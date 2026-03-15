Colombia

El error que habría cometido David Felipe Acosta minutos antes de su misteriosa desaparición en el norte de Bogotá, según su mamá

Una mujer extranjera activó la línea del equipo días después de la desaparición. La madre del ingeniero de petróleos insiste en que aún no hay explicación sobre cómo el celular de su hijo terminó en manos de otra persona

Guardar
David Felipe Acosta Botina, ingeniero
David Felipe Acosta Botina, ingeniero de petróleos de 27 años, desapareció en el norte de Bogotá el 1 de marzo tras salir del centro comercial El Retiro - crédito Manuela Acosta/Facebook

La desaparición de David Felipe Acosta Botina, ingeniero de petróleos de 27 años, mantiene en alerta a su familia y a las autoridades en Bogotá; desde el 1 de marzo no se tiene pista de su paradero.

El joven fue visto por última vez tras salir de un casino en la zona T, en el norte de la ciudad. El caso ha cobrado notoriedad por las declaraciones e intensa busqueda por parte de Piedad Edith Botina Plaza, madre del ingeniero, que expuso las actualizaciones recientes del caso en declaraciones a Blu Radio.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El comportamiento de David Felipe que habría registrado las cámaras de seguridad

Botina relató que las cámaras de seguridad del casino captaron a su hijo en buen estado de salud, caminando hacia la carrera 15 con calle 82.

Sin embargo, en las imágenes también se nota que David Felipe sale contando dinero en efectivo y con el celular en la mano. Según el testimonio, su hijo se tropieza con dos personas, que luego se habrían subido a un vehículo, mientras el joven sigue caminando hasta desaparecer en una esquina.

La familia confirmó que David
La familia confirmó que David Felipe vestía un pantalón de sudadera azul rey, camiseta negra, tenis blancos y llevaba puesto accesorios de oro y plata - crédito Barranca Derecha/Facebook

“Él comete un error: sale del casino contando una plata, más el celular en la mano”, narró la madre a la emisora.

Hallaron el celular de ingeniero de petróleos desaparecido

Uno de los elementos que más inquietud ha causado en medio de la investigación es el destino posterior del teléfono móvil.

Días después de la desaparición, el celular fue encendido nuevamente y pudo ubicarse a la persona que tenía la línea activa.

Botina explicó que, al rastrear el dispositivo, hallaron que la nueva usuaria era una mujer presuntamente argentina, que afirmó haber comprado una SIM local pero no ofreció una explicación clara sobre cómo obtuvo el equipo.

“Cuando se le pregunta por el celular, cómo lo obtuvo, no da respuesta y desconecta todo para que no la podamos localizar”, afirmó la madre.

La familia ha insistido en que David Felipe Acosta no tenía problemas personales ni situaciones que explicaran una desaparición voluntaria. Su madre hizo un llamado público: “Yo como mamá les pido que me ayuden a buscar a mi hijo, porque no tengo paz ni tranquilidad”. El núcleo familiar solicita que las autoridades revisen más cámaras en la zona para esclarecer los hechos.

Días después de la desaparición,
Días después de la desaparición, el celular de David Felipe fue encendido con una SIM diferente y apareció en poder de una mujer, al parecer de nacionalidad argentina, que no explicó cómo obtuvo el dispositivo - crédito Ilustrativa Infobae

Llamadas extorsivas y falsas pistas

Otro de los suplicios que vive la familia son las llamadas extorsivas o con información falsa. El 7 de marzo de 2026, la familia recibió una llamada anónima que alertaba sobre un joven supuestamente arrojado desde un vehículo en la localidad de Fontibón.

Botina se desplazó personalmente y descartó que se tratara de su hijo. Además, los allegados de Acosta han sido blanco de varias llamadas extorsivas en las que se exige dinero a cambio de información sobre su paradero, o se afirma que el joven está muerto o retenido.

La tía del ingeniero, Jacqueline Botina, relató que en una ocasión se solicitó $2.000.000 y datos específicos, lo que permitió reconocer un intento de estafa. Las autoridades no han confirmado la relación de estas llamadas con el caso.

En ese momento, el investigador asignado comunicó a la familia que el teléfono de David fue encendido con una tarjeta SIM diferente, lo que sugirió que el equipo habría sido vendido a un tercero, escenario que, en efecto, ocurrió. “El investigador me dice que a alguna otra persona le vendieron el celular y que esa persona metió su SIM card y encendió el teléfono, pero no es mi hijo David”, reiteró la madre.

Las cámaras de seguridad muestran
Las cámaras de seguridad muestran a Acosta Botina saliendo de un casino, contando dinero y con el celular en la mano, antes de desaparecer en una esquina al norte de Bogotá - crédito Ilustrativa Infobae

Últimos movimientos conocidos

El día de la desaparición, Acosta comunicó a su hermano que saldría a comprar camisas para el trabajo. La familia dijo que no tenía la costumbre de consumir licor y que abandonó su domicilio sin documentos ni tarjetas bancarias. La tía precisó que entre las 9:30 y 9:40 p. m., el teléfono dejó de emitir señal de ubicación y no ha sido localizado desde entonces.

Las cámaras de seguridad registraron su recorrido a pie por el sector entre El Retiro y Atlantis, siempre con el celular en la mano, hasta que se perdió todo rastro.

La madre confirmó a El Tiempo que tiene en su poder la cédula y el pasaporte de su hijo, quien salió solo con lo puesto. El día de la desaparición vestía tenis blancos, camiseta negra y pantalón de sudadera azul rey. Es de contextura atlética, cabello negro y mide 1,74 metros.

La familia ha habilitado los números 310 3235341 y 322 3591292 para quienes puedan aportar información sobre el paradero del ingeniero.

Temas Relacionados

DesapariciónDavid Felipe Acosta BotinaDesapariciones en BogotáIngeniería de petróleosBogotáCámaras de SeguridadExtorsiónInseguridad en BogotáColombia-Noticias

Más Noticias

Abogadas colombianas aclararon si hay cárcel para “las amigas que quedan debiendo” dinero y explicaron qué deudas son punibles

El análisis legal sobre la posibilidad de ir a prisión por deudas permitió a las abogadas explicar las diferencias entre obligaciones civiles y delitos

Abogadas colombianas aclararon si hay

Policía incautó más de 13.000 cartuchos de municiones en Nariño: iban a ser utilizados por una estructura del EMC

En el operativo, las autoridades lograron la captura de cuatro personas que tienen antecedentes penales

Policía incautó más de 13.000

Ca7riel y Paco Amoroso, J Álvarez, Santos Bravos y más: estos son los lanzamientos destacados de la semana

Regresos, colaboraciones y apuestas arriesgadas marcaron la pauta durante la segunda semana de marzo

Ca7riel y Paco Amoroso, J

Cuatro colombianos fueron capturados tras millonario hurto de joyas a ciudadano en México: así pretendían llevarse el botín

Un comerciante proveniente de Guerrero logró recuperar cerca de 740 objetos de valor luego de alertar a patrullas tras un intento de robo en la alcaldía Benito Juárez

Cuatro colombianos fueron capturados tras

Alarma en Bogotá por aumento del 65,9% en los casos de maltrato animal durante la gestión de Carlos Fernando Galán

La concejala Diana Diago advirtió en una sesión del Concejo que la ciudad registra una tendencia creciente en casos reportados, cuestionando la efectividad de las políticas de prevención

Alarma en Bogotá por aumento
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Se conoció prueba de supervivencia

Se conoció prueba de supervivencia de dos niñas secuestradas por las disidencias en El Bagre, Antioquia: por qué el video causa indignación

Quién es ‘Antonio Medina’, el líder del frente 28 de las disidencias de las Farc al que las autoridades tienen en la mira

Autoridades venezolanas abatieron a ‘Fabián’, implicado en el crimen de las hermanas Fernández Noriega en Malambo

Encontraron cuerpo de líder social y deportivo antioqueño en un río: estaba atado a costales de piedra

Combates entre grupos armados ilegales habría dejado dos muertos y dos adolescentes secuestradas en El Bagre, Antioquia

ENTRETENIMIENTO

Ca7riel y Paco Amoroso, J

Ca7riel y Paco Amoroso, J Álvarez, Santos Bravos y más: estos son los lanzamientos destacados de la semana

Westcol afirmó que tenía intenciones de ser alcalde y aseguró que tiene el perfil: “Yo no necesito el dinero de la gente”

Elder Dayán se refirió al dolor y la presión profesional que sintió tras la muerte de Diomedes Díaz y Martín Elías: “No soy de piedra”

Shakira, Andrés Cabas, La Pestilencia, Jorge Celedón y El Sayayín: estos álbumes colombianos cumplen 25 años en 2026

Premios Óscar 2026: hora y dónde ver en Colombia la edición 98 de la gala más prestigiosa del cine

Deportes

Millonarios no pudo con Boyacá

Millonarios no pudo con Boyacá Chicó y perdió a Mackalister Silva para el partido con Nacional

Deportivo Cali venció al Cúcuta a domicilio en el regreso de Dudamel, y todavía sueña con los playoffs en la Liga BetPlay

El árbitro que expulsó a Luiz Díaz del partido Bayern Munich vs. Bayer Leverkusen manifestó que “no lo echaría ahora si pudiera”

Hinchas del Once Caldas celebraron un gol que pudieron ver desde la cabina del cable aéreo de Manizales al pasar por el estadio: el video se viralizó

Luis Díaz vivió un partido agridulce con el Bayern Múnich por la Bundesliga: 1-1 ante el Bayer Leverkusen