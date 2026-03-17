Colombia

Andrea Valdiri sorprendió a su hija Isabella con un convertible por sus 15 años: este es el costo del lujoso auto

La creadora de contenido barranquillera explicó que el regalo busca facilitar la movilidad de su hija entre actividades académicas, clases de violín y deportes

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Isabella Valdiri recibió un Mini Cooper S Cabrio 2026 durante su fiesta de 15 años - crédito @valdiriisabella/Instagram

La celebración de los 15 años de Isabella Valdiri, hija mayor de la creadora de contenido barranquillera Andrea Valdiri, dejó en evidencia un regalo que captó la atención de familiares y asistentes: un Mini Cooper S Cabrio 2026, diseñado específicamente para la joven.

El vehículo, que será su primer automóvil, se convirtió en uno de los regalos más comentados de la fiesta. Después de la celebración, la influencidora compartió detalles sobre el modelo, el precio aproximado y la colaboración de su pareja, Juan Daniel Sepúlveda, empresario antioqueño, para que el regalo fuera especial.

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El automóvil combina un diseño compacto con un motor de 200 caballos de fuerza, adaptado a las preferencias de la joven. Isabella señaló que su interior incluye una “pantalla grande que parece de Barbie” y mostró una piedra de swarovski en el seguro de su puerta como el detalle que más llamó su atención.

Además, el modelo es convertible, lo que le da un aire versátil y un sello distintivo a su silueta deportiva; Isabella no pasó por alto este detalle, porque coincidió su outfit con el estilo del carro.

Isabella Valdiri señaló que al
Isabella Valdiri señaló que al interior de su primer carro se incluye una pantalla grande “tipo Barbie” - crédito @andreavaldirisos/Instagram

El Mini Cooper S Cabrio 2026 tiene un valor aproximado de USD40.000 a USD50.000, que en pesos colombianos equivalen a cerca de 150 millones, sin contar impuestos de importación que podrían incrementar su precio.

Durante la celebración, Isabella también recibió otros obsequios de gran valor, entre ellos un reloj Cartier, varios vestidos de marca y un conjunto de joyas diseñado con piezas especiales para su mamá, al ser elaborado con sus dientes de leche; sin embargo, el Mini Cooper se convirtió en el regalo más llamativo.

Además del motor y la estética deportiva, el automóvil cuenta con elementos únicos que lo hacen especialmente atractivo para la joven. La combinación de detalles exclusivos, como la piedra de swarovski, por lo que el diseño convertible hacen del Mini Cooper es un auto “personal y elegante” pensado en la joven, como lo pidió Juan Daniel Sepúlveda.

Hija mayor de Andrea Valdiri,
Hija mayor de Andrea Valdiri, Isabella, reveló que su carro tiene una piedra de swarovski en el seguro de la puerta - crédito @andreavaldirisos/Instagram

Con la entrega de este automóvil, Isabella inicia una etapa marcada por mayor independencia y estilo, aunque ella todavía no puede conducir; solo podrá hacerlo el próximo año al cumplir los 16, que es la edad mínima para manejar en Colombia. Por ahora, su mamá aclaró que otra persona se encargará de conducir el vehículo.

Andrea Valdiri explicó que la intención del regalo surgió porque ella cuenta con otros vehículos propios, pero no siempre puede dejarlos en casa. Su hija necesita moverse de un lugar a otro por sus actividades académicas y extracurriculares, como clases de violín y deportes. Por eso, el auto fue pensado para que Isabella pueda salir cuando lo necesite y tener mayor autonomía en su rutina.

El ‘error’ que cometió Andrea Valdiri en la fiesta de 15 años de su hija

En un video compartido a través de sus redes sociales, la famosa influenciadora confesó que el evento, que fue planeado con mucho detalle, sufrió un inconveniente que resultó no solo en una pérdida económica considerable, sino en el desperdicio.

La creadora de contenido compartió que, a pesar de la cuidadosa planificación de la fiesta, las tortas preparadas para la celebración no fueron consumidas - crédito @teamvaldiris/TikTok

“Mira, todas son reales. Yo creo que la gente creyó que esto eran maquetas y no son maquetas, todas son reales”, señaló, al dejar en claro que no se trataba de adornos, sino de verdaderos pasteles preparados para la ocasión.

A pesar de la frustración por el error cometido, Andrea Valdiri no pudo evitar tomar la situación con algo de humor: “Son deliciosas, porque yo medio probé una. Falta el pudín grande. Ay, Señor Jesús, ¿qué voy a hacer?”.

Después de la revelación, fue la propia Isabella la que contó que eligió a algunas personas que destacaron por tener algo especial. Estos seguidores recibieron las tortas de la familia Valdiri, que compartieron en sus redes sociales su experiencia.

Isabella Valdiri confirmó que los pasteles que llegaron a su fiesta y que no fueron consumidos los donó - crédito @valdiriisabella/Instagram

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