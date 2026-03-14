Colombia

Se conoció prueba de supervivencia de dos niñas secuestradas por las disidencias en El Bagre, Antioquia: por qué el video causa indignación

El grupo armado ilegal informó la captura de dos menores tras una incursión armada en el corregimiento contra el Clan del Golfo y afirmó que serán entregadas a organismos humanitarios

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La vocera de la estructura armada ilegal dijo que las menores servían como "puntos" del Clan del Golfo - crédito Suministrado a Infobae Colombia

Continúa la indignación y rechazo por el secuestro de dos adolescentes de 14 y 15 años por el cuarto frente de las disidencias de las Farc tras una incursión armada ilegal en el corregimiento Puerto López, en El Bagre, (Antioquia), ocurrida el 12 de marzo de 2026, y que dejó además dos muertos.

En un video difundido por el grupo ilegal el 14 de marzo de 2026, una vocera explicó las razones de operativo ilegal y la indignante excusa por la que las menores fueron retenidas contra su voluntad.

“Unidades del cuarto frente de las Farc-EP, pertenecientes a la compañía Alfredo Jiménez, realizamos una incursión al corregimiento de Puerto López con el fin de golpear a las estructuras paramilitares que viven dentro del casco urbano y patrullan con armas largas y cortas como si nada", dijo la mujer armada con fusil.

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La integrante de las disidencias se refiere a miembros del Clan del Golfo que, según ella, operarían en el territorio “bajo la mirada de la Policía, que también se encuentran en el corregimiento y han servido como escoltas de esa estructura paramilitar y no de la población civil”.

Las disidencias de las Farc
Las disidencias de las Farc confirmaron el secuestro de las menores de edad e indicaron que van a gestionar su entrega - crédito Suministrado Infobae Colombia

La incursión, ocurrida el jueves 12 de marzo de 2026, dejó como resultado, según las disidencias, “dos integrantes de esta estructura dados de baja y la captura de dos menores de edad que servían como puntos de esta estructura. Las menores hasta el momento se encuentran bien y estamos en la espera para ser entregadas a las entes competentes”.

El grupo armado negó enfrentamientos con la fuerza pública: “En ningún momento hubo enfrentamiento con la fuerza pública y estos en ningún momento hicieron presencia en el corregimiento”.

Al respecto, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rnedón, atribuyó este hecho a la política de Paz Total del gobierno del presidente Gustavo Petro y condenó la acusación del grupo armado contra las adolescentes.

El Gobernador de Antioquia, Andrés
El Gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, condenó el secuestro de las menores de edad y su prueba de supervivencia - crédito @AndrésJRendónC/X

“En El Bagre, Farc de Calarcá secuestró a dos niñas de 14 y 15 años y las expusieron en un video acusándolas de ser ‘informantes’. Este es el país que deja la ‘paz total’ de @petrogustavo a meses de terminar su gobierno: criminales enriquecidos, más violencia, más minas antipersona, más narcotráfico y más niños atrapados en espirales de violencia y victimizados por criminales (sic)”, indicó vía X.

Los testimonios de las adolescentes secuestradas

En la parte final del video, las jóvenes Alexandra Yánez Hernández y Mariana Yánez Hernández explicaron su situación. Alexandra, de 15 años, declaró: “Estamos detenidas por estar en la vivienda donde viven los integrantes del Clan del Golfo, por integrarnos con el Clan del Golfo. Nos ponían a pasarle información sobre el Ejército, cuándo salía, a qué hora entraba. Mi mamá vivía con uno de ellos”.

La menores afirmaron que se
La menores afirmaron que se encuentran en buen estado de salud - crédito Suministrado a Infobae Colombia

Y agregó: “Estamos muy feliz porque ya nos dijeron que nos van a entregar a la Cruz Roja o a Derechos Humanos. Y pues aquí nos han tratado superbién, nos han dado buena alimentación, buena comida, nos compraron ropa, nos han tratado superexcelente (sic)”.

Mientras que Mariana, de 14 años, complementó: “Estamos detenidas por estar en la vivienda donde se quedaban los del Clan del Golfo. Ellos nos ponían a ver dónde estaban los soldados, por dónde salían, por dónde entraban. Mi mamá vive con uno de ellos. Mi hermano andaba con esa gente. Y pues aquí nos han tratado muy bien, estamos bien, nos compraron ropa, cosas de aseo y todo”.

Pronunciamiento de las autoridades

La Defensoría del Pueblo rechazó el secuestro de las menores de edad y solicitó su liberación inmediata: “Hacemos un llamado a los grupos armados a liberar de inmediato a las adolescentes y a que respeten su vida e integridad. La persistencia de hechos como estos profundiza el sufrimiento de las comunidades y compromete la responsabilidad, inclusive penal, de quienes los cometen”.

El organismo recordó que la retención de menores no es un hecho aislado en la región y pidió a las autoridades medidas urgentes de protección.

Habitantes del corregimiento Puerto López, en El Bagre (Antioquia), vivieron momentos de fuerte tensión por los combates entre grupos armados ilegales - crédito NP Noticias Online/Facebook

Contexto de violencia en Puerto López, El Bagre

Los hechos fueron registrados durante la mañana del jueves 12 de marzo, donde se reportó la muerte de dos personas en Puerto López tras enfrentamientos entre el Clan del Golfo y una presunta alianza entre el ELN y las disidencias de las Farc.

El coronel Luis Muñoz, comandante de la Policía Antioquia, precisó que los fallecidos “no tienen como unos uniformes o características que los detallen como integrantes de algún grupo armado ilegal”. De acuerdo con la declaración oficial, la fuerza pública fue hostigada al intentar intervenir.

La confrontación generó temor entre los habitantes, quienes se resguardaron en sus viviendas por los disparos. Los cuerpos no pudieron ser evacuados de inmediato debido a la presencia de los grupos armados.

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