Iván Cepeda dijo haber sido tergiversado en sus declaraciones sobre Antioquia, pese a que afirmó que era “cuna de la parapolítica”

El candidato presidencial Iván Cepeda afirmó que sus declaraciones sobre Antioquia han sido tergirversadas para afectar su campaña crédito Europa Press

El candidato presidencial Iván Cepeda Castro denunció el domingo 15 de marzo de 2026 una campaña de desinformación en su contra tras sus declaraciones sobre Antioquia durante un acto en Medellín el 12 de febrero de 2026. Y que también quedaron consignadas en el texto que circuló en las redes sociales, Medellín y Antioquia no regresarán al pasado que, según se ha conocido, hace parte de su programa de gobierno en caso de llegar a la Casa de Nariño el 7 de agosto.

El senador del Pacto Histórico señaló que se han difundido versiones tergiversadas de su discurso, en el que atribuyó a la región la condición de “cuna de la parapolítica, de la narcoeconomía y del terrorismo de Estado”. Y en sus reclamaciones apuntó a un medio regional como uno de los responsables de la mala interpretación de sus palabras, en lo que además denominó una ofensiva que tendría su origen en el apoyo que ha recibido desde este departamento.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Con este mensaje, Iván Cepeda reaccionó a la polémica por su discurso en Medellín del 12 de febrero, por el apartado de que era "cuna de la parapolítica" - crédito @IvanCepedaCast/X

Con un comunicado de prensa, emitido en sus redes sociales, el aspirante presidencial respondió a publicaciones que, según él, manipularon sus palabras e ignoraron “la referencia histórica en la cual fueron pronunciadas para desconocer la realidad, como se expuso en el discurso, que Medellín y Antioquia cambiaron”. Y pidió al diario El Colombiano, Cepeda pidió la publicación “rigurosa y textual” de lo expuesto en Medellín, el 12 de febrero.

Según él, con esta solicitud busca que los lectores puedan “contrastar versiones sobre mi visión de lo ocurrido en Antioquia en las últimas décadas”; y, en ese sentido, alertó sobre el origen de una “campaña difamatoria en su contra en Antioquia”, ante el crecimiento y demostración de fuerza del Pacto Histórico en la región. “Como no pueden con nosotros en las encuestas, en la movilización y en las urnas, acuden a la mentira y la calumnia”, remarcó Cepeda.

Iván Cepeda se desmarcó de la controversia por los alcances de uno de sus discursos y dijo ser de nuevo víctima de la tergiversación - crédito Nathalia Angarita/REUTERS

¿Qué dijo Iván Cepeda en las declaraciones que habrían sido, según él, tergiversadas?

Es válido destacar que durante su discurso en el Parque Berrío, Cepeda relató que desde la década de 1980, la vida cotidiana y social de Medellín, Antioquia y su gente sufrió una transformación. “Comenzaron los tiempos de la persecución, del sufrimiento y de la incertidumbre”, expresó el candidato en ese entonces, al citar la advertencia del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo, que fue asesinado el 27 de febrero de 1998 en Medellín.

Posteriormente, señaló en su discurso que en ese contexto surgió “una alianza perversa entre sectores económicos, políticos y armados que utilizaron la represión, el miedo y el exterminio para proteger sus intereses y acumular riqueza a costa de la vida de poblaciones enteras en territorios rurales y urbanos del departamento”. De esta manera fue enfático en resaltar en qué contexto se dieron las afirmaciones que han causado una polvareda mediática en Colombia.

El candidato presidencial Iván Cepeda hizo menciones específicas a casos que han enlutado al puebl antioqueño, como el de Jesús María Valle - crédito prensa Iván Cepeda

Y es que en su pronunciamiento, Cepeda acotó. “En palabras sintéticas, Antioquia se convirtió en cuna de la parapolítica, de la narcoeconomía, y del terrorismo de Estado”, indicó Cepeda Castro al medio El Colombiano. Agregó una alusión directa al expresidente: “En el centro de esa macabra realidad emergió Álvaro Uribe Vélez, su familia y su círculo social, estrechamente ligados al narcotráfico, al naciente paramilitarismo y a los sectores terratenientes”.

Cepeda reconoció la resistencia social en la región y destacó que, a pesar de la violencia, “la fuerza colectiva de su gente no fue destruida”. Y rememoró la acción de defensores de derechos humanos, académicos y periodistas que, según señaló el candidato, enfrentaron lo que denominó “el imperio del mal”. Al cierre de aquella intervención en Medellín, el candidato presidencial sostuvo que, pese a ello, tanto Medellín como Antioquia ya no son las mismas.

“Han cambiado. Y cuando un pueblo cambia en conciencia y dignidad, no hay poder que lo obligue a retroceder. Por eso lo decimos alto y claro desde esta plaza: al pasado uribista, al pasado de postración y abyección moral, no vamos a regresar”, enfatizó Cepeda Castro ante militantes y seguidores, según reseñaron en la misiva con la que el candidato presidencial trató de desmarcarse de la polémica que surgió en torno a este delicado asunto para sus aspiraciones.