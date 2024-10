Cintia Cossio vivió momentos de pánico junto con su hijo durante sus vacaciones: “Había amenaza de atentado”

La creadora de contenido aseguró que había una amenaza terrorista - crédito @superlike/IG

Cintia Cossio es una de las creadoras de contenido que mayor interés despierta entre sus seguidores, debido a las publicaciones que realiza en redes sociales junto a su hermano Yeferson. Junto con el antioqueño, entretienen a sus seguidores con videos en los que se juegan pesadas bromas, cuyas ganancias terminan en diferentes obras benéficas, como las fundaciones para animales en abandono.

Sin embargo, no todo ha sido color de rosa para la influenciadora, que recientemente compartió con sus seguidores los momentos de pánico que vivió junto a su hijo. La creadora de contenido para adultos se encontraba de vacaciones fuera de Colombia, cuando una de las calles por las que transitaba fue cerrada por completo debido a una amenaza de ataque terrorista.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Cintia Cossio vivió momentos de angustia durante un viaje con su hijo - crédito @soycintiacossio/IG

En las imágenes que replicó en sus InstaStories y que después fueron compartidas por las páginas de entretenimiento, se puede ver la gran cantidad de personas en el mismo lugar, donde también se aprecian varios carros de bomberos para controlar la situación.

Esa primera publicación la acompañó con un preocupante mensaje. “En donde estábamos había alerta de atentado y nadie podía salir de la cuadra”, expresó inicialmente la influencer.

Cintia Cossio es madre de Thiago, fruto de su relación con Johan López - crédito @soythiagocossio/IG

Posteriormente, a modo de broma, la antioqueña escribió que debido al susto que se llevó y con la angustia de tener a su hijo con ella “sentí las bolas en el cuello y eso que no tengo bolas”. En otra de las publicaciones, Cossio aparece sentada al interior de un vehículo con su primogénito en brazos, quien la abraza, agregando un corto texto que decía: “Dios mío, acabamos de pasar el susto de nuestras vidas”.

Los comentarios de sus seguidores no tardaron en aparecer, por lo que rápidamente los internautas dejaron algunos comentarios de los que destacan: “Afortunadamente, no pasó nada más grave, que los dos hayan salido con bien”; “no entiendo la necesidad de grabar, pero bueno, salieron bien librados del incidente”; “no debe ser chévere vivir una situación así, sobre todo por el niño que uno no sabe cómo reaccionar si algo pasa”, entre otros.

La historia detrás de su supuesta muerte

En un video en su Instagram, la influenciadora aclaró los "chismes" de su muerte que se originaron por una confusión con el fallecimiento de la mascota de su hermano - crédito @soycintiacossio/Instagram

La hermana de Yeferson Cossio fue tendencia en redes sociales, cuando se habló de su supuesta muerte, lo que conmocionó a sus millones de seguidores. A través de sus InstaStories, la antioqueña interactuó con sus seguidores en una ronda de preguntas y respuestas, donde aclaró el rumor de su supuesta muerte. Uno de sus fans escribió: “Casi no veo TikTok y vi el video de tu hermano cuando se le murió Cintia, pensé que eras tú y sentí tristeza”.

Ante el comentario del usuario, la empresaria desmintió estos rumores personalmente al subir un video a su cuenta oficial de Instagram, explicando la historia de la confusión. De acuerdo con la influenciadora, esto fue una terrible confusión en las redes sociales, ya que su hermano no había referencia a ella.

Yeferson y Cintia Cossio, influenciadores colombianos tienen una relación familiar especial - crédito @yefersoncossio/IG

“Yo no sabía de ese chisme, entre comillas fue porque la gente empezó a decir: ‘¿Cómo así, Cintia, usted no estaba muerta?’ Resulta, sucede y acontece que el avestruz Cintia se murió y algunas personas creyeron que yo había muerto”, lo que despertó algunas risas entre los internautas por la confusión.

Con más de siete millones seguidores en Instagram, Cossio mencionó que si algo así hubiera ocurrido, su familia no estaría tranquila y tomaría las cosas con mucha tristeza, ya que los une un lazo especial y su ausencia se sentiría por cualquier rincón de sus vidas: “Si yo me llegase a morir, les aseguro que mi familia no andaría por ahí como si nada por la vida, yo soy el personaje principal de mi familia”.