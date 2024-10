Manuela Gómez enterneció a sus seguidores luego de dar a conocer a su bebé

La influencer compartió imágenes de su bebé- crédito @manugomezfranco1

Manuela Gómez es una destacada influenciadora colombiana, reconocida principalmente por su presencia en redes sociales como Instagram y TikTok. La nacida en Medellín el 18 de noviembre de 1997, ha logrado construir una sólida carrera como creadora de contenido, compartiendo su estilo de vida, moda, belleza y temas de interés juvenil. Con una personalidad carismática y un enfoque auténtico, ha logrado conectar con una amplia audiencia, especialmente entre los más jóvenes.

Además de su trabajo como influencer, Manuela ha incursionado en el mundo empresarial, lanzando su propia línea de productos de belleza en los últimos años. Su éxito en las redes también le ha permitido colaborar con diversas marcas, participando en campañas publicitarias y eventos importantes dentro de la industria de la moda y la belleza en Colombia.

Muchos de los temas por los que ha destacado Gómez, resalta su capacidad de abordar temas relevantes, como la autoestima y el empoderamiento femenino, algo que ha inspirado a sus seguidores a sentirse seguros de sí mismos y tomar posición en diferentes temas de interés público. Su estilo y creatividad la han convertido en un referente para muchos, haciendo que su espacio en las plataformas sea cada vez más específico en la autoexpresión y la autenticidad.

La influenciadora enterneció las redes con la imagen de su bebé - crédito @manugomezfranco1

Pero, en su cuenta de Instagram también publica imágenes de su vida personal. Y si bien en la mayoría de ellos comparte mensajes motivacionales, tips de estilo y consejos prácticos, lo cierto es que no oculta la vida que lleva como madre al mundo digital, a tal punto de que varias de las actualizaciones que ha hecho en los últimos meses no solo están relacionadas con su propio embarazo, sino que también su interacción con otros bebés de amigas y parientes con las que comparte su día a día.

El pasado 8 de julio de 2024 dio a conocer que había sido mamá primeriza con una foto en las redes sociales en la que se le veía cargando a la recién nacida, publicación en la que obtuvo más de doscientos mil ‘me gusta’ y más de cuatro mil comentarios. En esta actualización había escrito: “No tengo palabras para describir esta sensación de ser madre. Toda mi vida dije que no quería tener hijos sin saber de lo que me iba a perder, pero todo es en el tiempo de Dios y él decidió darme esta bendición. Pensé que había sido feliz en muchos momentos de mi vida, pero hasta ahora me siento complementada y conociendo el amor de mi vida. Sin ti no quiero nada, contigo lo quiero todo”.

Recientemente la también empresaria “presentó” a su bebé por medio de historias de Instagram y las reacciones no se hicieron esperar, sus seguidores se enternecieron al ver a la criatura interactuar con Gómez.

La influenciadora y Dj tiene más de dos millones de seguidores en redes sociales - crédito @manugomezfranco1/IG

En el video se puede ver el rostro de la pequeña y la mano de la empresaria molestando la nariz y cachetes de la bebé. Mientras le habla tiernamente la graba y saluda a sus seguidores. La primogénita de Manuela viste un enterizo gris con mangas blancas y reacciona al contacto que tiene con su mamá emitiendo los sonidos característicos de todo bebé. Sammy, como escriben su nombre los seguidores en las redes sociales, ha generado todo tipo de comentarios positivos.

En la cuenta de RastreandoFamosos los comentarios de la publicación alusivos a la pequeña de Manuela dejan ver la ternura que generó el momento que la influenciadora tuvo con su bebé y compartió con el mundo digital. Para nadie es un secreto que la maternidad genera emoción y alegría en los seguidores. Algunos de estos mensajes son: “Bella si es la Sammy. Bendecida sea”, “Hermosurita”, “Qué muñeca tan espectacular”.

Por medio de las redes sociales, Manuela ya había dado a conocer el nacimiento del bebé - crédito @manugomezfranco1/IG