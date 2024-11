Cuánto recibe mensualmente de pensión un exministro en Colombia: vicepresidente de Asofondos le hizo el cálculo al expresidente de Ecopetrol Juan Carlos Echeverry

Juan Carlos Echeverry, exministro de Hacienda y exdirector ejecutivo de Ecopetrol, en XIII Congreso de la Asociación de Comisionistas de Bolsa de Colombia (Asobolsa) 2023, en Cartagena crédito Pedraza Producciones

Juan Carlos Echeverry, exministro de Hacienda y expresidente de Ecopetrol, inició el proceso para recibir su pensión tras 40 años de cotización en el régimen público de Colpensiones. Echeverry compartió la noticia a través de la red social X, destacando la eficiencia y amabilidad del personal de la entidad durante el trámite.

El exministro expresó su satisfacción con el proceso, aunque mencionó que ahora espera la respuesta definitiva, la cual podría tardar entre dos y cuatro meses, según le informaron en Colpensiones. Este tiempo de espera es habitual en los trámites de pensión en Colombia.

“La mala leche del cálculo que flotó por ahí un señor, no tiene nombre. Se inventó que recibiría 25 millones de pensión con unos supuestos fantasiosos. Para la tranquilidad de ese Sr y de todos los que están criticando, mi cálculo es que recibiré 13 millones al mes y no 25. Con 13 millones no recibo subsidio. De manera que ese cálculo es pura basura. Para los demás que critican, reitero, coticé durante 40 años, tengo bien ganado el derecho a mi pensión, y lo más probable es que no reciba ningún subsidio”, fueron las palabras de Echeverry en X.

Juan Carlos Echeverry contó su experiencia en Colpensiones cuando fue a preguntar por su pensión - crédito @JCecheverryCol/X

Por su parte, Daniel Wills, vicepresidente técnico y de estudios económicos en Asofondos, comentó en la misma red social que, de acuerdo con sus cálculos iniciales, el subsidio que recibiría Echeverry podría alcanzar los $3.000 millones. Sin embargo, Wills posteriormente aclaró que no podía realizar cálculos precisos basados en suposiciones, después de que Echeverry precisara que su pensión mensual sería de $13 millones, y no de $25 millones como había especulado inicialmente.

“Los aportes que hizo el Dr Echeverry debe alcanzar para pagar la mitad de su pensión. Es una característica de las pensiones en Colpensiones. Cotizó 40 años, que son unas 2.000 semanas. Por lo tanto, su pensión será 80% del salario de los últimos 10 años”, señaló Wills de manera preliminar.

Posteriormente dijo: “Uno debe reconocer cuando se equivoca. Lo cierto es que no conozco los ingresos, ni la pensión del Dr Echeverry y no se debe especular sin conocimiento. El aclara que no recibirá subsidio, y yo le creo, por lo que borraré el trino en que sugería lo contrario”.

El asunto que llevó a Wills a retractarse es que, previo a que Echeverry explicara las condiciones de su pensión, Wills señaló que: “$13 millones al mes por 13 mesadas (incluye prima) por unos 18 años que reciba la pensión (podría ser más, o también menos), me da $3.000 millones. Debería ser fácil ponernos de acuerdo en que estos subsidios no se justifican bajo ninguna óptica”,

Wills explicó que, en el sistema de Colpensiones, los aportes realizados por Echeverry durante sus 40 años de cotización, equivalentes a unas 2.000 semanas, cubrirían aproximadamente la mitad de su pensión. Esto se debe a que el sistema está diseñado para que la pensión represente el 80% del salario promedio de los últimos diez años de trabajo.

Wills se tuvo que retractar de su análisis preliminar - crédito @danielwillsr/X

En su análisis Wills también habló de la reforma pensional, la Ley 2381, señaló que si bien la reforma busca limitar estos subsidios, no los elimina por completo, lo que ha suscitado críticas sobre su efectividad. Según Wills, la reforma debería haber eliminado totalmente los subsidios para personas con ingresos superiores a 25 salarios mínimos, pero esto no se implementó.

El régimen de transición establecido por la ley es uno de los puntos más discutidos. Este régimen es extenso, especialmente para los hombres, quienes deben cumplir con 900 semanas de cotización, lo que equivale a 17 años. Lo que significa que un hombre que actualmente tiene 40 años y está en el régimen de transición se pensionará a los 62 años. Durante este tiempo, el sistema continuará otorgando subsidios para personas que no los necesitan.

El experto también destacó que, aunque la reforma intenta acotar los subsidios, su implementación es lenta y se espera que los cambios tarden décadas en materializarse. Además, aclaró que las observaciones sobre la necesidad de eliminar los subsidios para ciertos grupos de ingresos eran hipotéticas y no se referían a casos específicos, como el del exministro Echeverry.