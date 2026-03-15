El error que habría cometido David Felipe Acosta minutos antes de su misteriosa desaparición en el norte de Bogotá, según su mamá

David Felipe Acosta Botina, ingeniero de petróleos de 27 años, desapareció en el norte de Bogotá el 1 de marzo tras salir del centro comercial El Retiro - crédito Manuela Acosta/Facebook

La desaparición de David Felipe Acosta Botina, ingeniero de petróleos de 27 años, mantiene en alerta a su familia y a las autoridades en Bogotá; desde el 1 de marzo no se tiene pista de su paradero.

El joven fue visto por última vez tras salir de un casino en la zona T, en el norte de la ciudad. El caso ha cobrado notoriedad por las declaraciones e intensa busqueda por parte de Piedad Edith Botina Plaza, madre del ingeniero, que expuso las actualizaciones recientes del caso en declaraciones a Blu Radio.

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El comportamiento de David Felipe que habría registrado las cámaras de seguridad

Botina relató que las cámaras de seguridad del casino captaron a su hijo en buen estado de salud, caminando hacia la carrera 15 con calle 82.

Sin embargo, en las imágenes también se nota que David Felipe sale contando dinero en efectivo y con el celular en la mano. Según el testimonio, su hijo se tropieza con dos personas, que luego se habrían subido a un vehículo, mientras el joven sigue caminando hasta desaparecer en una esquina.

La familia confirmó que David Felipe vestía un pantalón de sudadera azul rey, camiseta negra, tenis blancos y llevaba puesto accesorios de oro y plata - crédito Barranca Derecha/Facebook

“Él comete un error: sale del casino contando una plata, más el celular en la mano”, narró la madre a la emisora.

Hallaron el celular de ingeniero de petróleos desaparecido

Uno de los elementos que más inquietud ha causado en medio de la investigación es el destino posterior del teléfono móvil.

Días después de la desaparición, el celular fue encendido nuevamente y pudo ubicarse a la persona que tenía la línea activa.

Botina explicó que, al rastrear el dispositivo, hallaron que la nueva usuaria era una mujer presuntamente argentina, que afirmó haber comprado una SIM local pero no ofreció una explicación clara sobre cómo obtuvo el equipo.

“Cuando se le pregunta por el celular, cómo lo obtuvo, no da respuesta y desconecta todo para que no la podamos localizar”, afirmó la madre.

La familia ha insistido en que David Felipe Acosta no tenía problemas personales ni situaciones que explicaran una desaparición voluntaria. Su madre hizo un llamado público: “Yo como mamá les pido que me ayuden a buscar a mi hijo, porque no tengo paz ni tranquilidad”. El núcleo familiar solicita que las autoridades revisen más cámaras en la zona para esclarecer los hechos.

Días después de la desaparición, el celular de David Felipe fue encendido con una SIM diferente y apareció en poder de una mujer, al parecer de nacionalidad argentina, que no explicó cómo obtuvo el dispositivo - crédito Ilustrativa Infobae

Llamadas extorsivas y falsas pistas

Otro de los suplicios que vive la familia son las llamadas extorsivas o con información falsa. El 7 de marzo de 2026, la familia recibió una llamada anónima que alertaba sobre un joven supuestamente arrojado desde un vehículo en la localidad de Fontibón.

Botina se desplazó personalmente y descartó que se tratara de su hijo. Además, los allegados de Acosta han sido blanco de varias llamadas extorsivas en las que se exige dinero a cambio de información sobre su paradero, o se afirma que el joven está muerto o retenido.

La tía del ingeniero, Jacqueline Botina, relató que en una ocasión se solicitó $2.000.000 y datos específicos, lo que permitió reconocer un intento de estafa. Las autoridades no han confirmado la relación de estas llamadas con el caso.

En ese momento, el investigador asignado comunicó a la familia que el teléfono de David fue encendido con una tarjeta SIM diferente, lo que sugirió que el equipo habría sido vendido a un tercero, escenario que, en efecto, ocurrió. “El investigador me dice que a alguna otra persona le vendieron el celular y que esa persona metió su SIM card y encendió el teléfono, pero no es mi hijo David”, reiteró la madre.

Las cámaras de seguridad muestran a Acosta Botina saliendo de un casino, contando dinero y con el celular en la mano, antes de desaparecer en una esquina al norte de Bogotá - crédito Ilustrativa Infobae

Últimos movimientos conocidos

El día de la desaparición, Acosta comunicó a su hermano que saldría a comprar camisas para el trabajo. La familia dijo que no tenía la costumbre de consumir licor y que abandonó su domicilio sin documentos ni tarjetas bancarias. La tía precisó que entre las 9:30 y 9:40 p. m., el teléfono dejó de emitir señal de ubicación y no ha sido localizado desde entonces.

Las cámaras de seguridad registraron su recorrido a pie por el sector entre El Retiro y Atlantis, siempre con el celular en la mano, hasta que se perdió todo rastro.

La madre confirmó a El Tiempo que tiene en su poder la cédula y el pasaporte de su hijo, quien salió solo con lo puesto. El día de la desaparición vestía tenis blancos, camiseta negra y pantalón de sudadera azul rey. Es de contextura atlética, cabello negro y mide 1,74 metros.

La familia ha habilitado los números 310 3235341 y 322 3591292 para quienes puedan aportar información sobre el paradero del ingeniero.