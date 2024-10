El detalle de un trabajador en Medellín que habría terminado de enamorar a una turista dominicana: “Es lo que le da valor a la ciudad”

Lejos de pagar de más por el trato especial, recibió un "regalo" por escoger al país como destino en sus vacaciones - crédito @gabylondonom / X

La despedida que recibió una turista dominicana en su visita a Medellín, la llevó a despacharse en halagos hacia los paisas y su ciudad capital que, según dijo, es el resultado de un sentido de pertenencia y amor por lo propio, difíciles de encontrar hoy día.

“Ay, señores, miren, yo estoy en Medellín y estoy impactada con esta ciudad. Quería hacer un tour diferente a los que suelen hacer la mayoría de los turistas, quería ir a la montaña, tomar unas cuantas fotos y videos dese arriba y pedí un uber moto”.

Y continuó: “Me llegó un muchacho súper lindo, físicamente, con una moto toda bella y me pregunta para dónde es que quiero ir y al contarle que iba para las Tres Cruces a tomar una foto, me dijo que iba llevarme algo más arriba, para tomar mejores fotos. El trayecto fue de unos cuarenta minutos y ese muchacho no hacía más que hablar lindo de su ciudad”.

Conociendo la ciudad, como pocos, quiso compartir con ella una de las joyas escondidas en las montañas antioqueñas y luego permitirle probar de primeras mano la gastronomía local, en un sitio que suelen frecuentar únicamente los locales.

“Cuando llegamos allá arriba, me di cuenta de que él tenía razón. Era una vista preciosa, vi de todo y cuando íbamos a bajar me preguntó si no quería comerme una bandejita paisa y me llevó a un lugar súper sencillo, donde el muchacho pagó por mi comida”.

Lejos de pagar de más por el trato especial, recibió un “regalo” por escoger al país como destino en sus últimas vacaciones; lo que, no solo terminó enamorándola de Medellín, sino que también la dejo con ganas de regresar:

“Cuando íbamos llegando al lugar en el que me estoy quedando, estaba preocupada, pensaba que me iban a cobrar un ojo de la cara, pero no. El muchacho me dijo que le pagara el uber de ida, que había costado unos 5.000 pesos colombianos, o poco más de un dólar, y me regaló el almuerzo, no sin antes comentar: ¿Sabe qué, mi señora? Yo quiero que usted se vaya con un lindo recuerdo de esta ciudad, con una buena impresión”.

Su secreto, según dijo, va mucho más allá del buen trato a los turistas y empieza por el buen trato hacia la ciudad y sus espacios comunes, en donde se reúnen para disfrutar y hacer comunidad, incluso, con quienes están de paso.

“Señores, los paisas aman su ciudad, los paisas protegen su ciudad, los paisas cuidan su ciudad y eso es lo que le da valor a una ciudad, lo que lleva al éxito en una ciudad. El paisa todavía cree en las otras personas. Tú preguntas por una dirección, donde sea que estés, y hasta te llevan. Es impresionante el cariño, el sentido de pertenencia que tiene esta gente, Dios mío. Es una ciudad súper limpia y todo el mundo es una amabilidad. Yo amo está ciudad, hasta me veo más linda en esta ciudad (risas)”.

De 70.000 a 2.000.0000 de visitantes en apenas 15 años: el sorpresivo aumento de turistas en Medellín

Medellín se ha convertido en la segunda ciudad más visitada en Colombia, un logro que sigue fortaleciendo con ambiciosos planes de expansión turística. Se espera que hacia finales de 2024 la ciudad reciba cerca de 1.600.000 visitantes, lo que supondría un incremento de 400.000 personas respecto al año anterior. José Alejandro González, secretario de Turismo y Entretenimiento de Medellín, atribuye este crecimiento a la apertura de nuevas rutas aéreas hacia Aruba, Buenos Aires, Santiago y Lima, además de una oferta variada que alienta a los turistas a prolongar sus estadías.

El posicionamiento de Medellín como un destino turístico destacado ha sido respaldado por Procolombia. Gilberto Salcedo, vicepresidente de Turismo, enfatizó que la ciudad ha diversificado eficazmente su oferta, atrayendo a un número creciente de visitantes internacionales. Salcedo resaltó que Medellín no solo es reconocida por su vida cultural y recreativa, sino que también se ha convertido en una alternativa sólida frente a otros destinos vacacionales más tradicionales, según informó Semana.

La Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), por su parte, confirmó que Medellín se mantuvo como uno de los destinos más vendidos por agencias en el primer semestre de 2024. Un estudio reveló que el 31% de las agencias encuestadas posicionaron a ciudades como Cartagena, Medellín, Bogotá, el Eje Cafetero y Santa Marta como los destinos nacionales favoritos. En el ámbito interno, Antioquia lideró con un crecimiento turístico del 26,1%, seguido de Bolívar con un 19,5% y Risaralda con un 11,3%.

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo reportó que entre enero y mayo de 2024, Colombia recibió 2.589.689 visitantes internacionales no residentes, un 8,4% más que en el mismo periodo de 2023. Estados Unidos lideró como país emisor con un 27,4%, seguido de Ecuador (7,8%) y México (7,7%). Se destacaron también incrementos significativos en los visitantes de Costa Rica (51,8%), México (21,4%) y Ecuador (20,1%).

En un foro reciente, Iván Mauricio Pérez Salazar de Comfama destacó el impacto económico de este auge turístico en Medellín. Recordó que entre 2007 y 2008, la ciudad apenas recibía 70.000 turistas. Sin embargo, para 2023, esta cifra ascendió a dos millones, evidenciando un notable crecimiento de la industria gracias al esfuerzo del empresariado local.

La ciudad de la Eterna Primavera ha experimentado un crecimiento exponencial en el turismo en los últimos años, según Semana. Diversos factores han impulsado esta transformación, como su historia de resiliencia, la modernización de la infraestructura y una vibrante oferta cultural. Eventos internacionales, festivales y experiencias que van desde recorridos históricos hasta ecoturismo y gastronomía, han convertido a Medellín en un punto de referencia mundial, favoreciendo no solo su economía local, sino también su reconocimiento global.