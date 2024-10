Vicky Dávila denunció presunta persecución de Luz Adriana Camargo por apertura de noticia criminal: “Fiscal de bolsillo”

La periodista Vicky Dávila aseguró que no tiene nada que ver con Pegasus - crédito @VickyDavilaH/X

La periodista y directora de la revista Semana, Vicky Dávila, denunció una presunta persecución judicial que estaría ejerciendo la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo. Según detalló la comunicadora, el ente acusador, dirigido por la funcionaria, decidió abrir una noticia criminal en su contra tras recibir una denuncia de alguien cercano al petrismo, al parecer, vinculándola con el sistema de espionaje Pegasus, presuntamente adquirido por Colombia durante la administración de Iván Duque.

“No tengo nada que ver con Pegasus (...). La fiscal de bolsillo de Petro me abrió una noticia criminal con el único propósito de intimidarme y callarme como periodista. La denuncia presentada da vergüenza, pero más vergüenza da que la Fiscalía actúe con tal celeridad prestándose a una infamia”, precisó la comunicadora.

Aseguró que se está buscando encontrar una manera legal de interceptarla y poder conocer detalles de sus investigaciones periodísticas y fuentes, teniendo en cuenta que se ha dedicado a develar los casos de corrupción del Gobierno Petro en el medio de comunicación que lidera. En ese sentido, el objetivo sería poder informar al presidente sobre sus hallazgos.

“Quien me denuncia es un fanático petrista que, sin pruebas, porque no las presenta, porque no existen, porque no hay, pide que me investiguen por lo que ha dicho Petro, un obvio plan que ha quedado al descubierto”, sostuvo.

¿Qué tendría que ver Pegasus con Vicky Dávila?

Una de las polémicas revelaciones que hizo la revista Semana y que ahora está en discusión tiene que ver con los ‘Petrovideos’, que son grabaciones de la campaña del presidente Gustavo Petro (2022) en las que se pone en evidencia una estrategia para dañar la imagen de políticos considerados “enemigos”.

Con respecto a ellos, ha surgido la duda de si la compra del software Pegasus sirvió para recolectar esa información desde una labor de espionaje ilegal para poder revelarla a través de la prensa.

Sin embargo, la periodista informó que la fuente que dio a conocer esos videos a la revista es de la Colombia Humana y que, incluso, sigue estando relacionada con el Gobierno Petro. Según detalló, esta persona, cuyo nombre permanece oculto, quiso denunciar ante la opinión pública las movidas poco éticas que se estaban planeando. “Nos entregó los videos asqueada de todas las “porquerías” que estaban haciendo en la campaña”, aseguró.

Asimismo, destacó la importancia de la información divulgada, porque mostró a la ciudadanía cómo se adelantó la campaña que finalmente sirvió para que Gustavo Petro llegara a la Presidencia de Colombia. Comparó el caso con los “narcocasetes” que pusieron en evidencia el desarrollo de la campaña del expresidente Ernesto Samper.

Así las cosas, indicó que se está creando una narrativa en su contra, que al mismo tiempo busca desvirtuar los casos de corrupción del Gobierno nacional. No obstante, afirmó que todas las denuncias que ha hecho al respecto tienen un sólido sustento, con pruebas, incluida la investigación sobre los ‘Petrovideos’.

En consecuencia, advirtió que no sucumbirá ante la presunta persecución judicial de la que estaría siendo víctima y aseguró que está dispuesta a aceptar que la Fiscalía la investigue en la transferencia de su ejercicio periodístico.

En otra publicación puso sobre la mesa la posibilidad de que haya sido el mismo jefe de Estado el que dio la orden para investigar su trabajo. “Fiscal Luz Adriana Camargo, ¿qué espera? Cuéntele al país sobre la persecución judicial que me están montando. ¿Petro le ordenó? Con gusto voy y declaro en su fiscalía de bolsillo. No me va a intimidar ni amedrentar. Siempre con la verdad. La verdad me protege, los colombianos me cuidan y Dios que no falla”, agregó Dávila en la red social X.

