Los Patojos publicaron nuevo video tras la muerte de su madre y las acusaciones contra su padre: “No facturamos como todo mundo piensa”

Andrés Ortiz, de 'Los Patojos', reveló la inquietante historia detrás de la muerte de su mamá - crédito @los_patojos/Instagram

Yeni Judith Ariza Quiroga, conocida en el mundo digital como la mamá de Los Patojos, conmocionó a los colombianos el 26 de agosto de 2024, al conocerse la noticia de su fallecimiento.

Después de conocerse la información, comenzaron a surgir en redes sociales una serie de hipótesis sobre el fallecimiento, incluso, los hijos de Yeni Ariza informaron que el padre había abandonado la casa donde vivieron.

La familia que alcanzó la fama durante la pandemia, por el contenido que creaban en redes sociales como YouTube, vive en luto desde el día en el que su hijo mayor, Andrés Ortiz, confirmó el deceso de Yeni. En medio de la tristeza, el joven reapareció en sus redes sociales con un video inquietante en el que aseguró que le habían advertido de la muerte de su mamá.

Las autoridades investigan las causas de la muerte de la mujer - crédito @Los_patojos/Instagram

De acuerdo con Ortiz, en una reciente entrevista para La Red Viral en YouTube, una vidente amiga suya le había predicho que a su madre la encontrarían muerta. Asimismo, el joven aseguró que también fue advertido que les estaban haciendo brujería a la familia: “Nosotros hemos pasado por mucha envidia, por brujería, eso pasa mucho acá, nos han hecho cosas para vernos mal”, comenzó por decir Andrés.

Esta misma mujer que advirtió al joven sobre la muerte de su mamá, le dijo incluso que estaban teniendo algunos trabajos “oscuros” en contra de su familia, por lo que comenzó a darse cuenta que alrededor ocurrían cosas extrañas. Según reveló en el programa, a Andrés el hecho de que no le dijeran cosas concretas le provocó mal genio.

“Dijo que a mí me habían dado tierra de cementerio, que a mis papás les dieron excremento de perro y no sé qué cosas más. Nos hicimos baños y todo eso, pero eso no es que funcione”, añadió Andrés. Pero ahí no terminó todo, pues también dijo que estos sucesos extraños también estaban conectados con la muerte de su perro, que resultó envenenado.

“Apareció envenenado en la casa, debajo de la mesa de mi mamá, y mi papá lo encontró. Desde ahí me nace la corazonada de que algo más pasó”, agregó a sus declaraciones. No obstante, el hijo mayor de Yeni dijo que buscó la ayuda de Dios para dejar de buscar respuestas en el tipo de personas que tienen una comunicación con temas astrales o paranormales.

“Desde que me acogí a Dios, no he tenido necesidad de volver a preguntar a brujos o videntes. No saben nada, esa es la verdad”, concluyó.

Desmintió que facturen con la muerte de su mamá

Los creadores de contenido desmintieron que estén lucrándose con la muerte de su mamá - crédito @lospatojos/IG

A través de una publicación que reposa en sus redes sociales, Andrés desmintió las acusaciones que hacen en su contra al asegurar que están tratando de facturar con la muerte de su mamá. En el video, se puede ver al joven acompañado de su papá en lo que parece ser un cafetal, haciendo énfasis en que los dos están dedicados a las labores del campo acompañado con la frase “esta es la verdad sobre nuestra familia”.

Y agregó: “La verdad de nosotros es esta. Trabajamos honradamente en el campo y así nos toca hacerlo para poder llevar la comida a la casa. Esta es nuestra historia, aquí estamos de la mano de Dios luchando por nuestros sueños”, recalcando en que aunque su mamá ya no esté, desde muy pequeños los enseñó a trabajar y alcanzar sus sueños.

Finalmente, dijo que aunque no cuentan con el apoyo como antes de las personas, están seguros de que con la voluntad de Dios llegarán lejos. Asimismo, dijo que el objetivo del clip era mostrar la realidad en la que viven algunos campesinos: “Esta es nuestra realidad, no facturamos como todo el mundo piensa que facturamos