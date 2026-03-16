Las Fuerzas Militares bombardearon campamentos de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Arauca y Casanare: van tras ‘Antonio Medina’

El guerrillero lidera el Frente 28, responsable del control de rutas del narcotráfico y extorsiones en varias regiones - crédito Captura de Pantalla Ejército Nacional

Entre el viernes 13 y el domingo 15 de marzo de 2026, tropas de las Fuerzas Militares de Colombia ejecutaron un bombardeo sobre al menos ocho campamentos de las disidencias de las Farc en los departamentos de Arauca y Casanare.

Así lo confirmó el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, quien detalló que el operativo militar busca dar de baja a Omar Pardo Galeano, conocido como alias Antonio Medina, señalado lider del frente 28 del grupo armado, estructura asociada al control de rutas para el narcotráfico y cobros de extorsiones a comerciantes y ganaderos.

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El titular de la cartera subrayó la gravedad de los delitos atribuidos a este comandante, en especial el reclutamiento de menores, práctica que catalogó como “crimen de guerra” y calificó de “inhumana”.

“El día viernes (13 de marzo) en la noche ejecutamos otro ataque aéreo, un bombardeo contra una zona campamentaria de alias Antonio Medina (...) es un criminal de las disidencias de alias Mordisco que lo único que le ha traído a este país ha sido muerte, dolor, terrorismo, nada bueno”, indicó el alto funcionario en diálogo con Caracol Radio.

Omar Pardo Galeano, alias Antonio Medina, cabecilla frente 28 disidencias de las Farc - crédito captura redes sociales

Anticipando los protocolos de seguridad, Sánchez anunció que los resultados completos de la acción se darán a conocer cuando finalicen las operaciones y concluyan los análisis de inteligencia.

“En este momento se encuentra aún en desarrollo la operación, no puedo dar más detalles. Las operaciones, al igual que la inteligencia, no se narran como un partido de fútbol”, agregó Sánchez a la cadena radial mencionada.

Este ataque aéreo, precisó el Ministerio de Defensa, se produjo después de una serie de homicidios y denuncias por reclutamiento de menores atribuidos a este grupo en la región, donde la organización mantiene influencia en los departamentos de Casanare y Arauca, limítrofes con Venezuela, y sostiene actividades como el narcotráfico y la extorsión.

18/09/2022 Guerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) POLITICA SUDAMÉRICA COLOMBIA FARC

Pese a los operativos, fuentes militares consultadas por El Tiempo señalaron que el cabecilla del frente 28 no fue capturado ni abatido.

Desde noviembre de 2025 hasta la fecha, se han lanzado once operaciones de este tipo contra las disidencias comandadas por alias Iván Mordisco, incluyendo un ataque reciente en Ituango (Antioquia), que resultó en la muerte de alias Ramiro, según datos recipilados por el diario citado.

Los operativos tienen como propósito central detener la consolidación territorial y la influencia política de estos actores ilegales en la región de los Llanos Orientales.

Dentro de su propia estructura, Antonio Medina mantiene un sistema de seguridad rígido. Informes de inteligencia señalan que su círculo cercano estaría conformado por un anillo de aproximadamente 35 combatientes armados, encargados de garantizar su protección y facilitar su movilidad entre campamentos.

Alias Antonio Medina contra Gustavo Petro - crédito captura de pantalla redes sociales/X

Quién es ‘Antonio Medina’

Ómar Pardo Galeano, de 52 años, inició su carrera delictiva a comienzos de la década del 2000 en el frente urbano Antonio Nariño, vinculado al sur de Bogotá como brazo político de las Farc.

Posteriormente integró la columna móvil ‘Bladimir Estiven’ y el ‘Bloque Oriental’ de las Farc, extendiendo su actividad criminal al departamento del Meta. Su historial incluye una reclusión en 2009, tras la cual recuperó la libertad ocho años después gracias a la Ley de Justicia y Paz.

En años recientes, Medina ha dirigido ataques contra objetivos civiles y urbanos en lugares como Pore (Casanare), en donde el 2 de octubre de 2020 perpetró un atentado contra las instalaciones de Fedearroz, según la información recopilada por El Tiempo.

Imagen de referencia - El informe de HRW denuncia que la ausencia estatal permite abusos y violencia contra comunidades indígenas y líderes sociales en Putumayo - crédito Colprensa

También se le atribuyen acciones violentas en Arauquita, Sácama, Támara, Fortul, Saravena y Tame. Las rutas de desplazamiento de sus estructuras cubren una red regional que abarca Hato Corozal, Sácama, Támara, Tame, Puerto Rondón y Cravo Norte.

En 2023 fue expulsado de la Jurisdicción Especial para la Paz, decisión que marcó su ruptura definitiva con el sistema de justicia transicional y consolidó su rol dentro de las disidencias.

Las autoridades colombianas han fijado una recompensa de 1.600 millones de pesos por datos que lleven a la captura de Antonio Medina, líder del Frente 28 de las disidencias de las Farc.