada, tomando en cuenta que el 1 de noviembre se celebra el Día Mundial del Veganismo, siendo esta una causa que apoya abiertamente desde los años 70. Ya en su primera visita a Colombia en 2012, Paul decidió salirse un poco de su setlist habitual para interpretar Hope Of Deliverance, canción que no interpretaba en vivo prácticamente desde su año de lanzamiento, en 1993.

Lo que si parece garantizado es que entre sus juegos pirotécnicos, la destreza de todos los músicos en escena y los tributos a John Lennon y George Harrison dispuestos en puntos estratégicos de su show, los colombianos vayan a disfrutar de una presentación cargada de nostalgia y buenas canciones.

A continuación, el posible setlist de Paul McCartney en el estadio El Campín de Bogotá:

1. A Hard Day’s Night

2. Junior’s Farm

3. Letting Go

4. Drive My Car

5. Got to Get You Into My Life

6. Come On to Me

7. Let Me Roll It

8. Getting Better

9. Let ‘Em In

10. My Valentine

11. Nineteen Hundred and Eighty-Five

12. Maybe I’m Amazed

13. I’ve Just Seen a Face

14. In Spite of All the Danger

15. Love Me Do

16. Dance Tonight

17. Blackbird

18. Here Today

19. Now and Then

20. New

21. Lady Madonna

22. Jet

23. Being for the Benefit of Mr. Kite!

24. Something

25. Ob-La-Di, Ob-La-Da

26. Band on the Run

27. Get Back

28. Let It Be

29. Live and Let Die

30. Hey Jude

Encore

31. I’ve Got a Feeling

32. Birthday

33. Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (Reprise)

34. Helter Skelter

35. Golden Slumbers

36. Carry That Weight

37. The End