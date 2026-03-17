“Más de $282.000 millones para emprendedores”: SENA abre 12 convocatorias en Colombia con capital semilla

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) abrió una nueva etapa de financiación para emprendedores en Colombia con 12 convocatorias del Fondo Emprender que movilizarán más de $282.000 millones| (Sindesena)

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) abrió una nueva etapa de financiación para emprendedores en Colombia con 12 convocatorias del Fondo Emprender que movilizarán más de $282.000 millones, según información publicada por Semana. La iniciativa busca impulsar la creación y fortalecimiento de negocios en distintas regiones.

Las convocatorias están dirigidas a jóvenes, mujeres, comunidades rurales y poblaciones vulnerables, con el objetivo de fortalecer economías locales y promover el desarrollo empresarial, de acuerdo con ese medio de comunicación. También se busca dinamizar sectores estratégicos de la economía nacional.

Las inscripciones iniciaron el 2 de marzo y estarán abiertas hasta fechas que varían entre el 6 y el 30 de abril de 2026, según cada línea de financiación, citado por Semana. Los interesados deben postularse a través de la plataforma oficial del Fondo Emprender.

El acceso y postulación al Fondo Emprender se realizan en su plataforma oficial www.fondoemprender.com - crédito Sena

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Capital semilla y apoyo para crear empresa

El Fondo Emprender es uno de los principales mecanismos de financiación pública para nuevos negocios en Colombia.

A través de este programa, los beneficiarios pueden acceder a recursos de capital semilla para desarrollar sus proyectos empresariales.

Estos recursos pueden ser condonables, es decir, no deben devolverse si se cumplen metas relacionadas con generación de empleo y sostenibilidad del negocio.

Además del financiamiento, el programa ofrece acompañamiento técnico para estructurar los planes de negocio.

También incluye asesoría en procesos de formalización empresarial y seguimiento a los proyectos seleccionados.

Estos recursos pueden ser condonables, es decir, no deben devolverse si se cumplen metas relacionadas con generación de empleo y sostenibilidad del negocio- crédito VisualesIA

Quiénes pueden aplicar a las convocatorias

De acuerdo con el SENA, las convocatorias están dirigidas a distintos perfiles de emprendedores.

Entre ellos se encuentran aprendices, egresados, estudiantes universitarios de últimos semestres y profesionales.

El objetivo es apoyar iniciativas con potencial de crecimiento y generación de empleo en diferentes sectores.

La estrategia también busca fortalecer proyectos en poblaciones específicas como comunidades rurales y grupos vulnerables.

De esta manera, se pretende ampliar el acceso a oportunidades de emprendimiento en el país.

Convocatorias enfocadas en sectores y poblaciones

Entre las convocatorias abiertas se incluyen líneas dirigidas a diferentes sectores y grupos poblacionales.

Algunas de ellas están enfocadas en comunidades afrocolombianas, indígenas y personas con discapacidad.

También hay convocatorias dirigidas a víctimas del conflicto armado, jóvenes emprendedores y mujeres.

La convocatoria con mayor presupuesto es la de economía campesina, con $112.000 millones, cuyo cierre está previsto para el 30 de abril de 2026. - crédito Sena

Otras líneas priorizan territorios específicos como municipios PDET y regiones con economías rurales.

La convocatoria con mayor presupuesto es la de economía campesina, con $112.000 millones, cuyo cierre está previsto para el 30 de abril de 2026.

Cómo postularse y acceder a los recursos

Las postulaciones deben realizarse a través de la plataforma oficial del Fondo Emprender.

En este portal, los interesados pueden consultar los requisitos, cronogramas y condiciones de cada convocatoria.

El proceso permite seleccionar la línea de financiación más adecuada según el perfil del proyecto.

Según la entidad, esta estrategia busca transformar ideas de negocio en empresas sostenibles que generen empleo formal.

Además, pretende impulsar la innovación empresarial y fortalecer la economía regional en diferentes zonas del país.

El SENA reiteró que estas convocatorias representan una oportunidad para quienes buscan iniciar o consolidar un emprendimiento con apoyo financiero y técnico.