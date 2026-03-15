Colombia

Delcy Rodríguez rechazó la propuesta de Gustavo Petro de aplicar arancel cero al comercio con Colombia

La presidenta interina de Venezuela afirmó que existe una posible incompatibilidad en la “igualdad de condiciones” entre ambos países, ya que Venezuela está sancionada por Estados Unidos

Guardar
La presidenta interina de Venezuela,
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó que Venezuela está bloqueada productivamente por Estados Unidos - crédito Gaby Oraa/Reuters

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, rechazó la propuesta de su homólogo colombiano, Gustavo Petro, de permitir un arancel cero a los productos comerciados entre ambos países, en aras de una integración regional.

En su iniciativa, el presidente de Colombia incluyó la doble nacionalidad para ciudadanos que han residido en ambos países. Sin embargo, Rodríguez rechazó la iniciativa. En un pronunciamiento oficial, la funcionaria presentó los puntos clave de su nueva agenda y respondió directamente al mandatario colombiano sobre este tema.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Presidente Petro, nos gustaría, pero no se puede, porque el pueblo venezolano está sancionado, el pueblo productor venezolano está sancionado, (…) no podemos ir en igualdad de condiciones y nosotros tenemos que acompañar a nuestro país productivo para que, en esas condiciones de desigualdad, podamos nosotros ir a un comercio exterior que beneficie al pueblo venezolano", dijo Rodríguez.

De acuerdo con la información a la que accedió la agencia periodística EFE, la mandataria encargada le pidió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, “levantar estas medidas de manera definitiva”.

El presidente Gustavo Petro
El presidente Gustavo Petro está buscando integración comercial con Venezuela - crédito Luisa González/Reuters

En una previa reunión que sostuvo la líder chavista con delegados del Gobierno colombiano como el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y la canciller, Yolanda Villavicencio, durante el viernes 13 de marzo, Rodríguez solicitó a Trump que levantara esas medidas contra el sector energético que estaban afectando no solo a Venezuela, sino también a Colombia.

“Las medidas coercitivas unilaterales contra el pueblo de Venezuela afectan a los pueblos de nuestra América Latina. Tiene un impacto también en la economía de Colombia, en la economía de Venezuela y nuestros pueblos”, dijo.

De qué se trató la propuesta de Gustavo Petro

Las delegaciones de Colombia reunidas con Delcy Rodríguez dialogaron sobre el avanece de acuerdos de seguridad fronteriza e integración económica, después de que se cancelara una cita programada entre los presidentes de ambos países.

El mandatario Gustavo Petro presentó, de manera paralela, una agenda que incluyó las propuestas para estimular el intercambio comercial entre ambas naciones. En su cuenta de X explicó sus iniciativas, entre las que añadió al arancel cero, la comercialización binacional, la posibilidad de doble nacionalidad con plenos derechos para los ciudadanos de ambos países y una integración energética centrada en fuentes limpias.

El presidente Gustavo Petro publicó
El presidente Gustavo Petro publicó en su cuenta de X la propuesta de arancel cero en el comercio binacional, doble nacionalidad e integración energética entre Colombia y Venezuela- crédito @PetroGustavo/X

“Proponemos arancel cero en toda la comercialización binacional, integración energética y doble nacionalidad con plenos derechos para ciudadanos venezolanos en Colombia y para ciudadanos colombianos en Venezuela”, escribió el mandatario.

Los efectos en Colombia

En consideración de que un arancel es un impuesto que un país cobra a productos importados para proteger a los productores locales, la eliminación de estos cargos implica que los bienes colombianos y venezolanos podrían circular entre ambos mercados sin costos adicionales relacionados con impuestos de importación, lo que, según el gobierno colombiano, facilitaría el intercambio comercial y consolidaría una integración más profunda entre las dos repúblicas.

Este tipo de medida podría impactar tanto a los exportadores como a los consumidores de ambos lados de la frontera.

La presidenta interina de Venezuela,
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, reunida con delegados del Gobierno Petro - crédito Gaby Oraa/Petro

La frontera terrestre, cerrada en 2015 por orden del entonces líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, fue reabierta de manera plena recién en 2022 tras el restablecimiento de relaciones diplomáticas promovido por el gobierno de Petro.

Desde ese momento, el comercio ha mostrado señales de recuperación, aunque todavía se mantiene por debajo de los niveles previos al cierre, cuando Venezuela figuraba como uno de los principales destinos de las exportaciones colombianas.

Las propuestas discutidas en Caracas abarcaron más que el comercio. En la misma publicación, el presidente Petro planteó una “integración energética plena priorizando energías limpias”.

A su vez, la líder chavista anunció un proyecto de interconexión gasífera con Colombia. “Que vendamos gas a Colombia y Colombia electricidad en Venezuela”, declaró Rodríguez tras la reunión. Esto implicaría que Venezuela suministraría gas natural a Colombia, mientras que Colombia exportaría energía eléctrica al vecino país.

Temas Relacionados

Delcy RodríguezGustavo PetroCooperación internacionalArancel ceroBloqueosEstados UnidosColombia-Noticias

Más Noticias

Policía Nacional incautó 1,1 toneladas de marihuana en tres operativos en Meta, Tolima y Caldas

Las autoridades afectaron los recursos financieros de grupos dedicados al narcotráfico en $593 millones, aproximadamente

Policía Nacional incautó 1,1 toneladas

Jueces de Cali defendieron a funcionario expuesto en medios durante las elecciones legislativas: “Que no seamos blanco de polarización”

Tras la jornada electoral del 8 de marzo, los jueces denunciaron que la difusión de un video ha generado cuestionamientos públicos y amenazas a su reputación, por lo que solicitaron medidas de protección

Jueces de Cali defendieron a

Más personas en Medellín podrán acceder al bono alimentario de hasta $350.000 en 2026: requisitos y puntaje del Sisbén

Un programa dirigido a mejorar la seguridad alimentaria permitirá a los hogares adquirir productos de la canasta básica mediante cupones en comercios autorizados

Más personas en Medellín podrán

Condenan a más de 38 años de cárcel a alias Julián, señalado sicario del Clan del Golfo en Córdoba

El condenado es responsable de múltiples homicidios cometidos en Montería, en particular durante 2017, y tenía bajo su mando a varios sicarios

Condenan a más de 38

Video: la multitudinaria marcha que pidió la liberación de Javier Arias ‘Stunt’, el ‘influencer’ señalado de tráfico de armas

Centenares de personas salieron a las calles con pancartas y globos blancos para exigir la excarcelación del creador de contenido que hacía rifas de lujosos vehículos, entre otros elementos de valor

Video: la multitudinaria marcha que
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Se conoció prueba de supervivencia

Se conoció prueba de supervivencia de dos niñas secuestradas por las disidencias en El Bagre, Antioquia: por qué el video causa indignación

Quién es ‘Antonio Medina’, el líder del frente 28 de las disidencias de las Farc al que las autoridades tienen en la mira

Autoridades venezolanas abatieron a ‘Fabián’, implicado en el crimen de las hermanas Fernández Noriega en Malambo

Encontraron cuerpo de líder social y deportivo antioqueño en un río: estaba atado a costales de piedra

Combates entre grupos armados ilegales habría dejado dos muertos y dos adolescentes secuestradas en El Bagre, Antioquia

ENTRETENIMIENTO

Westcol afirmó que tenía intenciones

Westcol afirmó que tenía intenciones de ser alcalde y aseguró que tiene el perfil: “Yo no necesito el dinero de la gente”

Elder Dayán se refirió al dolor y la presión profesional que sintió tras la muerte de Diomedes Díaz y Martín Elías: “No soy de piedra”

Shakira, Andrés Cabas, La Pestilencia, Jorge Celedón y El Sayayín: estos álbumes colombianos cumplen 25 años en 2026

Premios Óscar 2026: hora y dónde ver en Colombia la edición 98 de la gala más prestigiosa del cine

La presentadora Linda Palma compartió su experiencia con terrible enfermedad: tuvo miedo de perder su fe en Dios y su trabajo

Deportes

Deportivo Cali venció al Cúcuta

Deportivo Cali venció al Cúcuta a domicilio en el regreso de Dudamel, y todavía sueña con los playoffs en la Liga BetPlay

El árbitro que expulsó a Luiz Díaz del partido Bayern Munich vs. Bayer Leverkusen manifestó que “no lo echaría ahora si pudiera”

Hinchas del Once Caldas celebraron un gol que pudieron ver desde la cabina del cable aéreo de Manizales al pasar por el estadio: el video se viralizó

Luis Díaz vivió un partido agridulce con el Bayern Múnich por la Bundesliga: 1-1 ante el Bayer Leverkusen

Etapa 7 de la París-Niza: Harold Tejada sufrió una fuerte caída, pero pudo terminar la carrera, Daniel Martínez se convierte en virtual subcampeón